"เจ๋ง​ บิ๊กแอส" ตกเวทีครั้งทึ่ 3 ขณะเล่นคอนเสิร์ต

เป็นครั้งที่ 3 แล้วสำหรับนักร้อง-นักแสดงหนุ่ม "เจ๋ง บิ๊กแอส" หรือ "เดชา โคนาโล" กับการตกเวทีเหตุจากเวทีทรุดๆๆๆตัว ซึ่งล่าสุดวงบิ๊กแอสไปเล่นคอนเสิร์ตที่จ.ชลบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมา และหนุ่มเจ๋งกำลังกระโดดร้องเพลงๆๆอย่างเมามันส์ แล้วอยู่ๆ พื้นเวทีก็ทะลุจนทำให้ร่างของเจ๋งหล่นลงไปจนมิดตัว ทำเอาแฟนๆ ข้างเวทีตกใจกันมาก ต้องยกมือบอกให้นักดนตรีหยุดเพลง จากนั้นเพื่อนๆ ก็มาช่วยกันดึงเจ๋งขึ้นมา โดยเจ้าตัวก็ค่อยๆ กระเพรกขึ้นมาช้าๆ และนอนพักอยู่บนเวทีสักครู่ ก่อนที่จะกลับไปหลังเวที และขึ้นมาร้องเพลงต่อโดยการนั่งเก้าอี้ร้องแทน
ล่าสุดเจ้าตัวออกมาเผยแล้วว่าอาการไม่ได้เป็นอะไรมาก แต่เข่าที่เจ็บอยู่มีอาการอักเสบเล็กน้อย คุณหมอให้พักรักษาตัว 2 วันเพราะไม่ได้มีการหักแต่อย่างใด แต่อาจจะมีบาดแผลจากการโดนเศษแก้วบาดตามแขนขาบ้างนิดหน่อย ไม่ได้ร้ายแรงอะไร ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 แล้ว ตนอาจจะลืมตัวไปหน่อย เพราะเวลาขึ้นโชว์แล้วก็เหมือนองค์ลง จึงไม่อยากจะโทษใคร ส่วนหนึ่งเป็นเพราะตนประมาทเองด้วย และบวกกับพื้นที่ไม่แข็งแรง แต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิด