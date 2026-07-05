ปิดฉากเส้นทางฝัน “V8 ซาน” ลากกระเป๋าพ้นบ้าน True AF 2026 สัปดาห์ 4 ด้านเวทีเดือด...จับคู่ประชันเพลงฮิตกับโจทย์เพลง DUET “คนอย่างเธอ ต้องเจอคนอย่างฉัน”

ยังคงเป็นปรากฏการณ์เรียลลิตี้อันดับหนึ่งที่คนทั่วประเทศเฝ้าจับตามอง สำหรับ True AF 2026 ที่เดินทางมาถึงสัปดาห์ที่ 4 พร้อมดีกรีความเข้มข้นที่ทวีคูณขึ้นในโจทย์เพลง DUET ภายใต้คอนเซปต์สุดท้าทาย คนอย่างเธอ ต้องเจอคนอย่างฉัน โดยในสัปดาห์นี้เหล่านักล่าฝันทั้ง 10 คน ต้องจับคู่เพื่อประชันพลังเสียงและรับส่งอารมณ์กันแบบตัวต่อตัว
บรรยากาศในฮอลล์เริ่มต้นขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และคุ้นเคยด้วยการเปิดเวทีร่วมกันของเหล่านักล่าฝันในเพลงธีมประจำรายการอย่าง นักล่าฝัน ก่อนที่เสียงกรี๊ดจะดังกึกก้องเมื่อพิธีกรประจำซีซัน พี่ดู๋ - สัญญา คุณากร ก้าวขึ้นมากล่าวต้อนรับแฟนๆ เข้าสู่คอนเสิร์ตอย่างเป็นทางการ พร้อมไฮไลต์สำคัญประจำสัปดาห์กับการเปิดตัว 2Judge ปริศนาอย่าง นักเขียนบท ผู้กำกับ คงเดช จาตุรันต์รัศมี และ นักร้อง นักดนตรี โปรดิวเซอร์ ต้นหน ตันติเวชกุล ที่เข้ามาร่วมเติมเต็มคำแนะนำเพื่อพัฒนาศักยภาพของศิลปินทุกคน
บรรยากาศการแข่งขันในสัปดาห์นี้เต็มไปด้วยความเข้มข้น เริ่มต้นด้วยโจทย์เพลงบังคับจากทางรายการ ที่เปิดเวทีด้วยความโรแมนติกชวนฝันของ V5 ยูริ และ V11 นะโม ใน เพลงรัก ต่อด้วยเคมีสุดลงตัวของ V7 โฟกัส และ V10 โอม ในเพลง ไม่รู้จักฉัน ไม่รู้จักเธอ จากนั้นเสียงกรี๊ดดังก้องฮอลล์ขึ้นเมื่อ V4 แป้ง ควงคู่มากับ V8 ซาน ถ่ายทอดความอบอุ่นลึกซึ้งในเพลง ที่ปรึกษา ก่อนจะปรับอารมณ์เข้าสู่ความดราม่าดิ่งลึกของ V3 มิวสิค และ V6 บีม กับเพลง หมดชีวิต(ฉันให้เธอ) ก่อนจะปิดท้ายพาร์ทบังคับด้วยความเดือดด้วยโชว์พลังเสียงพ่นไฟสุดทรงพลังของ V1 เจเจ และ V12 แจ็คกี้ ในเพลง ดึงดัน
ความสนุกสนานทวีคูณยิ่งขึ้นเมื่อเข้าสู่โจทย์เพลงที่เหล่านักล่าฝันเป็นผู้เลือกสรรด้วยตัวเอง โดยเริ่มจาก V7 โฟกัส และ V11 นะโม ที่กอดคอกันมาโชว์เสียงละมุนสะกดอารมณ์คนดูให้เคลิบเคลิ้มในเพลง ที่คั่นหนังสือ (Sometimes) และทุกคนในฮอลล์สนุกสนาน ไปกับเพลงโจ๊ะๆอย่าง หนุ่มบาวสาวปาน จาก V3 มิวสิค และ V8 ซาน สลับมาที่โชว์สุดปังชวนอมยิ้มของสองสาว V1 เจเจ และ V4 แป้ง ในเพลง ล่ำบึก ตามมาด้วยการแดนซ์ยับย้อนวันวานของ V5 ยูริ และ V12 แจ็คกี้ กับเพลงในตำนานอย่าง เกรงใจ และปิดท้ายค่ำคืนนี้ด้วยความน่ารักน่าเอ็นดูของ V6 บีม และ V10 โอม ที่แท็กทีมบริหารเสน่ห์โปรยความสดใสในเพลง เพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อน (Just Being Friendly) ที่สร้างความประทับใจและปลุกพลังความสนุกให้แก่ผู้ชมและคณะกรรมการเป็นอย่างมาก
แต่ค่ำคืนแห่งความทรงจำนี้ก็ต้องแลกมาด้วยหยดน้ำตาและความตื้นตัน เมื่อถึงเวลาของนักล่าฝันที่คะแนนโหวตน้อยที่สุด 3 คน V4 แป้ง, V8 ซาน, V12 แจ็คกี้ ที่ต้องออกมายืนปากเหว และหลังจากนั้น ทุกคนต่างร่วมส่งกำลังใจให้กับ V8 ซาน ผู้เข้าแข่งขันที่ต้องยุติเส้นทางความฝันและลากกระเป๋าออกจากบ้านไปในสัปดาห์นี้ ท่ามกลางเสียงปรบมือและบรรยากาศแห่งความผูกพันของเพื่อนพ้องนักล่าฝัน
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