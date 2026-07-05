ยอมใจ "เป้​ อารักษ์" ลงทุนให้ "ปีเตอร์​ เดนแมน" ต่อยโปรโมทหนัง!

ภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่พระเอกหนุ่ม "เป้ อารักษ์ อมรศุภศิริ" แสดงไว้กำลังจะเข้าฉาย ก็คือเรื่อง Godskin หมัดเทวา ท้าเดิมพัน ที่จะเข้าฉายในวันที่ 27 ส.ค.นี้ ซึ่งเป็นหนังแอ็คชั่นต่อยมวยกันแบบเดือดๆ งานนี้เจ้าตัวก็เลยลงทุนโปรโมทแบบจัดหนัก โดยการไปเปิดท้องให้นายแบบหนุ่มหมัดหนัก "ปีเตอร์ เดนแมน" ต่อยเลยทีเดียว ซึ่งถึงแม้หนุ่มเป้ว่าซิกแพ็กแน่นแล้ว แต่โดนไปทีเดียวถึงกับล้มไปกองกับพื้นเลยทีเดียว และหนุ่มปีเตอร์ยังบอกอีกว่านี่แค่ 20% เท่านั้นเอง แต่ก็เล่นเอาเป้จุกจนพูดแทบไม่ออก เรียกว่าน่าจะเป็นการโปรโมทที่ทุ่มสุดตัวจริงๆ