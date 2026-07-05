“ว่าน ธนกฤต-หญิงลี” นั่งแท่นตัดสิน “The Prison Talent Contest 2026” ส่งเสริม-ต่อยอดศักยภาพผู้ต้องขัง สู่โอกาสพัฒนาตนเอง

ผ่านพ้นไปแล้ว สำหรับการประกวด “The Prison Talent Contest 2026” เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้แสดงศักยภาพ และความสามารถพิเศษผ่านกิจกรรมด้านดนตรี ในงานได้รับเกียรติจาก “พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล” อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
โดยมี “สมพล ตรีภพนารถ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน), นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมรับชมการแข่งขันทักษะ “การประกวดความสามารถพิเศษ” (รอบชิงชนะเลิศ) ณ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น G ลาน Ave-nue โซน A
กรมราชทัณฑ์ โดยกองพัฒนาพฤตินิสัย จัดโครงการประกวดความสามารถพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หรือ The Prison Talent Contest 2026 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้แสดงศักยภาพ และความสามารถพิเศษ ผ่านกิจกรรมด้านดนตรี ทั้งด้านการร้องเพลง เต้นประกอบเพลง และการเล่นดนตรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงช่วยผ่อนคลายความเครียด และสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง ทั้งนี้ยังมุ่งเน้นการต่อยอดทักษะเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ ทั้งในรูปแบบของอาชีพเสริม หรืออาชีพอิสระที่สามารถสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเอง และครอบครัว
โดยได้รับเกียรติจาก “ชมพู ฟรุตตี้” สุทธิพงษ์ วัฒนจัง, “ปิง ฟรุตตี้” กัณพล ปรีดามาโนช, ว่าน ธนกฤต พานิชวิทย์, พิพิธพล พุกกะณะสุต (T JETSET'ER) และ หญิงลี ธิดารัตน์ ศรีจุมพล ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฯ สำหรับผลการแข่งขันทักษะ “โครงการประกวดความสามารถพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (The Prison Talent Contest 2026)” ในครั้งนี้
ในการประกวดฯ ครั้งนี้ มีเรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่ได้รับรางวัล แบ่งตามประเภท ดังต่อไปนี้ ประกวดแต่งเพลงไทย พร้อมจัดทำ Music Video เรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่ได้รับรางวัล มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร, รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง และ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
ประกวดวงดนตรี และโชว์ทักษะพิเศษ เรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่ได้รับรางวัล มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร, รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ เรือนจำกลางนครราชสีมา และ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ เรือนจำพิเศษธนบุรี
ประกวดการเต้นเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ เรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่ได้รับรางวัล มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทัณฑสถานหญิงกลาง, รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ และ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ เรือนจำกลางเชียงราย
กรมราชทัณฑ์ยังคงมุ่งมั่นสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ค้นพบคุณค่าในตนเอง พัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมภายหลังพ้นโทษ ผ่านการฝึกวิชาชีพ และการอบรมทักษะความรู้ด้านต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก