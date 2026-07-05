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ยอมใจ "เป้​ อารักษ์" ลงทุนให้ "ปีเตอร์​ เดนแมน" ต่อยโปรโมทหนัง!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่พระเอกหนุ่ม "เป้ อารักษ์ อมรศุภศิริ" แสดงไว้กำลังจะเข้าฉาย ก็คือ​เรื่อง​ Godskin หมัดเทวา ท้า​เดิมพัน​ ที่จะเข้าฉายในวันที่ 27 ส.ค.​นี้​ ซึ่งเป็นหนังแอ็คชั่นต่อยมวยกันแบบเดือดๆ งานนี้เจ้าตัวก็เลยลงทุนโปรโมทแบบจัดหนัก โดยการไปเปิดท้องให้นายแบบหนุ่มหมัดหนัก "ปีเตอร์ เดนแมน" ต่อ​ยเลยทีเดียว ซึ่งถึงแม้หนุ่มเป้ว่าซิกแพ็กแน่นแล้ว แต่โดนไปทีเดียวถึงกับล้มไปกองกับพื้นเลยทีเดียว และหนุ่มปีเตอร์ยังบอกอีกว่านี่แค่ 20% เท่านั้นเอง แต่ก็เล่นเอาเป้จุกจนพูดแทบไม่ออก เรียกว่าน่าจะเป็นการโปรโมทที่ทุ่มสุดตัวจริงๆ












ยอมใจ "เป้&amp;#8203; อารักษ์" ลงทุนให้ "ปีเตอร์&amp;#8203; เดนแมน" ต่อยโปรโมทหนัง!
ยอมใจ "เป้&amp;#8203; อารักษ์" ลงทุนให้ "ปีเตอร์&amp;#8203; เดนแมน" ต่อยโปรโมทหนัง!
ยอมใจ "เป้&amp;#8203; อารักษ์" ลงทุนให้ "ปีเตอร์&amp;#8203; เดนแมน" ต่อยโปรโมทหนัง!
ยอมใจ "เป้&amp;#8203; อารักษ์" ลงทุนให้ "ปีเตอร์&amp;#8203; เดนแมน" ต่อยโปรโมทหนัง!
ยอมใจ "เป้&amp;#8203; อารักษ์" ลงทุนให้ "ปีเตอร์&amp;#8203; เดนแมน" ต่อยโปรโมทหนัง!
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