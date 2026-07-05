น้ำตาซึมทั้งฮอลล์! “เจมีไนน์-โฟร์ท” จูงมือบอกลาตัวละครสุดซาบซึ้ง ซีรีส์คุณภาพกระแสแรง “Ticket to Heaven เด็กชายไม่ไปสวรรค์”

สร้างความทรงจำที่สวยงามและตราตรึงใจแฟนๆ จนล้นฮอลล์ สำหรับซีรีส์น้ำดีกระแสแรงจาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย อย่าง “Ticket to Heaven เด็กชายไม่ไปสวรรค์” ที่สองหนุ่มสุดฮอต “เจมีไนน์ นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์” และ “โฟร์ท ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล” ได้โชว์ศักยภาพการแสดงได้อย่างเฉียบคม จนทุบสถิติติดเทรนด์ “อันดับ 1” ในทุกตอนที่ออกอากาศ ล่าสุดในงานปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Ticket to Heaven Fan Party” ก็ได้รังสรรค์มวลความสุขแบบเต็มอิ่ม โดยสองหนุ่มนำทีมนักแสดงฝีมือดีมากมาย อาทิ “นก สินจัย เปล่งพานิช, อั๋น ชัยพร โอลิเวีย พูพาร์ต, อชิ พีระกานต์ เตียวสุวรรณ, ไบร์ท รพีพงศ์ ทับสุวรรณ” พร้อมด้วยผู้กำกับฯ มากฝีมือ “ออฟ นพณัช ชัยวิมล” มาร่วมถ่ายทอดความประทับใจและสร้างโมเมนต์สุดพิเศษร่วมกับแฟนๆ และงานนี้สร้างปรากฏการณ์ความปังแบบฉุดไม่อยู่ การันตีด้วยกระแสตอบรับที่ร้อนแรงบนโลกโซเชียล จนแฮชแท็ก #TicketToHeavenFinalEP พุ่งทะยานขึ้น เทรนด์ X “อันดับ 1” Worldwide และ Thailand รวมถึงยังติดเทรนด์ในอีกหลายพื้นที่ทั่วโลก เรียกว่ามวลความสุขล้นทะลักสะเทือนทั้งฮอลล์จริงๆ นอกจากแฟนๆ ที่มาร่วมแชร์ความทรงจำในสถานที่จริงแล้ว แฟนคลับทั่วโลกที่รับชมแบบ Live Streaming ผ่านทาง “TTM LIVE” ก็ได้รับความสนุกและความซาบซึ้งใจไปพร้อมกันอย่างเต็มอิ่ม ถือเป็นการปิดฉากการเดินทางของซีรีส์ลงอย่างงดงามและสมบูรณ์แบบที่สุด เมื่อ วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2569 ณ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ที่ผ่านมา
เริ่มต้นเปิดฉากความสุขด้วยความยิ่งใหญ่จากเหล่านักร้องประสานเสียง ที่มาร่วมร้องบทเพลงสุดไพเราะ “ถ้าสวรรค์ไม่มีเธอ ฉันก็ไม่อยากไป” ได้อย่างทรงพลังจนสร้างความขนลุกไปทั้งฮอลล์ ก่อนจะเพิ่มดีกรีความซึ้งด้วยเสียงนุ่มละมุนของหนุ่ม “โฟร์ท” ในเพลง “เพียงรัก” แล้วส่งไม้ต่อให้ “เจมีไนน์” ที่หยิบเพลง “เกิดมาเพื่อรักเธอ” มาร้องสะกดใจแฟน ๆ จากนั้นทั้งคู่ได้ร่วมทักทายทุกคนอย่างเป็นทางการด้วยเพลงคู่สุดละมุนอย่าง “เวลา” พร้อมขนเพลงฮิตมาเสิร์ฟอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเพลง “แทนรัก” ที่สองหนุ่มโชว์ฝีมือเล่นเปียโนคู่สุดละมุน ตามด้วยเพลง “Rain Fall” ที่จำลองฉากน่ารัก ในซีรีส์มาชวนฟินจนคนดูกรี๊ดกันลั่นฮอลล์ และเพลง “ก่อน” ที่มีกิมมิคสุดเท่ด้วยฉากเจมีไนน์ขี่มอเตอร์ไซค์พาโฟร์ทซ้อนท้ายออกมาได้อย่างน่าเอ็นดู เต็มอิ่มกับพาร์ตดนตรีไปแล้ว ก็ถึงเวลาของความสนุกสนาน เมื่อพิธีกรอารมณ์ดี “ก๊อตจิ ทัชชกร บุญลัภยานันท์” ขึ้นมาเชิญสองนักแสดงนำและผู้กำกับฯ ร่วมพูดคุย บอกเล่าเบื้องหลังการถ่ายทำอย่างออกรส ก่อนที่ทุกคนในฮอลล์จะร่วมลุ้นและอินไปกับบทสรุปตอนจบของซีรีส์พร้อมกัน
ฟินต่อเนื่องแบบไม่มีพักหลังจากซีรีส์จบลง “เจมีไนน์-โฟร์ท” จูงมือกันมาสะกดอารมณ์แฟน ๆ ต่อในเพลง “ระหว่างทาง” แบบใกล้ชิดสุดๆ ก่อนจะเข้าสู่พาร์ทซึ้งที่ทำเอาหลายคนแอบซับน้ำตา กับการบอกเล่าความประทับใจและร่วมบอกลาตัวละครของ “เจมีไนน์-โฟร์ท” ไปพร้อมกับผู้กำกับฯ และทีมนักแสดง นำโดย “พี่ออฟ, พี่นก, พี่อั๋น, ไบร์ท, อชิ” ที่ขึ้นมาร่วมพูดคุยและเก็บภาพความทรงจำร่วมกันบนเวที นอกจากนี้ยังมีเหล่านักแสดงที่ร่วมเล่นด้วย อย่าง “ต้อ ภควัต ตั้งฉัตรแก้ว, กีตาร์ ศุภกร กันทนิตย์, มุก ชญาดา อะกิยามะ, มันตรา ธมนต์ชิตา นามกูล, ปุน ปุญย์ สุตารมจ์” ก็ได้มาร่วมชมตอนจบไปพร้อมกับแฟนๆ อีกด้วย
ก่อนจะปิดฉากค่ำคืนอันแสนพิเศษนี้ด้วยเพลงประกอบซีรีส์ที่สองหนุ่มตั้งใจมอบให้แฟนๆ อย่างอบอุ่นในเพลง “ถ้าสวรรค์ไม่มีเธอ ฉันก็ไม่อยากไป” งานนี้บอกเลยว่าแฟนๆ ทุกคนได้รับมวลความสุขกลับบ้าน พร้อมเก็บโมเมนต์การบอกลาสุดซาบซึ้งในค่ำคืนอันแสนอบอุ่นนี้ไปอย่างจุใจ
โดย “เจมีไนน์-โฟร์ท” ก็ได้เผยความรู้สึกว่า "ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่มอบโอกาสให้ผมได้เรียนรู้และทำสิ่งใหม่ๆ ขอบคุณ GMMTV, พี่ถา, พี่ออฟ ตลอดจนพี่ๆ ทีมงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกฝ่าย ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างสรรค์ซีรีส์เรื่องนี้ไปด้วยกัน ที่สำคัญที่สุดขอบคุณแฟนๆ ทุกคนที่ไม่ว่าจะเคยร่วมทางกันมา หรือกำลังจะก้าวเดินต่อไปด้วยกัน ดีใจและขอบคุณมากครับ สำหรับทุกแรงซัพพอร์ตที่คอยอยู่เคียงข้างและสร้างวันดีๆ ให้แก่กัน ขอบคุณจากใจจริงครับ"
ติดตามรับชมการแสดงย้อนหลังงาน “Ticket to Heaven Fan Party” ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2569 เวลา 10.00 น. (GMT+7) – 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 23.59 น. (GMT+7) สามารถรับชมการแสดงย้อนหลังได้ 270 นาที ต่อ 1 รหัสการรับชม และรับชมซีรีส์ “Ticket to Heaven เด็กชายไม่ไปสวรรค์” ย้อนหลังครบทุกตอนได้ที่ VIU พร้อมอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV