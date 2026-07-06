"จางดงกอน" วัย 54 ทำแฟน ๆ ฮือฮา ลุคใหม่ดูเด็กลง

พระเอกรุ่นใหญ่ จางดงกอน วัย 54 ปี กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง หลังปรากฏตัวในงานแฟชั่นอีเวนต์ร่วมกับภรรยา นักแสดงสาว โกโซยอง โดยสิ่งที่ทำให้หลายคนสะดุดตาไม่ใช่แค่ความหล่อระดับตำนาน แต่เป็นลุคที่ดูอ่อนเยาว์ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จนแฟน ๆ หลายคนบอกว่าแทบจำไม่ได้ในแวบแรก
นิตยสารแฟชั่น Dazed Korea ได้เผยแพร่วิดีโอจากงานอีเวนต์ของแบรนด์หรูผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการ โดยในคลิป จางดงกอนมาในชุดสูทสีน้ำเงินกรมท่าที่ตัดเย็บอย่างประณีต พร้อมรอยยิ้มอบอุ่นขณะทักทายผู้ร่วมงาน แต่สิ่งที่ผู้ชมสังเกตเห็นทันทีคือใบหน้าที่ดูสดใส ผิวดูแน่นขึ้น และภาพรวมที่ดูนุ่มนวลกว่าในการปรากฏตัวช่วงก่อน ๆ
หลังคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปในโลกออนไลน์ ก็กลายเป็นประเด็นพูดคุยในชุมชนออนไลน์ทันที หลายคนแสดงความประหลาดใจกับลุคใหม่ของพระเอกวัย 54 ปี พร้อมคอมเมนต์ว่า “ตอนแรกจำไม่ได้เลย”, “ดูเด็กลงมาก” และ “นึกว่าใส่ฟิลเตอร์หน้าใส” อย่างไรก็ตาม แม้หลายคนจะชื่นชมภาพลักษณ์ที่ดูสดชื่นขึ้น แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าอะไรคือสาเหตุของความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้
กระแสความสนใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเมื่อเกือบ 2 ปีก่อน จางดงกอนเคยเปิดใจอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับสัญญาณของวัยที่เพิ่มขึ้น ระหว่างโปรโมตภาพยนตร์เรื่อง A Normal Family เมื่อปี 2024 ในรายการวิทยุ Park Ha-sun’s Cine Town ทาง SBS PowerFM โดยเขาเล่าว่า การได้เห็นตัวเองบนจอมอนิเตอร์ในบทบาทคนธรรมดา ทำให้รู้สึกแปลกและไม่คุ้นตา พร้อมยอมรับว่า “ผมเริ่มรู้สึกว่าตัวเองดูแก่ขึ้นแล้ว”
ในเวลานั้น ชาวเน็ตบางส่วนเคยพูดถึงใบหน้าของเขาว่าดูผอมลง และเห็นร่องรอยของวัยมากขึ้น แต่การปรากฏตัวครั้งล่าสุดกลับทำให้หลายคนกลับมาพูดถึงเสน่ห์และภาพลักษณ์ของจางดงกอนอีกครั้ง ในฐานะหนึ่งในพระเอกระดับแถวหน้าของเกาหลีใต้ที่แม้จะอยู่ในวัย 54 ปี แต่ยังคงได้รับความสนใจเสมอ
จางดงกอนแต่งงานกับนักแสดงสาวโกโซยองมาตั้งแต่ปี 2010 และทั้งคู่มีลูกด้วยกัน 2 คน เป็นลูกชายและลูกสาว ขณะเดียวกัน เขายังเตรียมคัมแบ็กสู่จอเงินในปีนี้กับภาพยนตร์เรื่องใหม่ Tropical Night ซึ่งถือเป็นผลงานภาพยนตร์ล่าสุดที่แฟน ๆ รอชม