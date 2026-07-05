“BILLKIN FEELQUENCY TOUR” ปิดฉากอย่างอบอุ่น ส่งท้ายด้วย MINI LIVE SESSION สุดพิเศษ

สำหรับทัวร์คอนเสิร์ตต่างประเทศของศิลปินเดี่ยวมากความสามารถ “BILLKIN” (บิวกิ้น-พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล) ใน “BILLKIN FEELQUENCY TOUR” ที่ตั้งใจนำคอนเซปต์ Music Quality ออกเดินทางไปแชร์ช่วงเวลาดี ๆ ร่วมกับแฟนเพลงอย่างใกล้ชิด โดยเริ่มต้นเปิดฉากประเดิมเวทีแรกอย่างยิ่งใหญ่ ณ Galaxy Arena มาเก๊า ท่ามกลางแฟน ๆ ที่มาร่วมสร้างความทรงจำร่วมกันตลอดทั้ง 2 รอบการแสดง ก่อนจะเดินทางมาส่งท้ายอย่างอบอุ่นที่เวทีล่าสุด ณ Singapore EXPO (Arena @ EXPO) ประเทศสิงคโปร์
งานนี้ บิวกิ้น ได้นำความประทับใจจาก “BILLKIN FEELQUENCY CONCERT PRESENTED BY CP” ที่เคยจัดขึ้นในประเทศไทย มาร้อยเรียงใหม่และเพิ่มเพลงพิเศษ
โดยเพลย์ลิสต์ทั้งหมดถูกร้อยเรียงเพื่อเเฟน ๆ ทุกคน เริ่มต้นเปิดโชว์ด้วยเพลง ‘นับหนึ่ง (From Now On)’, ‘Golden Hour’, ‘รู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้ว (Safe Zone)’ ต่อด้วยเพลง ‘Daily Magic’ ที่มีลูกเล่นการแปรอักษร BILLKIN LOVES SINGAPORE ก่อนจะเพิ่มเอเนอร์จีความสนุกสนานร่วมกันในเพลง ‘Play That Funky Music’ และ ‘I Feel Good’ จากนั้น บิวกิ้น พาผู้ชมเข้าสู่ช่วงเครื่องสายที่เรียบเรียงมาอย่างละเมียดละไม ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านเพลง ‘การเดินทางที่สวยงาม (A Beautiful Ride)’, ‘สวยงามเสมอ (Ever-Forever)’ ต่อเนื่องด้วยเพลง ‘You’re My Everything’, ‘หลอกกันทั้งนั้น’, ‘กีดกัน (Skyline)’ และ ‘ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอ (I Like Us)’ ต่อด้วยโชว์ในสไตล์ Broadway Musical และ Jazz Big Band ในเพลง ‘Mr. Everything’, ‘I Just Called To Say I Love You’ และ ‘My Way’
นอกจากนี้ยังมีพาร์ตซึ้งที่ บิวกิ้น ตั้งใจถ่ายทอดความรู้สึก และปรับเพลย์ลิสต์ในแต่ละเมืองให้แตกต่างกันเพื่อมอบเป็นของขวัญให้แฟน ๆ ในแต่ละรอบ โดยที่สิงคโปร์จะเป็นเพลง ‘ยิ้มทั้งน้ำตา (Always)’, ‘กลับมาคบกันเถอะ (Please Please)’ และ ‘All I Ask’ ก่อนจะปรับอารมณ์ให้สดใสในพาร์ตแดนซ์เมดเลย์เพลงฮิต ‘รักแรกพบ (Knock Knock)’, ‘I ไม่ O (IXO)’, ‘Moves Like Jagger’, ‘Bye Bye Bye’, ‘ยิ่งดุยิ่งชอบ’ และ ‘APT.’ ที่กลายเป็นกระแสไวรัล ก่อนเดินทักทายแฟน ๆ อย่างเป็นกันเองทั่วฮอลล์ในเพลง ‘Mr. Everything’ และพาทุกคนเข้าสู่ช่วงท้ายอย่างซาบซึ้งด้วยเพลง ‘See You Somewhere’, ‘กอดในใจ’ และ ‘Grow With The Flow’ บทเพลงที่ บิวกิ้น เขียนเนื้อร้องเองเพื่อเล่าเรื่องราวการเติบโตผ่านเสียงเพลง
โดยไฮไลต์ช่วงท้ายของเวทีที่สิงค์โปร์ กลายเป็นโมเมนต์ที่แสนอบอุ่น แฟน ๆ ที่ยังไม่อยากให้ค่ำคืนนี้ผ่านพ้นไป ต่างพร้อมใจกันส่งเสียงเรียก “อังกอร์” ดังสนั่นลั่นฮอลล์ ทำเอา บิวกิ้น ทนเสียงเรียกร้องของเเฟน ๆ ไม่ไหว กระโดดขึ้นบนเวทีคว้าไมค์มอบเซอร์ไพรส์พิเศษ ร้องเพลง ‘รักเเรกพบ’ ส่งท้ายโชว์ตามคำเรียกร้อง กลายเป็นโมเมนต์อังกอร์ที่น่ารัก และอบอุ่น ส่งทุกคนกลับบ้านด้วยรอยยิ้ม ปิดท้ายค่ำคืนลงอย่างสวยงาม
และยังมีกิจกรรมพิเศษ “BILLKIN FEELQUENCY MINI LIVE SESSION ONLINE LIVE STREAM” เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569 ถ่ายทอดการแสดงสดสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมเซตลิสต์ที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ ได้แก่ ‘รักแรกพบ (Knock Knock)’, ‘กลับมาคบกันเถอะ (Please Please)’, ‘ใครจะรู้ (Silent Blue)’, ‘นับหนึ่ง (From Now On)’, ‘Mr. Everything’ และเพลงพิเศษ ‘ย้าย่ายะ’ ต่อเนื่องกับเพลง ‘Golden Hour’, ‘ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอ (I Like Us)’ และ ‘Grow With The Flow’ เปรียบเสมือนการปิดท้ายการเดินทางของ FEELQUENCY อย่างสมบูรณ์แบบ แม้จะไม่ได้พบกันต่อหน้าบนเวที แต่ทุกความรู้สึกยังคงเชื่อมถึงกันผ่านเสียงเพลง
การเดินทางของ “BILLKIN FEELQUENCY TOUR” จึงปิดฉากลงอย่างอบอุ่น พร้อมทิ้งความทรงจำอันสวยงามไว้ในทุกเมืองที่ได้เดินทางไปพบแฟนเพลง และนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของบิวกิ้นในฐานะศิลปินเดี่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ก่อนชวนแฟน ๆ ร่วมตั้งตารอผลงานใหม่และอัลบั้มเต็มที่กำลังจะได้ฟังกันในเร็ว ๆ นี้
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