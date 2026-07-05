สิ่งที่ “ซานิ” กลัวที่สุด…ไม่ใช่ความจน แต่คือ “ไม่มีแม่”

อาทิตย์นี้ “ตีท้ายครัว” พาไปเปิดบ้านหลังใหม่ของ “ซานิ” บ้านในฝันใจกลางกรุงเทพฯ ที่ให้บรรยากาศเหมือนอยู่เขาใหญ่ ด้วยวิวริมน้ำและสวนสวยที่ใครเห็นก็ต้องหลงรัก แต่กว่าจะลงตัวได้ บ้านหลังนี้ก็เต็มไปด้วยเรื่องราวของสองแม่ลูกที่รักกันสุดหัวใจ…และทะเลาะกันสุดฤทธิ์!
งานนี้ “พี่โอ๋-พี่อาร์ต-พี่ป๋อ” พาชมทุกมุมของบ้านที่ซานิตั้งใจสร้างเพื่อคุณแม่ โดยเฉพาะสวนสวยที่ได้ “ครูดุ๊ก ภาณุเดช” ครูใหญ่บ้าน AF ที่ผูกพันกันมายาวนาน มาช่วยออกแบบ จนถูกใจทั้งแม่และลูก หลังจากก่อนหน้านี้ทั้งคู่เปิดศึกกันเรื่อง “ต้นไม้” แบบไม่มีใครยอมใคร เพราะแม่รักต้นไม้ ส่วนลูกก็มีมุมในใจที่อยากจัดบ้านในแบบของตัวเอง
นอกจากบ้านสวยแล้ว ยังได้พบกับ “น้องมีอาร์” ตุ๊กตาตัวโปรดที่ซานิเรียกว่าลูกสาววัย 40 ปี ซึ่งคุณแม่ก็เอ็นดูไม่ต่างจากหลานแท้ๆ ถึงขั้นเชื่อว่าช่วยเฝ้าบ้านและเป็นเพื่อนคุณยายเวลาซานิไม่อยู่
แม้วันนี้ซานิจะเติบโต มีบ้านหลังใหญ่ มีความสำเร็จในชีวิต แต่ความผูกพันกับคุณแม่ก็ไม่เคยเปลี่ยน เธอยังยอมให้คุณแม่ดูแลเหมือนเดิม และยอมรับว่าทั้งคู่ทะเลาะกันบ่อย ถึงขั้นเคยนอนร้องไห้ และมีครั้งหนึ่งที่คุณแม่เก็บกระเป๋าหนีออกจากบ้าน แต่สุดท้ายก็ไปได้แค่คลับเฮาส์ ก่อนจะกลับมาเปิดบ้านต้อนรับทีม งานที่มาถ่ายงานตามเดิม
อีกหนึ่งโมเมนต์ที่เรียกน้ำตา คือวันที่ซานิเล่าถึงความเสียสละของคุณแม่ ที่ยอมทำทุกอาชีพ รับจ้างทุกอย่าง เพื่อส่งลูกเรียนโรงเรียนดีๆ นั่งรถเมล์ไกลเป็นชั่วโมงทุกวัน ก็ไม่เคยบ่น เพราะอยากให้ลูกมีอนาคตที่ดีที่สุด
วันนี้เมื่อทุกอย่างในชีวิตประสบความสำเร็จ สิ่งที่ซานิกลัวที่สุดกลับไม่ใช่เรื่องงานหรือชื่อเสียง แต่คือวันที่ไม่มีคุณแม่อยู่ข้างๆ พร้อมเอ่ยคำพูดที่ทำเอาทั้งรายการซึ้งไปตามกันว่า…
“ขอให้แม่แข็งแรง อยู่กับซานิไปนานๆ และถ้าเลือกได้…ซานิขอเกิดมาเป็นลูกแม่ทุกชาติ” คำพูดประโยคนี้ของสาวห้าวอย่างท“ซานิ” ที่มาพร้อมน้ำตา ทำเอาพิธีกรและพี่ดุ๊ก น้ำตาแตกไปตามๆ กัน
ติดตามเรื่องราวของบ้านหลังใหม่ ความรักของแม่ลูก และอีกหลายมุมที่ทั้งอบอุ่นและเรียกน้ำตา ได้ในรายการ “ตีท้ายครัว” วันอาทิตย์นี้ เวลา 14.15 น. ทางช่อง 3 กด 33