มงลงฯ “ป่าน ณิชาภัทร-ไบร์ท-เบ็คกี้” สื่อการเงินระดับโลก แต่งตั้งเป็นวิทยากร ผู้ทรงอิทธิพลขับเคลื่อนเศรษฐกิจเอเชีย

แลนดิ้งเลือกบินมาปักหลักจัดงานอีเว้นท์อย่างยิ่งใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย ที่เมืองกรุงเทพฯ ประเทศไทย สำหรับสื่อการเงินระดับโลก Financial Times (FT) สื่อใหญ่จากประเทศอังกฤษ ที่ถือเป็นสำนักข่าวและหนังสือพิมพ์ธุรกิจระดับโลกที่ได้รับการยอมรับและน่าเชื่อถือที่สุด โดยมีความเชี่ยวชาญในการรายงานข่าวและการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงิน ตลาดทุน และการเมืองระหว่างประเทศ จับมือร่วมกับสื่อดังฝั่งเอเชีย NIKKEI (นิเคอิ) องค์กรสื่อและสำนักพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านการนำเสนอข่าวสารที่เจาะลึกด้านธุรกิจ การเงิน การเมือง เทคโนโลยี และนโยบายเศรษฐกิจ เดินหน้าร่วมกันจัดงานสัมมนาระดับนานาชาติ Business of Luxury Summit – Asia Edition ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2026 ณ Capella Bangkok
สำหรับฝั่ง Asia Edition ในปี 2568 เคยจัดขึ้นที่ใจกลางเมืองฮ่องกง ก่อนย้ายมาจัดอีกครั้งที่กรุงเทพมหานครในปี 2569 สะท้อนบทบาทที่เพิ่มขึ้นของเอเชียในฐานะศูนย์กลางสำคัญของอุตสาหกรรมลักชัวรี่โลก
งานสัมนา Business of Luxury Summit เป็นเวทีประชุมด้านธุรกิจลักชัวรี่ของ Financial Times ได้รับการยอมรับว่าเป็น หนึ่งในเวทีประชุมด้านธุรกิจที่สำคัญของโลก ซึ่งรวบรวมประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นักลงทุน ผู้ประกอบการ นักออกแบบ และผู้นำทางความคิดจากอุตสาหกรรมลักชัวรีระดับโลก เพื่อร่วมกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมในอนาคต
โดยปีนี้สาวไทยคนดังผู้ประสบความสำเร็จในเวทีโลก “ป่าน-ณิชาภัทร สุภาพ” ซีอีโอผู้ก่อตั้ง The Venture Management เอเจนซี่ดังผู้อยู่เบื้องหลังบิ๊กอีเวนท์ระดับอินเตอร์ ได้รับเกียรติมาเป็นวิทยากรในงานเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรมของโลก ร่วมไปการสร้างแบรนด์ วัฒนธรรม และพลังของเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์ในเอเชีย
การได้รับเชิญเป็นวิทยากรในครั้งนี้สะท้อนถึงการยอมรับในระดับนานาชาติของ “ป่าน-ณิชาภัทร” ในฐานะผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ ซึ่งมีบทบาทในการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมแฟชั่น ความบันเทิง และธุรกิจของเอเชียสู่เวทีโลก ผ่าน The Venture Management บริษัทที่ทำงานร่วมกับศิลปินและแบรนด์ชั้นนำระดับนานาชาติ
นอกจากนี้ยังมีรายชื่อของนักแสดงซีรีส์วาย และ
GL ชั้นนำ “ไบร์ท-วชิรวิชญ์“ และ “เบ็คกี้-รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง“ อยู่ในลิสต์เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองบนเวที และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจสร้างสรรค์โลก ร่วมด้วย “Dr. Christopher Asandra” แพทย์ชื่อดังจากอเมริกา ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ชะลอวัย ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ Asandra MD International และ Danny Chung (แดนนี ชัง) นักแต่งเพลง โปรดิวเซอร์ และครีเอทีฟไดเรกเตอร์ชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลี ที่มีชื่อเสียงในวงการ K-POP อดีตผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ BLACKPINK และ นักธุรกิจดังชาวอิตาลี Simone Gibertoni ซีอีโอ ของ Clinique La Prairie สถาบันเวชศาสตร์ชะลอวัยและเวลเนสระดับลักชัวรี่จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ชั้นนำของโลกด้าน Longevity
โดยการประชุมปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานจากหลากหลายวงการ ทั้งผู้บริหารแบรนด์ลักชัวรี่ นักลงทุน นักสร้างสรรค์ และผู้นำธุรกิจระดับนานาชาติมากมายด้วยตัวเอง และระบบออนไลน์ดิจิทัล
ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของพลังหญิงไทย “ป่าน-ณิชาภัทร” ผู้ผลักดันอุตสาหกรรมบันเทิงไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยแท้จริง