“FLURE LIFE” คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในชีวิตที่แฟนฟลัวร์พลาดไม่ได้ ด่วน! บัตรรอบ 2 เปิดจองแล้วที่ I Have Ticket

หลังจากรอคอยกันมายาวนาน FLURE วงดนตรีที่เดินทางมากว่า 24 ปี ประกาศคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในชีวิตชื่อ “FLURE LIFE“ ก็เรียกเสียงฮือฮาในหมู่แฟนๆ จนบัตรหมดในเวลาครึ่งชั่วโมง สำหรับรอบแรก 22 สิงหาคม หลังจากนั้น DM วงและ Cat Radio ผู้จัด ก็เด้งไม่หยุดด้วยเสียงเรียกร้องให้เปิดรอบ 2 และหลังจากวงซุ่มซ้อมอย่างเข้มข้น ก็ตัดสินใจเปิดรอบ 2 แล้วในวันที่ 24 สิงหาคม ใครยังไม่มีบัตร จัดด่วนที่ I Have Ticket เพราะประสบการณ์ในชีวิตครั้งนี้ พลาดไม่ได้
“ขอโทษทีที่ใช้เวลานานไปหน่อยที่จะมีคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับทุกคน แต่ว่าคุณ โชคดีอยู่อย่างครับ นี่คือ FLURE เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดที่คุณจะเคยได้ดูแล้วครับ” เอิร์ธ - อัศม์เดช ลิมตระการ (กลอง)
“คำว่า “FLURE LIFE” ไม่ใช่แค่ชีวิตพวกเราด้วย ที่คำนี้มันโดนเพราะว่า หลายครั้งที่แฟนเพลงมาคุยกับเราว่า “ผมโตมากับเพลงพี่” ครับ” วิ - วรรัตน์ พัวไพโรจน์ (กีตาร์)
"เป็นโชว์ที่มีความหมาย เราพยายามจะใส่เรื่องราว เนื้อหาที่มีความหมาย จิตวิญญาณที่เราเล่นดนตรีน่ะ เราเล่นเพลงเหล่านี้ไหว เพราะมีข้างในขับเราอยู่ ถึงแม้สังขารอาจจะไม่ตามใจเรา แต่ใจมันไปไง ก็เลยทำได้" เท็ดดี้ - ธีรดล ธีโอดอร์ แกสตัน (กีตาร์)
"งานนี้มีเพลงที่ไม่ค่อยได้เล่นเยอะแหละ ก็เลยคิดว่าเราเอง คนฟังเองก็ต้องทำการบ้านนิดหนึ่ง จะได้เห็นเราอีกมุมหนึ่ง" อ้น - รัฐพล ตรีรัตน์ (เบส)
"เราจะทำให้ดูว่า ดนตรีกับวัย ไม่เกี่ยวกันเลย ดนตรีทำให้เรากลับไปเป็นเด็กได้ ทั้งผู้ฟัง ทั้งพวกเรา วันนั้นจะเป็นวันที่ดนตรีของพวกเราพาทุกคนย้อนเวลากลับไปสู่ช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดและสนุกที่สุด" - คิว - สุวีระ บุญรอด (ร้องนำ)
คอนเสิร์ตนี้จะรวมบทเพลงและประสบการณ์ที่วงฟลัวร์สั่งสมมาทั้งชีวิตบนเส้นทางสายดนตรีที่พวกเขามุ่งมั่นตลอดมา ไม่มีเหตุผลที่แฟนเพลงจะพลาดโอกาสในการมาสร้างความทรงจำร่วมกันแบบ FLURE LIFE บัตรคอนเสิร์ต รอบวันที่ 24 สิงหาคม ยังมีจำหน่าย ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket บัตรนั่ง 2,600 บาท บัตรยืน 1,800 บาท
แล้วพบกัน FLURE LIFE 22, 24 สิงหาคม 2569 ที่ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี ประตูเปิด : 17.00 น.
เริ่มแสดง : 19.00 น. #FLURELIFE_CONCERT #FLURE #CATRADIO