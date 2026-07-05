“กระแต-โตชิ” ประกาศเลื่อนวิวาห์ เผยอยู่ด้วยกันมา 15 ปีแล้ว ไม่ซีเรียสเรื่องแต่ง

หลังจากหมั้นหมายกันไว้แล้ว และมีแพลนจะแต่งปีนี้ แต่ล่าสุดคู่รักพันล้าน “กระแต อาร์สยาม” หรือ “แตร บุญยะเลี้ยง” และแฟนหนุ่ม “โตชิ จิรทีปต์ ปัญธิ” ก็ออกมาประกาศผ่านรายการคุยแซ่บShow ว่ามีเหตุให้ต้องเลื่อนงานแต่งออกไปก่อน คู่ของตนอยู่ด้วยกันมา 15 ปีแล้ว ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องแต่งอะไรขนาดนั้น
กระแต : “ตอนนี้ก็กำลังจะหาที่เก็บไข่”
โตชิ : “ตอนแรกที่ตั้งใจไว้ก็ปีนี้แหละ แต่เหมือนว่าตอนนี้มันยุ่งมาก ก็อาจจะแต่งปีหน้า”
กระแต : “ต้องบอกก่อนว่า คู่ของหนูอยู่ด้วยกันมา 15 ปีแล้ว ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องแต่งอะไรขนาดนั้น และเราก็หมั้นกันไปแล้ว และก็มีผู้ใหญ่มาร่วมพิธีกันเหมือนมันจะจบครบงานแต่งไปแล้ว พิธีมันเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว แค่มันยังไม่ได้เฉลิมฉลองเท่านั้นเอง คือถ้าหนูจะแต่งก็คือสวัสดีทุกคน อ้าว…เต้น ไม่ได้ซีเรียส ก็คิดว่าเอาเมื่อพร้อม ปีหน้าละกัน”
โตชิ : “คือเราก็อยากมีลูกแล้ว แต่เขาก็ยังมีความฝันที่เขายังอยากทำอยู่ แต่ไม่น่าเกินสองปีในแพลนการมีลูก”
กระแต : “เพราะจริงๆ เราก็อยากได้แฝดชายหญิง”