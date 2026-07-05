Meet & Greet กระแสแรงเกินคาด! "ชาตรี" ประกาศคอนเสิร์ตใหญ่ "ชาตรี อินคอนเสิร์ต โลกมายา" 20 ก.ย.นี้

กระแสตอบรับเกินความคาดหมายสำหรับกิจกรรม "ป้อม ยุ่น ปุ้ย ชาตรี Meet & Greet #2 อยากบอกเธอ...รักแล้วรอหน่อย" ที่สร้างปรากฏการณ์บัตรจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็ว ก่อนจะปิดท้ายค่ำคืนด้วยเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ เมื่อสมาชิกวงชาตรีทั้ง 4 คน ประกาศเตรียมกลับมาพบแฟนเพลงอีกครั้งในคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบ "ชาตรี อินคอนเสิร์ต โลกมายา" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2569 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
กิจกรรม ป้อม ยุ่น ปุ้ย ชาตรี Meet & Greet ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ Mr. Fox Livehouse ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากแฟนเพลงทั่วประเทศ บัตรถูกจำหน่ายหมดภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยสามสมาชิกหลักของวง ได้แก่ ป้อม คทาวุธ สท้านไตรภพ, ยุ่น-ฃ ประยูร เมธีธรรมนาถ และ ปุ้ย อนุสรณ์ คำเกษม พร้อมการกลับมาร่วมเวทีของ แดง-นราธิป กาญจนวัฒน์ ร่วมกันพาแฟนเพลงย้อนความทรงจำผ่านบทเพลงอมตะและเรื่องราวเบื้องหลังตลอดเส้นทางดนตรีกว่า 4 ทศวรรษ บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความอบอุ่น และความผูกพันที่ยังคงเหนียวแน่นไม่เปลี่ยนแปลง
แต่ไฮไลต์ที่ทำให้ทั้งฮอลล์ลุกขึ้นปรบมือ คือการประกาศเปิดตัว "ชาตรี อินคอนเสิร์ต โลกมายา" คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2569 ซึ่งนับเป็นการกลับมาครั้งสำคัญของวงชาตรี พร้อมบทเพลงระดับตำนานที่จะพาแฟนเพลงทุกยุคย้อนกลับไปสู่ช่วงเวลาแห่งความทรงจำอีกครั้ง
สำหรับแฟนเพลงที่ยังร้องตาม "จากไปลอนดอน", "แฟนฉัน", "อธิษฐานรัก" ได้ทุกคำ นี่คืออีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่ไม่ควรพลาด เพราะนอกจากจะได้ร่วมย้อนวันวานกับวงดนตรีระดับตำนานแล้ว ยังมีสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Fashion Island รับส่วนลดบัตรเข้าชมทันที 15% สำหรับบัตรราคา 3,000, 2,500 และ 2,000 บาท เพียงร่วมกิจกรรมผ่านเพจ Snack Box Showbiz ตั้งแต่วันนี้ –18 กรกฎาคม 2569 หรือจนกว่าสิทธิ์จะครบตามจำนวนที่กำหนด
ติดตามรายละเอียดการเปิดจำหน่ายบัตร กิจกรรมพิเศษ และความเคลื่อนไหวทั้งหมดได้ทางเพจ Snack Box Showbiz เพราะการเดินทางครั้งใหม่ของวงชาตรีได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว และในวันที่ 20 กันยายนนี้ ความคิดถึงของแฟนเพลงทั้งประเทศ กำลังจะกลับมามีชีวิตอีกครั้ง