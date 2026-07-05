Make It Right 2026 : รักออกเดิน แรงตั้งแต่ปล่อยตัวอย่าง! ตอกย้ำการเป็น ซีรีส์นักเรียนขาสั้น ที่ถูกจับตามองมากที่สุด

แรงตั้งแต่ปล่อยตัวอย่าง! กระแสของ Make It Right 2026 : รักออกเดิน กลับมาร้อนแรงอีกครั้ง หลังปล่อย Official Trailer จนสร้างกระแสบนโลกออนไลน์ มียอดการรับชมรวมแล้วกว่า 500,000 วิว ตอกย้ำการเป็น ซีรีส์นักเรียนขาสั้น ที่ถูกจับตามองมากที่สุดในขณะนี้ และปลุกความคิดถึง “รักครั้งแรก” ของผู้ชมได้อย่างอบอุ่น
การกลับมาของ Make It Right 2026 ไม่เพียงสร้างความตื่นเต้นให้แฟนซีรีส์รุ่นเดิม แต่ยังได้รับการตอบรับจากผู้ชมรุ่นใหม่ที่ต่างพูดถึงเคมีของนักแสดง เรื่องราววัยเรียน และบรรยากาศที่ชวนให้นึกถึงช่วงเวลาที่สวยงามของชีวิต
หลังจากปล่อย Official Trailer ทีมนักแสดงยังเดินหน้าลงพื้นที่พบปะแฟนคลับอย่างใกล้ชิด พร้อมส่งต่อความประทับใจผ่านกิจกรรมต่างๆ ก่อนการออกอากาศจริง
นอกจากนี้ COPY A BANGKOK ยังประกาศจัดงาน Make It Right (NOW) 2026 : EPISODE 1 PREMIERE ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 เพื่อให้แฟนๆ ได้ร่วมชมตอนแรกพร้อมทีมนักแสดง โดยเปิดให้ เข้าร่วมงานฟรี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้น “รักครั้งแรก” ไปด้วยกัน
การกลับมาครั้งนี้ของ Make It Right 2026 : รักออกเดิน ไม่ได้เป็นเพียงการคืนชีพของซีรีส์ในความทรงจำ แต่กำลังกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้คำว่า “รักครั้งแรก” กลับมามีชีวิตอีกครั้ง และพร้อมพาผู้ชมทุกคนย้อนกลับไปยังช่วงเวลาที่ไม่มีวันลืม
ซีรีส์ Make It Right 2026 | รักออกเดิน 2026
📺 เริ่มตอนแรก 17 กรกฎาคมนี้
📍ทุกวันศุกร์ เวลา 20.00 น. รับชม Uncut Version ที่แรก ทาง Viu เท่านั้น
📍และทุกวันเสาร์ เวลา 22.30 น. ทาง #ช่อง9กด30
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