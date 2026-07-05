ชาวเน็ตสงสัยหนัก! “วันเดอร์เฟรม–ลิซ่า” เคยเป็นเด็กฝึกกลุ่มเดียวกันหรือไม่ หลังเปิดฟุตเทจลับสมัยเป็นเด็กฝึกที่เกาหลี

สร้างความฮือฮาบนโลกโซเชียลไม่น้อย เมื่อศิลปินสาวชื่อดัง วันเดอร์เฟรม หรือ ศุภัคชญา สุขใบเย็น เปิดโน้ตบุ๊กเครื่องเก่าที่เก็บไว้มานาน ก่อนจะพบฟุตเทจวิดีโอจำนวนมากจากช่วงที่เธอมีอายุเพียง 14 ปี และเดินทางไปตามความฝันบนเส้นทางศิลปินที่ประเทศเกาหลีใต้
ภายในคลิปเผยให้เห็นบรรยากาศในช่วงที่วันเดอร์เฟรมเข้าร่วมการออดิชั่นและฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ทั้งการร้อง การเต้น และการแสดงต่อหน้ากล้อง นับเป็นภาพที่แฟนเพลงจำนวนมากไม่เคยเห็นมาก่อน และยังสะท้อนให้เห็นถึงอีกหนึ่งก้าวสำคัญในชีวิต ก่อนที่เธอจะเติบโตมาเป็นศิลปินที่หลายคนรู้จักในปัจจุบัน
แต่ประเด็นที่กลายเป็นที่พูดถึงอย่างรวดเร็ว คือสายตาอันเฉียบคมของชาวเน็ตที่สังเกตเห็นเด็กฝึกหญิงคนหนึ่งปรากฏตัวอยู่ในฟุตเทจช่วงสั้น ๆ โดยหลายคนตั้งข้อสังเกตว่า บุคคลดังกล่าวอาจเป็น ลิซ่า ลลิษา ในวัยเด็ก จนเกิดคอมเมนต์สอบถามกันเป็นจำนวนมาก
แม้ในขณะนี้จะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าเด็กฝึกหญิงที่ปรากฏอยู่ในวิดีโอคือลิซ่าจริงหรือไม่ แต่ฟุตเทจดังกล่าวก็ทำให้แฟน ๆ สนใจเรื่องราวในอดีตของวันเดอร์เฟรมมากขึ้น โดยเฉพาะเส้นทางการฝึกฝนและการออดิชั่นในเกาหลีใต้ตั้งแต่อายุยังน้อย
ก่อนจะเป็น “วันเดอร์เฟรม” ที่มีผลงานเพลงเป็นที่รู้จักในวันนี้ เธอเคยเริ่มต้นไล่ตามความฝันในเส้นทางเด็กฝึกมาก่อน ต้องผ่านทั้งการฝึกซ้อม การแข่งขัน และประสบการณ์ในต่างประเทศ ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งที่หล่อหลอมตัวตนและความสามารถของเธอในฐานะศิลปิน
นอกจากนี้ ช่วงหลังมานี้ยังเห็นวันเดอร์เฟรมร่วมงานกับศิลปิน โปรดิวเซอร์ และทีมงานจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง จนทำให้แฟน ๆ เริ่มจับตามองว่า หรือฟุตเทจในครั้งนี้อาจเป็นหนึ่งในสัญญาณของการเริ่มต้นบทใหม่ และกำลังจะมีโปรเจกต์โกอินเตอร์ให้ได้ติดตามกันเร็วๆ นี้