"แต๋ม ชรัส-อมรา" ร่วมฉลองเปิดตัวโครงการดูแลสุขภาพ 24 ชม. "Wellness World Longevity Membership"

คึกคักสมเป็นงานใหญ่แห่งปี! Wellness World จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว "Wellness World Longevity Membership" ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา คนดังระดับตำนานมาร่วมอัปเดตเทรนด์สุขภาพ
โปรแกรมนี้คือปรากฏการณ์ใหม่ของการดูแลสุขภาพระยะยาว 10 ปี ชูแนวคิดเสมือน "ลูกกตัญญู" สแตนด์บายดูแลสมาชิกตลอด 24 ชั่วโมง ทางออกสุดปังของผู้สูงอายุ คนเตรียมเกษียณ และผู้ป่วยกลุ่มโรค NCDs (เบาหวาน, ความดัน, ไขมัน, ไตเสื่อม, ไตวาย และมะเร็ง) เพื่อกลับมาแข็งแรงอย่างเป็นรูปธรรม
งานนี้นำทีมโดยสองกูรูสุขภาพ นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ เจ้าของโครงการ และ คุณหมูแหม่ม สุริภา ที่ควงแขนกันมาเจาะลึกข้อมูล พร้อมดารารุ่นใหญ่ระดับตำนาน "แต๋ม ชรัส เฟื่องอารมย์" และ "อมรา อัศวนนท์" ที่ตบเท้ามาร่วมงาน ทำเอาบรรยากาศอบอุ่นและได้สาระไปเต็มๆ