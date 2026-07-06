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พระเอกซีรีส์แนวตั้งจีน งานหดเพราะ AI กลับบ้านเกิดช่วยปู่ขายผัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จากพระเอกซีรีส์สั้นแนวตั้ง ผู้เคยรับบท “CEO สุดเย็นชา” และถ่ายงานวันละ 15-16 ชั่วโมง วันนี้ชีวิตพลิกผันจนต้องกลับบ้านเกิดไปช่วยครอบครัวขายผัก หลังอุตสาหกรรมซีรีส์สั้นจีนถูก AI เข้ามาเปลี่ยนเกมอย่างรวดเร็ว

เรื่องราวของ สวี่เผิง นักแสดงชาวจีนวัย 30 ปี กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ หลังมีรายงานว่าเขากลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดในชนบทมณฑลซานตง ประเทศจีน และทำงานอยู่ที่ตลาดท้องถิ่น ช่วยคุณปู่ขายผักและผลผลิตของครอบครัว

สวี่เผิงเป็นบัณฑิตจาก Central Academy of Drama และเคยมีผลงานละครโทรทัศน์มาก่อน ก่อนจะหันเข้าสู่วงการซีรีส์สั้นแนวตั้งตามคำแนะนำของแฟน ๆ ในช่วงที่ตลาดไมโครดราม่าของจีนบูมอย่างหนักในปี 2025 โดยเขาแจ้งเกิดจากบทพระเอกแนว “ประธานหนุ่มผู้ทรงอำนาจ” หรือ CEO จอมบงการ คาแรกเตอร์ยอดนิยมในซีรีส์สั้นจีน

ช่วงที่งานรุ่งที่สุด เขามีคิวถ่ายแน่นจนต้องอยู่กองถ่ายวันละ 15-16 ชั่วโมง และได้รับบทนำอย่างต่อเนื่องจากฝีมือการแสดงที่แข็งแรง แต่ทุกอย่างกลับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เมื่อ AI เริ่มเข้ามามีบทบาทในกระบวนการผลิตซีรีส์สั้นมากขึ้น

รายงานระบุว่า เฉพาะไตรมาสแรกของปี 2026 มีซีรีส์สั้นในจีนออกมาประมาณ 128,000 เรื่อง และในจำนวนนั้นราว 122,000 เรื่อง เป็นผลงานที่ผลิตด้วย AI หรือมากกว่า 95% ของผลงานใหม่ทั้งหมด ทำให้นักแสดงตัวจริงจำนวนมากได้รับผลกระทบโดยตรง

จากคนที่เคยมีคิวงานแน่น สวี่เผิงกลายเป็นนักแสดงที่ไม่มีงานแสดงเข้ามาอีก หลังถ่ายซีรีส์สั้นเรื่องสุดท้ายเมื่อต้นปี เขาจึงเก็บของออกจากเหิงเตี้ยน มณฑลเจ้อเจียง ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางการถ่ายทำภาพยนตร์และละครของจีน แล้วเดินทางกลับบ้านเกิดในซานตง


ชีวิตใหม่ของอดีตพระเอกซีรีส์สั้นเริ่มต้นขึ้นที่ตลาด เขาขับรถไฟฟ้าของครอบครัวไปขายผัก ยืนกลางแดดช่วยคุณปู่ขายผลผลิตด้วยตัวเอง จากคนที่เคยยืนหน้ากล้องในบทพระเอก วันนี้ต้องมายืนหลังแผงผัก จนชาวเน็ตตั้งฉายาให้ว่าเป็น “องค์ชายขายผัก” ในชีวิตจริง

บางญาติยังรู้สึกประหลาดใจที่เห็นเขากลับมาขายผักที่บ้านเกิด ขณะที่แฟน ๆ บางคนถึงขั้นตามไปที่ตลาดเพื่อขอถ่ายรูปกับเขา แม้ชีวิตจะเปลี่ยนไปมาก แต่สวี่เผิงยังคงมีท่าทีสงบและมองโลกในแง่ดี

เขากล่าวถึงการเปลี่ยนอาชีพครั้งนี้ว่า “การเป็นนักแสดงก็เป็นแค่อาชีพหนึ่ง ถ้าไม่มีงานแสดง ผมก็หาทางอื่นทำมาหากินได้ ตราบใดที่ผมหาเลี้ยงชีพอย่างสุจริตด้วยแรงของตัวเอง ก็ไม่มีอุปสรรคอะไรที่ก้าวข้ามไปไม่ได้”

สวี่เผิงยังบอกด้วยว่า สำหรับเขา ชีวิตไม่ได้มีคำว่าออกจากวงการอย่างแท้จริง มีเพียงการเปลี่ยนเวทีเท่านั้น “ต่อให้อาชีพของผมเปลี่ยนไป ผมก็ยังเป็นคนเดิม” เขากล่าว

อย่างไรก็ตาม สวี่เผิงไม่ใช่คนเดียวที่ได้รับผลกระทบจากกระแส AI ในวงการซีรีส์สั้นจีน รายงานระบุว่า การเติบโตของซีรีส์สั้นที่สร้างด้วย AI ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานในอุตสาหกรรมนี้เกือบ 2 ล้านตำแหน่ง

ในอดีต นักแสดงซีรีส์สั้นระดับท็อปสามารถรับค่าตัวได้สูงถึงวันละ 20,000 หยวน หรือราว 100,000 บาท แต่ปัจจุบันนักแสดงจำนวนมากกลับหางานยาก แม้จะลดค่าตัวลงเหลือวันละ 1,200 หยวน หรือราว 6,000 บาท ก็ยังไม่ง่ายเหมือนเดิม

AI ถูกนำมาใช้แทบทุกขั้นตอนของการผลิต ตั้งแต่การเขียนบท การสร้างตัวละคร ไปจนถึงงานตัดต่อและโพสต์โปรดักชัน ทำให้ซีรีส์สั้นที่สร้างด้วย AI สามารถผลิตเสร็จได้ภายในไม่กี่วัน และใช้ต้นทุนต่ำกว่างานแสดงสดอย่างมาก




พระเอกซีรีส์แนวตั้งจีน งานหดเพราะ AI กลับบ้านเกิดช่วยปู่ขายผัก
พระเอกซีรีส์แนวตั้งจีน งานหดเพราะ AI กลับบ้านเกิดช่วยปู่ขายผัก
พระเอกซีรีส์แนวตั้งจีน งานหดเพราะ AI กลับบ้านเกิดช่วยปู่ขายผัก