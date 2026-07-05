“ฟรีน สโรชา” เตรียมจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรก “ROOM NO. FREEN CONCERT” 8 ส.ค. 69 ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี แฟนๆ เตรียมกดบัตร 8 ก.ค. นี้

Solenn Entertainment ต้นสังกัดของ “ฟรีน – สโรชา จันทร์กิมฮะ” เตรียมพาแฟนๆ เปิดประตูสู่โลกใบใหม่กับ “ROOM NO. FREEN CONCERT” คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของฟรีน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2569 ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี โดยคอนเสิร์ตครั้งนี้มาในคอนเซ็ปต์ของการ “ไขกุญแจ เปิดประตู” สู่ห้องแต่ละห้องที่สะท้อนตัวตนและคาแรกเตอร์ที่แตกต่างกันของฟรีน เปรียบเสมือนห้องพักที่มีเอกลักษณ์และการตกแต่งไม่เหมือนกัน พาผู้ชมร่วมออกเดินทางทำความรู้จักกับเธอในหลากหลายแง่มุม ผ่านโชว์สุดพิเศษที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อคอนเสิร์ตครั้งนี้โดยเฉพาะ นอกจากจะเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกแล้ว “ROOM NO. FREEN CONCERT” ยังถือเป็นการเฉลิมฉลองวันเกิดครบรอบ 28 ปี ของฟรีนอีกด้วย
แฟนๆ เตรียมวอร์มนิ้ว เคลียร์คิว และล็อกเวลาให้พร้อม สำหรับ “ROOM NO. FREEN CONCERT” จะเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป โดยก่อนถึงวันเปิดขาย สามารถตรวจสอบ Seating Plan และสิทธิประโยชน์ของแต่ละที่นั่ง เพื่อเลือกห้องที่ใช่สำหรับตัวเองได้ล่วงหน้า พร้อมจองบัตรผ่าน ALL TICKET และ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยบัตรมีราคา ดังนี้ 7,500 บาท / 5,500 บาท / 4,500 บาท / 3,500 บาท / 2,500 บาท และ บัตร Live Streaming ราคา 1,200 บาท
สามารถติดตามรายละเอียดการจำหน่ายบัตรและข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Social Media ของ Solenn Entertainment แล้วมาร่วมเปิดประตูสู่ค่ำคืนแห่งความทรงจำ และเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของฟรีนไปพร้อมกัน
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