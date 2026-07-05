เยาวชนไทยคว้ารางวัลเหรียญทองด้านปัญญาประดิษฐ์จากเวที JDIE 2026 ประเทศญี่ปุ่น พร้อมรับ Special Award

ผลงานนวัตกรรม ระบบตรวจจับการนอนกรนและจัดการภาวะการนอนด้วยปัญญาประดิษฐ์ ที่ทนทานต่อสัญญาณรบกวน (AI-Based Noise-resilient Snoring Detection and Sleep Management System) สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลจากเวที Japan Design, Idea and Invention Expo (JDIE 2026) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติที่รวบรวมนักประดิษฐ์ นักวิจัย และเยาวชนจากหลายประเทศทั่วโลก
ผลงานดังกล่าวได้รับการคัดเลือกโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในปี 2026 และสามารถคว้า รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) ในสาขา Artificial Intelligence พร้อมทั้งได้รับ Special Award จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งมอบให้แก่ผลงานที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมและมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบต่อสังคมและประเทศ
นวัตกรรมดังกล่าวเป็นระบบอัจฉริยะที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Internet of Things (IoT) สำหรับตรวจจับการนอนกรนและประเมินความเสี่ยงของภาวะหยุดหายใจขณะหลับแบบเรียลไทม์ โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้แม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณรบกวน พร้อมตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้ทันที เพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพการนอน การคัดกรองความเสี่ยงในระยะเริ่มต้น และการต่อยอดสู่ระบบสุขภาพดิจิทัลในอนาคต
นอกจากความสำเร็จด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมแล้ว โครงการนี้ยังได้สร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ โดยผลการวิจัยจากการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในผลงานวิชาการของ IEEE สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของผลงานที่ได้รับการยอมรับทั้งในด้านการวิจัยและการประยุกต์ใช้ในระดับนานาชาติ
ผลงานนี้พัฒนาและนำเสนอโดย
- นายปัณณวิชญ์ คงวุฒิปัญญา นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- นางสาวภาพิชมนทน์ คงวุฒิปัญญา นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ความสำเร็จครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทย ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยในการพัฒนานวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถแข่งขันและได้รับการยอมรับในเวทีนานาชาติ พร้อมทั้งสามารถต่อยอดสู่การสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและวงการวิจัยในอนาคต
แรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรมนี้เกิดขึ้นจากปัญหาใกล้ตัว เมื่อผู้พัฒนาสังเกตเห็นว่าคนในครอบครัวประสบปัญหาการนอนกรนและมีความเสี่ยงต่อภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ขณะที่แนวทางการติดตามและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านความสะดวก ความแม่นยำ และการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
จากจุดเริ่มต้นดังกล่าว ทีมผู้พัฒนาจึงศึกษาวรรณกรรมทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง พร้อมเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการนอนกรนของประชากรเอเชีย โดยให้ความสำคัญกับข้อมูลของคนไทยเป็นพิเศษ เพื่อนำมาพัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์และอัลกอริทึมที่เหมาะสมกับลักษณะการนอนและรูปแบบการกรนของคนไทย มากกว่าการอ้างอิงข้อมูลจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียว
ผลลัพธ์คือการพัฒนาระบบอัจฉริยะที่สามารถตรวจจับ วิเคราะห์ บันทึก และแจ้งเตือนเหตุการณ์การนอนกรน รวมถึงประเมินความเสี่ยงของภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้แบบเรียลไทม์ แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณรบกวน ช่วยให้ผู้ใช้งานและครอบครัวสามารถเฝ้าระวังความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น อีกทั้งยังเป็นรากฐานสำคัญในการต่อยอดสู่ระบบสุขภาพดิจิทัล การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และเทคโนโลยีด้านสุขภาพอัจฉริยะในอนาคต