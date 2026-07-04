“ดร.น้อง สิริกานต์” ประชุมใหญ่เตรียมความพร้อม Miss & Mister Earth Thailand 2026 ชิงมง 30 ส.ค. นี้

“ดร.น้อง สิริกานต์” นำทีมประชุมใหญ่เตรียมความพร้อม Miss & Mister Earth Thailand 2026 ปรับกลยุทธ์เข้มข้น มุ่งแก้ปัญหาสังคม-สิ่งแวดล้อมระดับโลก พร้อมเปิดตารางประกวดรอบตัดสิน 30 ส.ค. นี้!
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ราชประสงค์ องค์กรมิสเอิร์ธไทยแลนด์ จัดประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการประกวด Miss & Mister Earth Thailand 2026 นำโดย “ดร.น้อง สิริกานต์ อ้นสนกราน” ประธานองค์กรฯ และ คุณเนย นฤภร นฤปิติ รองกรรมการองค์กรฯ พร้อมด้วย เมฆ จิรกิตติ์ (ผู้จัดการกองประกวด), เต๋า ทีวีพูล, หมอเลิฟ สุรางคนา ขุนเณร (Miss Earth Fire Thailand 2025) และทีมหนุ่มๆ มิสเตอร์เอิร์ธ 2025 นำโดย ภัค ปภังกร, บ๊อบบี้ ปณชัย, เอิร์ธ วรดร, เบิร์ธ ณัทธา, ธอม ทศวรรต และ Brand Ambassador ยศ ระวังพาล ร่วมระดมสมองปรับกลยุทธ์ครั้งสำคัญ
ดร.น้อง สิริกานต์ เปิดใจถึงทิศทางการประกวดในปีนี้ว่า ‘ยุคนี้ต้องมีการปรับกลยุทธ์เพื่อผลักดันให้ผู้เข้าประกวดได้แสดงสปิริตและทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อโลกอย่างแท้จริง โดยการประชุมครั้งนี้ได้ระดมไอเดียในประเด็นสำคัญ ทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตและเน้นย้ำเรื่องสถาบันครอบครัวเพื่อลดแรงกดดันของวัยทำงาน ตลอดจนปัญหาโลกร้อน, ฝุ่น PM 2.5 และการจัดการขยะล้นโลกที่ต้องทำให้ง่ายและลงมือทำได้จริง เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ พร้อมมุ่งเน้นการทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน เพื่อให้ผู้เข้าประกวดเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประชาคมโลกและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
“หากเราไม่สนโลก โลกก็ไม่สนเรา การประกวดครั้งนี้ไม่ใช่แค่สีสัน แต่คือการสร้างความมั่นใจและให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการปกป้องโลกใบนี้ร่วมกัน” ดร.น้อง กล่าวทิ้งท้าย พร้อมเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าประกวดตั้งแต่วันนี้ - 9 สิงหาคม 2569
เกาะติดตารางการประกวด Miss & Mister Earth Thailand 2026
วันนี้ - 9 สิงหาคม 2569 : เปิดรับสมัครผู้เข้าประกวด
3 สิงหาคม 2569 : งานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ
16 สิงหาคม 2569 : รอบออดิชั่น (Audition)
19 - 23 สิงหาคม 2569 : กิจกรรมเก็บตัวรูปแบบไฮบริด (Hybrid)
24 - 28 สิงหาคม 2569 : กิจกรรมเก็บตัวเต็มรูปแบบ ณ โรงแรมเอ็นสิริ ลำลูกกา ปทุมธานี
26 สิงหาคม 2569 : การประกวดรอบชุดว่ายน้ำ (Swimsuit Round) ณ โรงแรมเอ็นสิริ ลำลูกกา ปทุมธานี
30 สิงหาคม 2569 : การประกวดรอบตัดสิน (Final Round) ณ CDC crystal design center