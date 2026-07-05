งานแต่งแห่งปี “เทย์เลอร์ สวิฟต์- ทราวิส เคลซี” ปิดเมดิสัน สแควร์ ทุ่ม 1,666 ล้านบาท พร้อมแขกตัวท็อประดมโลกนับพัน

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับงานแต่งงานแห่งปีที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในโลกอย่างการแต่งงานของ “เทย์เลอร์ สวิฟต์” นักร้องสาวชื่อก้องโลกกับ “ทราวิส เคลซี” นักอดมริกันฟุตบอลชื่อดังเมื่อวันที่ 3 ก.ค. ที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐ จัดใหญ่ปิดเมดิสัน สแควร์พร้อมแขกชื่อดังระดับโลกตบเท้าเข้าแสดงความยินดีนับพันคน
โฆษกของ เทย์เลอร์ สวิฟต์ ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าทั้งคู่แต่งงานกันแล้วเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2026 โดยที่บริเวณด้านนอก Madison Square Garden มีจอขนาดใหญ่ขึ้นข้อความ “JUST&T MARRIED” เพื่อประกาศการแต่งงานอย่างเป็นทางการ ของคู่รักตัว T
พิธีจัดอย่างยิ่งใหญ่และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยสูง รายงานระบุว่ามีการทุ่มเงินถึง 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ
สื่อและแฟน ๆ จำนวนมากเรียกงานนี้ว่า “America’s royal wedding” (งานแต่งแห่งชาติของคนอเมริกัน) มีแขกคนดังทั้งจากวงการเพลง กีฬา และวงการฮอลลีวูดเข้าร่วมงานจำนวนมาก เช่น เซเลนา โกเมซ มาพร้อมสามี เบนนี แบลงโก,แบรด พิตต์,เจนนิเฟอร์ โลเปซ, เอ็ด ชีแรน, อีธาน ฮอว์ก, จิมมี ฟอลลอน, จีจี ฮาดิด, แบรดลีย์ คูเปอร์, เจสัน ซูเดคิส, โจ บัค, คาร์ลี คลอส เจสสิกา อัลบา ฯลฯ
รายงานระบุว่าผู้ประกอบพิธีแต่งงานคือ อดัม แซนด์เลอร์ ซึ่งเป็นเพื่อนของทั้งคู่ และไม่มีการจัดขบวนเพื่อนเจ้าบ่าว–เพื่อนเจ้าสาวแบบดั้งเดิมโดยมี ออสติน สวิฟต์ น้องชายของ เทย์เลอร์ รับหน้าที่เพื่อนเจ้าสาว และ เจสัน เคลซี พี่ชายของ ทราวิส รับหน้าที่เพื่อนเจ้าบ่าวเท่านั้น
ส่วนชุดแต่งงานของทั้งคู่เป็นชุดสั่งตัดพิเศษรังสรรค์โดยแบรนด์หรู Christian Dior Haute Couture โดย โจนาธาน แอนเดอร์สัน Creative Director of Dior Women's, Men's และ Haute Couture Collections ซึ่งเป็นชุดแต่งงานโอต์กูตูร์ชุดแรกของดีไซเนอร์ที่ออกแบบให้กับคนดังระดับโลก ส่วนรองเท้าของทั้งคู่จากแบรนด์ Christian Louboutin เจ้าสาวสวมเครื่องประดับจาก Catier
สื่อสหรัฐรายงานว่ามีการจัดค็อกเทลรับรองแขกราว 1,000 คนอาคาร ซึ่งคาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายจัดงานน่าจะสูงถึง 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,666ล้านบาท )
ทั้งคู่ยังบริจาคเงินประมาณ 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ( 866 ล้านบาท )ให้แก่องค์กรการกุศลหลายแห่งในช่วงสัปดาห์เดียวกัน
ความสัมพันธ์ของ เทย์เลอร์ สวิฟต์ และ ทราวิส เคลซี เริ่มต้นในปี 2023 เมื่อฝ่ายชายพยายามพบนักร้องสาวหลังคอนเสิร์ต Eras Tour แต่ไม่สำเร็จ ต่อมาเขาเล่าเรื่องนี้ในพอดแคสต์ของตัวเอง ทำให้ เทย์เลอร์ สนใจและเริ่มพูดคุยกัน ทั้งคู่หมั้นหมายกันในเดือน ส.ค. 2025 ก่อนเข้าพิธีแต่งงานในปี 2026
งานนี้แฟน ๆ จำนวนมากมารวมตัวรอบสถานที่จัดงาน เพื่อร่วมยินดี พร้อมใส่กำไล friendship bracelet และป้ายข้อความที่ดัดแปลงจากเนื้อเพลงของ Taylor สะท้อนว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดมาตลอด 3 ปีที่ผ่านมา
ในงานมีของที่ระลึกปักข้อความ “So it’s gonna be forever…” ซึ่งเป็นเนื้อร้องจากเพลง Blank Space ที่ ทราวิส เคยบอกว่าเป็นเพลงโปรดของเขา ถือเป็นรายละเอียดเล็ก ๆ สำหรับแฟน ๆ
งานแต่งครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในงานแต่งคนดังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี 2026 และได้รับความสนใจจากสื่อทั่วโลกอย่างมาก