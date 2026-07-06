พระเอกซีรีส์แนวตั้งจีน งานหดเพราะ AI กลับบ้านเกิดช่วยปู่ขายผัก

จากพระเอกซีรีส์สั้นแนวตั้ง ผู้เคยรับบท “CEO สุดเย็นชา” และถ่ายงานวันละ 15-16 ชั่วโมง วันนี้ชีวิตพลิกผันจนต้องกลับบ้านเกิดไปช่วยครอบครัวขายผัก หลังอุตสาหกรรมซีรีส์สั้นจีนถูก AI เข้ามาเปลี่ยนเกมอย่างรวดเร็ว
เรื่องราวของ สวี่เผิง นักแสดงชาวจีนวัย 30 ปี กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ หลังมีรายงานว่าเขากลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดในชนบทมณฑลซานตง ประเทศจีน และทำงานอยู่ที่ตลาดท้องถิ่น ช่วยคุณปู่ขายผักและผลผลิตของครอบครัว
สวี่เผิงเป็นบัณฑิตจาก Central Academy of Drama และเคยมีผลงานละครโทรทัศน์มาก่อน ก่อนจะหันเข้าสู่วงการซีรีส์สั้นแนวตั้งตามคำแนะนำของแฟน ๆ ในช่วงที่ตลาดไมโครดราม่าของจีนบูมอย่างหนักในปี 2025 โดยเขาแจ้งเกิดจากบทพระเอกแนว “ประธานหนุ่มผู้ทรงอำนาจ” หรือ CEO จอมบงการ คาแรกเตอร์ยอดนิยมในซีรีส์สั้นจีน
ช่วงที่งานรุ่งที่สุด เขามีคิวถ่ายแน่นจนต้องอยู่กองถ่ายวันละ 15-16 ชั่วโมง และได้รับบทนำอย่างต่อเนื่องจากฝีมือการแสดงที่แข็งแรง แต่ทุกอย่างกลับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เมื่อ AI เริ่มเข้ามามีบทบาทในกระบวนการผลิตซีรีส์สั้นมากขึ้น
รายงานระบุว่า เฉพาะไตรมาสแรกของปี 2026 มีซีรีส์สั้นในจีนออกมาประมาณ 128,000 เรื่อง และในจำนวนนั้นราว 122,000 เรื่อง เป็นผลงานที่ผลิตด้วย AI หรือมากกว่า 95% ของผลงานใหม่ทั้งหมด ทำให้นักแสดงตัวจริงจำนวนมากได้รับผลกระทบโดยตรง
จากคนที่เคยมีคิวงานแน่น สวี่เผิงกลายเป็นนักแสดงที่ไม่มีงานแสดงเข้ามาอีก หลังถ่ายซีรีส์สั้นเรื่องสุดท้ายเมื่อต้นปี เขาจึงเก็บของออกจากเหิงเตี้ยน มณฑลเจ้อเจียง ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางการถ่ายทำภาพยนตร์และละครของจีน แล้วเดินทางกลับบ้านเกิดในซานตง
ชีวิตใหม่ของอดีตพระเอกซีรีส์สั้นเริ่มต้นขึ้นที่ตลาด เขาขับรถไฟฟ้าของครอบครัวไปขายผัก ยืนกลางแดดช่วยคุณปู่ขายผลผลิตด้วยตัวเอง จากคนที่เคยยืนหน้ากล้องในบทพระเอก วันนี้ต้องมายืนหลังแผงผัก จนชาวเน็ตตั้งฉายาให้ว่าเป็น “องค์ชายขายผัก” ในชีวิตจริง
บางญาติยังรู้สึกประหลาดใจที่เห็นเขากลับมาขายผักที่บ้านเกิด ขณะที่แฟน ๆ บางคนถึงขั้นตามไปที่ตลาดเพื่อขอถ่ายรูปกับเขา แม้ชีวิตจะเปลี่ยนไปมาก แต่สวี่เผิงยังคงมีท่าทีสงบและมองโลกในแง่ดี
เขากล่าวถึงการเปลี่ยนอาชีพครั้งนี้ว่า “การเป็นนักแสดงก็เป็นแค่อาชีพหนึ่ง ถ้าไม่มีงานแสดง ผมก็หาทางอื่นทำมาหากินได้ ตราบใดที่ผมหาเลี้ยงชีพอย่างสุจริตด้วยแรงของตัวเอง ก็ไม่มีอุปสรรคอะไรที่ก้าวข้ามไปไม่ได้”
สวี่เผิงยังบอกด้วยว่า สำหรับเขา ชีวิตไม่ได้มีคำว่าออกจากวงการอย่างแท้จริง มีเพียงการเปลี่ยนเวทีเท่านั้น “ต่อให้อาชีพของผมเปลี่ยนไป ผมก็ยังเป็นคนเดิม” เขากล่าว
อย่างไรก็ตาม สวี่เผิงไม่ใช่คนเดียวที่ได้รับผลกระทบจากกระแส AI ในวงการซีรีส์สั้นจีน รายงานระบุว่า การเติบโตของซีรีส์สั้นที่สร้างด้วย AI ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานในอุตสาหกรรมนี้เกือบ 2 ล้านตำแหน่ง
ในอดีต นักแสดงซีรีส์สั้นระดับท็อปสามารถรับค่าตัวได้สูงถึงวันละ 20,000 หยวน หรือราว 100,000 บาท แต่ปัจจุบันนักแสดงจำนวนมากกลับหางานยาก แม้จะลดค่าตัวลงเหลือวันละ 1,200 หยวน หรือราว 6,000 บาท ก็ยังไม่ง่ายเหมือนเดิม
AI ถูกนำมาใช้แทบทุกขั้นตอนของการผลิต ตั้งแต่การเขียนบท การสร้างตัวละคร ไปจนถึงงานตัดต่อและโพสต์โปรดักชัน ทำให้ซีรีส์สั้นที่สร้างด้วย AI สามารถผลิตเสร็จได้ภายในไม่กี่วัน และใช้ต้นทุนต่ำกว่างานแสดงสดอย่างมาก