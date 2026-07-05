ครั้งแรกในเซาท์อีสเอเชียกับ “SANRIO CHARACTERS HALF MARATHON” ณ “วัน แบงค็อก” เปิดระยะวิ่ง CITY RUN 17K ครั้งแรกในไทย พร้อมผลักดันกรุงเทพฯ ให้เป็น Sportainment Destination แห่งใหม่

“ยัง ซันส์” ร่วมมือกับ “วัน แบงค็อก” สร้างปรากฏการณ์ใหม่กับการเปิดตัว ‘โปรเจคงานวิ่งระดับโลก’ อย่าง ซานริโอ คาแรคเตอร์ ฮาล์ฟ มาราธอน (Sanrio Characters Half Marathon) ครั้งแรกของเซาท์อีสเอเชีย ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2026 ต้อนรับนักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ร่วมสัมผัสที่สุดของประสบการณ์การวิ่งในรูปแบบที่เหนือกว่า โดยมีจุดปล่อยตัว ณ วัน แบงค็อก ศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ระดับโลกใจกลางกรุงเทพฯ
ซานริโอ คาแรคเตอร์ ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งนี้พิเศษกว่า ด้วยการนำเอาตัวละครชื่อดังก้องโลกทั้ง 6 ภายใต้บ้านซานริโอ มาสร้างเป็นทีมให้นักวิ่งสามารถเลือก “ทีมตัวละคร” ที่ชื่นชอบในการวิ่ง นำโดย Hello Kitty (เฮลโล คิตตี้) สำหรับสายสดใส มั่นใจ และเต็มไปด้วยพลังบวก ที่พร้อมเปลี่ยนทุกก้าวให้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข, My Melody (มายเมโลดี้) สำหรับคนอบอุ่น อ่อนโยน และรักการแบ่งปัน ที่เชื่อว่าความน่ารักสามารถส่งต่อรอยยิ้มให้ทุกคนได้, Kuromi (คุโรมิ) สำหรับสายซน คาแรกเตอร์ชัด มั่นใจในตัวเอง และพร้อมวิ่งให้สุดแบบมีสไตล์, Kerokerokeroppi (เคโระเคโระเครอปปี้) สำหรับคนสนุกสนาน แอ็กทีฟ รักการผจญภัย และพร้อมสนุกไปกับทุกโมเมนต์ของการแข่งขัน, Cinnamoroll (ซินามอโรล) สำหรับสายละมุน ชอบความสบายใจ และอยากเปลี่ยนวันธรรมดาให้เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความฝัน หรือจะเป็น Bad Badtz-Maru (แบดแบตซ์มารุ) สำหรับสายกวน เท่ มีเอกลักษณ์ และไม่กลัวที่จะแตกต่างในแบบของตัวเอง โดย Race Kit ของแต่ละทีมจะถูกออกแบบตามเอกลักษณ์ของตัวละครนั้นๆ เพื่อเอาใจแฟนนักวิ่ง และเป็นการยกระดับประสบการณ์วิ่งที่เหนือกว่าอย่างแท้จริง
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญครั้งนี้ คือการเปิดโอกาสให้นักวิ่งทุกวัย และสมาชิกทุกคนในครอบครัว ได้มีส่วนร่วมในประสบการณ์เดียวกัน ไม่ว่าคุณจะเป็นนักวิ่งมือสมัครเล่น ก็สามารถร่วมสนุกผ่านระยะวิ่ง Fun Race 1.7K, 3.5K, 7K และ 10K หรือจะนักวิ่งมือโปร ก็สามารถท้าทายความสามารถกับระยะ 21K พิเศษที่สุดกับเส้นทาง “17K” ระยะการวิ่ง CITY RUN ใหม่ครั้งแรกของประเทศไทย ที่ออกแบบให้นักวิ่งที่ต้องการสนามฝึกซ้อมก่อนไป ฮาล์ฟ มาราธอน และยังถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายใหม่ไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นการเข้ามาเติมเต็มช่องว่างของตลาดงานวิ่งฮาล์ฟ มาราธอน ที่ยังไม่มีระยะดังกล่าว โดยเชื่อมั่นว่าจะทำให้โปรแกรมวิ่งนี้กลายเป็นโปรแกรมสำคัญประจำปีที่จะดึงดูดนักวิ่งทั้งในและต่างประเทศไ่ด้เป็นอย่างดี
นาย กีรติ ศุภดิเรกกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัท ยัง ซันส์ กล่าวเสริมว่า “งานวิ่งครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ให้กับนักวิ่ง ผ่านการผสานกีฬา ความบันเทิง ไลฟ์สไตล์ และ Global IP เข้าด้วยกัน โดยเส้นทาง การวิ่งในครั้งนี้ถูกออกแบบให้นักวิ่งได้สัมผัสกับเส้นทางแบบ City Run โดยเส้นทางวิ่งจะผ่านใจกลางย่านธุรกิจสมัยใหม่ของกรุงเทพฯ ยาวข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เผยเสน่ห์ริมแม่น้ำและวิถีชีวิตฝั่งธนบุรี อันเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตคนกรุงเทพฯ เพื่อให้กับนักวิ่งได้สัมผัสทั้งสองมิติของเส้นทาง City Run ที่ไม่เหมือนใคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับระยะ 17K ที่เราเชื่อมั่นว่าจะสามารถผลักดันให้การเป็นอีกหนึ่งเส้นทางสำคัญที่นักวิ่งทุกคนจะต้องประทับใจ’
ในฐานะพันธมิตรสำคัญที่ร่วมสนับสนุนการจัดงานวิ่ง ซานริโอ คาแรคเตอร์ ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งแรกของเซาท์อีสเอเชีย นายวรวรรต ศรีสอ้าน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส โครงการ วัน แบงค็อก กล่าวว่า “สำหรับ วัน แบงค็อก การสร้างเมืองที่ดีไม่ได้หมายถึงเพียงการพัฒนาพื้นที่ แต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้คนได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ เชื่อมโยงกัน และมีส่วนร่วมกับเมืองในรูปแบบใหม่ ๆ งานวิ่งครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังของกีฬา ความบันเทิง และไลฟ์สไตล์ ที่สามารถนำผู้คนหลากหลายกลุ่มมาพบกันในพื้นที่เดียวกัน เราจึงมีความยินดีที่ วัน แบงค็อก ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเปิดประสบการณ์ Sportainment ครั้งสำคัญใจกลางกรุงเทพฯ และร่วมส่งเสริมให้เมืองเป็นพื้นที่ที่มีชีวิตชีวา เข้าถึงได้ และน่าใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น”
ภายในพื้นที่ วัน แบงค็อก ปาร์ค จะอัดแน่นไปด้วยกิจกรรม Recovery อาทิ เช่น Ice Bath และกิจกรรมเชิง Lifestyle มากมาย ไม่ว่าจะเป็นโซนเด็กและครอบครัว หรือกิจกรรมสนุกให้นักวิ่งสามารถร่วมสนุก เอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะงานนี้ กับ Inflatable Sanrio Characters ยักษ์ ทั้ง 6 คาแรกเตอร์บินตรงจากต่างประเทศมาเพื่อให้แฟนๆ ได้ร่วมถ่ายภาพและเก็บโมเมนต์สุดประทับใจโดยเฉพาะ อีกทั้งการเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกผู้เข้าร่วมงานทุกท่านด้วยการเตรียมพื้นที่จอดรถกว่า 6,000 คัน และอื่นๆ อีกมากมาย
งานวิ่งครั้งนี้ยังมุ่งหวังที่จะสร้างสังคมที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Every kilometre you run creates more than just memories — it creates impact.” โดยในทุกๆ 1 กิโลเมตรที่นักวิ่งร่วมวิ่งจะมีมูลค่า 1 บาท โดยระยะของนักวิ่งของโปรเจคจะถูกนับรวมกัน และเปลี่ยนเป็นมูลค่าเงินสนับสนุน เพื่อสบทบทุนผ่านมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อร่วมสมทบทุนด้านการศึกษา งานวิจัยทางการแพทย์ และกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป
พร้อมกันนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักวิ่งทั่วประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานผ่าน “Sanrio Characters Half Marathon Virtual Run” ที่สามารถเลือกระยะเริ่มต้น 3.5K พร้อมเลือกตัวละครที่ชื่นชอบ และรับเหรียญลายคาแรกเตอร์นั้น ๆ ในราคาเพียง 790 บาท หรือสมัครระยะ 21K เพื่อรับเหรียญครบทั้ง 6 คาแรกเตอร์ พร้อมเสื้อ Exclusive Design Collection สินค้าจำนวนจำกัดที่ราคา 4,190 บาทต่อชุด เพื่อใหัทุกคนได้ร่วมมีสุขภาพที่ดี และเก็บสะสมเป็นความทรงจำที่ดีร่วมกันตามความตั้งใจของบริษัท ยัง ซันส์ และ วัน แบงค็อก ที่ตั้งใจผลักดันงาน “Sanrio Characters Half Marathon” ให้เป็นมากกว่าแค่งานวิ่ง แต่คือก้าวสำคัญของประเทศไทยสู่การเป็น Sportainment Destination แห่งใหม่ของเอเชีย
บัตรและสินค้าที่ระลึกจะเปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2026 เวลา 10.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์ WWW.YOUNGSONS.COM และเว็บไซต์พันธมิตรอย่าง ThaiRun โดยราคาบัตรเริ่มต้นสำหรับโปรแกรม Fun Race จะอยู่ที่ราคา 1,690 บาท บัตรระยะ 17K ราคา 1,790 บาท และบัตรระยะ 21K ราคา 1,890 บาท สำหรับนักวิ่งระยะใดก็ตามที่สนใจสั่งซื้อเเพคเกจสินค้า Limited Edition รุ่น Champion Package ราคา 2,950 บาท รับสิทธิพิเศษรับ Sanrio Half Marathon Bomber Jacket มูลค่า 1,980 โดยทุกการสมัครจะได้รับสิทธิ์ดาวน์โหลด”รูป”ฟรี แบบไม่จำกัดครั้ง พร้อมประกันอุบัติเหตุตลอดการแข่งขัน ท้ายที่สุดนี้เหนือกว่ากับสมาชิก วัน แบงค็อก สามารถรับสิทธิ์ซื้อบัตรราคาพิเศษภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด