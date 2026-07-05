ท้องใหญ่ขึ้นมาก! “เมย์ พิชญ์นาฏ” อายุครรภ์ 6 เดือน แพ้ยาสีฟัน หันกลับมาออกกำลังกาย

ตั้งท้องลูกชายคนแรกสมใจ ล่าสุดนักแสดงชื่อดัง “เมย์ พิชญ์นาฏ สาขากร” ได้ออกมาอัปเดตผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่า อายุครรภ์ 6 เดือนเต็มแล้ว ท้องใหญ่ขึ้นมาก แต่ยังแพ้ท้องเหมือนเดิม โดยเฉพาะแพ้ยาสีฟัน ตอนนี้เริ่มกลับมาออกกำลังกาย
“อัปเดตวันนี้ ท้องบ๊ะจ่าง(นามสมมุติ) ครบ 6 เดือนเต็ม! อาการแพ้ท้องยังเหมือนเดิม แพ้ยาสีฟัน เวลาแปรงฟันเช้าเย็น ยังพะอืดพะอมอยู่บ้าง แต่น้อยลงค่ะ ง่วงนอนตลอดเวลา นอนเท่าไหร่ก็ไม่พอ นั่งรถเป็นหลับ ท้องใหญ่ขึ้นมาก เริ่มกลับมาออกกำลังกายบ้าง ชีวิตช่วงนี้ ออกงานบ้างประปราย ส่วนใหญ่คือไป รพ. กับ รร.(งานแต่ง) และทานข้าววันเกิดตัวเองย้อนหลัง กับวันเกิดเพื่อนสนิท จบการรายงานค่ะ! ❤️🫶”