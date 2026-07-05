"นนท์ ธนนท์" Brand Ambassador OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต ปีที่ 2 ส่งพลังความรักชวนคนรุ่นใหม่หันมารักตัวเอง ผ่าน Brand Experience

เดินหน้าส่งต่อพลังความรักแบบจัดเต็ม! สำหรับศิลปินหนุ่มฮอตอารมณ์ดี "นนท์ - ธนนท์ จำเริญ" ที่ล่าสุดประกาศต่อสัญญาทำหน้าที่ Brand Ambassador กับ OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต เป็นปีที่ 2 อย่างเป็นทางการ ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 77 ของแบรนด์อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมเปิดตัวแคมเปญแห่งปี “รักตัวเอง เพื่อมีพลังดูแลทุกความรัก”สร้าง Brand Experience เจาะกลุ่ม GEN Y คนรุ่นใหม่และวัยทำงาน โดยเฉพาะกลุ่ม Sandwich Generation หรือ "เดอะแบก" ที่ต้องรับภาระดูแลคนรอบข้าง ผ่านบิ๊กอีเวนต์สร้างแรงบันดาลใจ "LOVE IN THE UNIVERSE / รักที่สุดในจักรวาล" นิทรรศการ IMMERSIVE LOVE EXPERIENCE ควบคู่กับการเปิดตัวประกันชีวิตรูปแบบใหม่ เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่างมั่นคง
งานนี้หนุ่มนนท์ขอสวมบทบาทตัวแทนของ GEN Y ร่วมส่งต่อพลังความรักผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ถึง 2 เรื่อง ได้แก่ ภาพยนตร์โฆษณาชุดรักตัวเอง ภายใต้แนวคิด “รักคือพลังของชีวิต / Love Empowers Your Life” และภาพยนตร์โฆษณาชุด LOVE PROTECT 77 ประกันสะสมทรัพย์สำหรับเดอะแบกที่รักตัวเอง พร้อมประโยคเด็ดทัชใจที่ว่า... “ถ้าต้องเลือกระหว่างคนที่รักกับตัวเอง... ผมเลือกทั้งคู่ครับ!” แบบประกันที่มอบความคุ้มครองยาวนานเพื่อให้ทุกคนได้มั่นใจในการใช้ชีวิต
ด้าน นนท์ - ธนนท์ จำเริญ เผยถึงความรู้สึกในการร่วมงานและมุมมองเรื่องความรักในครั้งนี้ว่า ดีใจและเป็นเกียรติมากๆ ครับที่ได้อยู่กับครอบครัว OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต เป็นปีที่ 2 แล้ว สำหรับแคมเปญ ‘รักตัวเอง เพื่อมีพลังดูแลทุกความรัก’ เป็นแนวคิดที่ตรงใจมาก บางคนอาจจะรู้สึกว่าการรักตัวเองดูเห็นแก่ตัวหรือเปล่า แต่สำหรับผมมองว่า ถ้าวันนี้เราไม่รักตัวเอง ไม่ดูแลตัวเองให้แข็งแรงก่อน เราจะดูแลคนข้างหลังได้อย่างไร มันเหมือนเวลาเราขึ้นเครื่องบินที่ต้องสวมหน้ากากออกซิเจนให้ตัวเองก่อน แล้วค่อยไปช่วยผู้อื่น แนวคิดนี้จึงตอบโจทย์มาก เพราะ OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต พร้อมที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ช่วยสนับสนุนให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิต ทำในสิ่งที่รักได้อย่างมั่นใจครับ
มาร่วมพิสูจน์นิยามความรักและสร้างหลักประกันที่มั่นคง เพื่อตัวเอง ตลอดจนคนที่คุณรักไปกับ OCEAN LIFEไทยสมุทรประกันชีวิต และ นนท์ ธนนท์ ในงาน "LOVE IN THE UNIVERSE / รักที่สุดในจักรวาล" นิทรรศการ IMMERSIVE LOVE EXPERIENCE ได้ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2569 ณ RCB Galleria 5, ชั้น 3, RIVER CITY, BANGKOK ลงทะเบียนเข้างานฟรีที่ www.ocean.co.th/loveuniverse
สำหรับผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมหรือต้องการวางแผนทางการเงินและสุขภาพ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ocean.co.th หรือ Facebook: Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต และติดต่อ OCEAN LIFE CONTACT CENTER โทร. 1503 ./