“น้องฉัตร-เบเบ้” ยกทัพกูรูความงาม-ไลฟ์สไตล์ มอบประสบการณ์ Beauty Experience ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี

LBC CLINIC ร่วมกับ ALLERGAN AESTHETICS พันธมิตรด้านนวัตกรรมความงามระดับโลก จัดงาน “LBC BEAUTY FEST Presented by Allergan” เปิดพื้นที่ให้ผู้ที่สนใจเรื่องความงามได้เรียนรู้เทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมอัปเดตเทรนด์ และนวัตกรรมล่าสุดผ่านกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟตลอดทั้งวัน ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2569 เวลา 10.00 น. - 20.00 น. ณ BEACON 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
LBC CLINIC ผู้นำด้านความงาม และการดูแลผิวพรรณ ร่วมกับ ALLERGAN AESTHETICS พันธมิตรด้านนวัตกรรมความงามระดับโลก จัดงาน “LBC BEAUTY FEST Presented by Allergan” เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่สนใจด้านความงามได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมอัปเดตเทรนด์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านความงามล่าสุด ผ่านกิจกรรมเวิร์กชอปและทอล์กสุดเอ็กซ์คลูซีฟ
ความร่วมมือระหว่าง LBC CLINIC และ ALLERGAN ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสององค์กรในการยกระดับมาตรฐานการดูแลความงาม ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระดับสากล พร้อมส่งต่อประสบการณ์ด้านความงามที่เข้าถึงลูกค้าผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ที่ผสานทั้งสาระ ความสนุก และแรงบันดาลใจไว้ในงานเดียว
ภายในงานพบกับแขกรับเชิญชื่อดังที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และเทคนิคด้านความงามอย่างใกล้ชิด นำโดย น้องฉัตร ฉัตรชัย เพียงอภิชาติ เมคอัพอาร์ติสต์แถวหน้าของประเทศไทย กับ Exclusive Makeup Workshop ถ่ายทอดเทคนิคการแต่งหน้าแบบมืออาชีพ, เบเบ้ ธันย์ชนก ฤทธินาคา ไอคอนสายสุขภาพและการออกกำลังกาย กับกิจกรรม Dynamic Hour และ Dance Challenge ที่ชวนทุกคนมาร่วมสนุก พร้อมช่วง Lucky Fan สุดพิเศษ และ หมวยฟ้า ฐนัญญ์ฉัตร์ กูรูบิวตี้ชื่อดังที่มีผู้ติดตามจำนวนมากบนโซเชียลมีเดีย และเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากคอนเทนต์สายความงามที่เน้นการให้ความรู้และอัปเดตเทรนด์หัตถการแบบเข้าใจง่าย จนกลายเป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลที่ผู้คนมักติดตามก่อนตัดสินใจ
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรม Game Booth และ Photo Booth ให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมสนุก พร้อมลุ้นรับของรางวัลและของที่ระลึกมากมายตลอดทั้งวัน เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ความงามให้ครบทุกมิติ
ไฮไลต์กิจกรรมภายในงาน Exclusive Makeup Workshop by น้องฉัตร เวิร์กชอปแต่งหน้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟ สำหรับผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ Allergan มูลค่า 25,000 บาทขึ้นไป จำกัดเพียง 35 สิทธิ์แรก, Dynamic Hour with เบเบ้ กิจกรรม Dance Challenge พร้อมช่วง Lucky Fan เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ใกล้ชิดกับเบเบ้แบบเอ็กซ์คลูซีฟ, Beauty Talk with หมวยฟ้า ร่วมพูดคุยและอัปเดตเทรนด์การดูแลผิว รูปหน้า และหัตถการความงาม พร้อมแชร์เคล็ดลับจากประสบการณ์จริง, Activities Throughout the Event ร่วมสนุกกับ Game Booth, Photo Booth และกิจกรรมพิเศษ พร้อมรับของที่ระลึกและลุ้นรับของรางวัลมากมายตลอดทั้งวัน อาทิ โปรแกรม Juvederm มูลค่า 25,000 บาท, ส่วนลด SkinVive และอื่น ๆ อีกมากมาย
ผู้ที่สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ LBC BEAUTY FEST Presented by Allergan เพื่อสัมผัสประสบการณ์ด้านความงามที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง LBC CLINIC และ ALLERGAN ได้ ผ่านเวิร์กชอป กิจกรรมพิเศษ และการแบ่งปันองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมรับของที่ระลึกและสิทธิประโยชน์มากมายภายในงาน