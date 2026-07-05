แฟนคลับแน่น! “TAEYONG” NCT บินลัดฟ้าเข้าร่วมงาน “CLEAR NOSE TOWN” ขึ้นแท่น CLEAR NOSE BRAND AMBASSADOR คนแรกอย่างเป็นทางการ

NCT “TAEYONG” CLEAR NOSE BRAND AMBASSADOR ขึ้นแท่นแบรนด์สกินแคร์ระดับโลกกับงานเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ CLEAR NOSE TOWN
CLEAR NOSE (เคลียร์โนส) แบรนด์สกินแคร์ชั้นนำของเอเชีย ที่โดดเด่นด้านการดูแลปัญหาสิวและผิวแพ้ง่าย จัดอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่ “CLEAR NOSE TOWN” เพื่อต้อนรับ NCT TAEYONG (แทยง)ในฐานะ CLEAR NOSE BRAND AMBASSADOR คนแรกอย่างเป็นทางการ ที่บินลัดฟ้าสู่ประเทศไทยเพื่อร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ที่ประทับใจกับเคลียร์โนสอย่างใกล้ชิด พร้อมมอบโมเมนต์สุดพิเศษผ่านกิจกรรม CLEAR NOSE X TAEYONG เติมเต็มความทรงจำอันน่าประทับใจให้แก่แฟนๆ ณ Fashion Hall ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
หลังจากแคมเปญผลงานระหว่าง CLEAR NOSE และ TAEYONG เผยแพร่บนโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม และบิลบอร์ดตามแลนด์มาร์กสำคัญทั่วกรุงเทพฯ จนได้รับกระแสตอบรับจากแฟนๆ อย่างล้นหลาม อีเวนต์ “CLEAR NOSE TOWN” จึงพา TAEYONG มาพบกับแฟนๆ อย่างใกล้ชิดในฐานะ CLEAR NOSE BRAND AMBASSADOR คนแรกของแบรนด์ โดยตลอดช่วงกิจกรรมแฟนมีตติ้งบนเวที TAEYONG ได้เผยเสน่ห์และความเป็นกันเองผ่านการพูดคุยอย่างสนุกสนานถึงเบื้องหลังการทำงานกับเคลียร์โนสที่ประเทศเกาหลี พร้อมแชร์เคล็ดลับการดูแลผิว และร่วมทำภารกิจพิเศษในช่วงเรียนรู้คำภาษาไทย ที่เผยให้เห็นอีกมุมที่น่ารักและเป็นธรรมชาติ ก่อนปิดท้ายด้วยช่วงถ่ายรูป ร่วมกับแฟนๆ ที่สร้างบรรยากาศแห่งความประทับใจ เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความอบอุ่น และเสียงเชียร์ดังสนั่นตลอดทั้งงาน
“ผมรู้สึกดีใจที่ได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของสกินแคร์อย่าง CLEAR NOSE และที่เคลียร์โนสเป็นไอเท็มยอดนิยม ผมเข้าใจเป็นอย่างดีเลยว่า CLEAR NOSE มีชื่อเสียงเพราะอะไร CLEAR NOSE เป็นสกินแคร์ที่ดีจริงๆ ไม่ว่าผมจะเดินทางไปที่ไหน ผมจะใช้ CLEAR NOSE เป็นประจำ และซื้อ CLEAR NOSE ต่อไปเรื่อยๆ แน่นอนครับ ขอบคุณมากๆ พวกเรามารัก CLEAR NOSE ไปด้วยกันนะครับ” TAEYONG CLEAR NOSE BRAND AMBASSADOR กล่าวในวิดีโอแคมเปญ
TAEYONG ได้เผยอีกว่าผลิตภัณฑ์ของ CLEAR NOSE ที่เขาชื่นชอบมากที่สุดคือ MOIST CLEAR NOSE เนื่องจากเป็นคนที่มีผิวแพ้ง่าย จึงให้ความสำคัญกับการบำรุงผิวด้วยมอยส์เจอไรเซอร์ที่สุด ตั้งแต่ได้ใช้ เขารู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวได้เป็นอย่างดี ไม่ทำให้เกิดสิว บางเบา อีกทั้งยังอ่อนโยนต่อผิว ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง จึงกลายเป็นไอเทมที่หยิบใช้เป็นประจำทุกวัน และอยากแนะนำให้ทุกคนใช้ตามด้วย
นอกจากนี้วิดีโอ Summer Campaign ล่าสุด TAEYONG ได้นำเสนอกันแดดเคลียร์โนส CLEAR NOSE UV SUN SERUM ที่มีเนื้อสัมผัสบางเบาสบายผิว ไม่เหนียวเหนอะหนะ พร้อมปกป้องผิวจากแสงแดดด้วยค่า SPF50+ PA++++ ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และน้ำหอม เหมาะสำหรับใช้ทุกวันได้เป็นอย่างดี
สามารถติดตามภาพบรรยากาศภายในงานได้ผ่าน INSTAGRAM @CLEARNOSE และแฮชแท็ก #TAEYONGxCLEARNOSETOWN และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ CLEAR NOSE ได้ที่ร้าน 7-Eleven , Watsons, EVEANDBOY , Beautrium , Konvy , Lotus’s , Big C, Boots , CJ ทุกสาขาและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางออนไลน์อย่างเป็นทางการ CLEAR NOSE Official Store บน Shopee