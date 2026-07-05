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"เจ๋ง​ บิ๊กแอส" ตกเวทีครั้งทึ่ 3 ขณะเล่นคอนเสิร์ต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เป็นครั้งที่​ 3 แล้วสำหรับนักร้อง-นักแสดงหนุ่ม "เจ๋ง บิ๊กแอส" หรือ​ "เดชา โคนาโล" กับการตกเวทีเหตุจากเวทีทรุดๆๆๆตัว​ ซึ่งล่าสุดวงบิ๊กแอสไปเล่นคอนเสิร์ตที่จ.ชลบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมา​ และหนุ่มเจ๋งกำลังกระโดดร้องเพลงๆๆอย่างเมามันส์​ แล้วอยู่ๆ​ พื้นเวทีก็ทะลุ​จนทำให้ร่างของเจ๋งหล่นลงไปจนมิดตัว​ ทำเอาแฟนๆ​ ข้างเวทีตกใจกันมาก​ ต้องยกมือบอกให้นักดนตรีหยุดเพลง​ จากนั้นเพื่อนๆ​ ก็มาช่วยกันดึงเจ๋งขึ้น​มา​ โดยเจ้าตัวก็ค่อยๆ​ กระเพรกขึ้นมาช้าๆ​ และนอนพักอยู่บนเวทีสักครู่​ ก่อนที่จะกลับไปหลังเวที​ และขึ้นมาร้องเพลงต่อโดยการนั่งเก้าอี้ร้องแทน

ล่าสุดเจ้าตัวออกมาเผยแล้วว่าอาการไม่ได้เป็นอะไรมาก​ แต่เข่าที่เจ็บอยู่มีอาการอักเสบเล็กน้อย​ คุณหมอให้พักรักษาตัว​ 2​ วันเพราะไม่ได้มีการหักแต่อย่างใด​ แต่อาจจะมีบาดแผลจากการโดนเศษแก้วบาดตามแขนขาบ้างนิดหน่อย​ ไม่ได้ร้ายแรงอะไร​ ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่​ 3​ แล้ว​ ตนอาจจะลืมตัวไปหน่อย​ เพราะเวลาขึ้นโชว์แล้วก็เหมือนองค์ลง​ จึงไม่อยากจะโทษใคร​ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะตนประมาทเองด้วย​ และบวกกับพื้นที่ไม่แข็งแรง​ แต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิด








"เจ๋ง&amp;#8203; บิ๊กแอส" ตกเวทีครั้งทึ่ 3 ขณะเล่นคอนเสิร์ต
"เจ๋ง&amp;#8203; บิ๊กแอส" ตกเวทีครั้งทึ่ 3 ขณะเล่นคอนเสิร์ต
"เจ๋ง&amp;#8203; บิ๊กแอส" ตกเวทีครั้งทึ่ 3 ขณะเล่นคอนเสิร์ต
"เจ๋ง&amp;#8203; บิ๊กแอส" ตกเวทีครั้งทึ่ 3 ขณะเล่นคอนเสิร์ต