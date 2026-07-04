ทหารใหม่กองทัพเรือ รวมพลังแต่งเพลง “หล่อหลอมเหล็กในคน” พร้อมถ่ายเอ็มวีเอง

ทหารใหม่กองทัพเรือ ผลัดที่ 1/69 แต่งเพลง “หล่อหลอมเหล็กในคน” ถ่ายทอดความรู้สึก และสิ่งที่ได้รับจากก้าวแรกที่ก้าวเข้ามาเป็นน้องคนเล็กของศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
ทหารใหม่กองทัพเรือ ผลัดที่ 1/69 น้องเล็กของศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ แต่งเพลงและถ่ายทำมิวสิควิดีโอเพลง “หล่อหลอมเหล็กในคน” ถ่ายทอดความรู้สึก และสิ่งที่ได้รับจากก้าวแรกที่ก้าวเข้ามาเป็นน้องคนเล็กของกองทัพเรือ กับอัตลักษณ์ของศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ที่ว่า หล่อหลอมกายใจ รับใช้ชาติ ในการสร้างเหล็กในคน
สำหรับเพลง หล่อหลอมเหล็กในคน นั้น พลฯ อรรพล คำณวนศักดิ์ : กีตาร์โซโล่
พลฯ อำนวย คุณแดง : กีตาร์โปร่ง,เรียบเรียง
พลฯ ณชพล เกษมรัตน์ : ร้องนำกลาง,เรียบเรียง
พลฯ จิตติวัฒน์ หวินสันเทียะ : กลอง
พลฯ พรพิพัฒน์ สุขทอง : ร้องนำใต้,เรียบเรียง
พลฯ ทองคำ สินสาศิษย์ : เบส
เนื้อเพลง
ครั้งหนึ่งในชีวิต ดั่งฟ้าขีดเขียนลิขิต
ใบแดงที่เปลี่ยนชีวิตคนหนึ่งคน
บางคนตามหาฝัน ทําเพื่อคนข้างหลัง
บางคนต้องผิดหวัง เพราะจําทน
เตือนตัวเองอยู่ซ้ำๆ ฉันจะผ่านไป
บอกตัวตัวเองอยู่ซ้ำๆ ฉันจะผ่านไป
จากคนที่ธรรมดา เข้ามาเป็นพลทหาร
หลายสิ่งที่ต้องรีบทําความเข้าใจ
โยนทิ้งไปความชักช้า ลืมไปเลยความเหนื่อยล้า ทุกสิ่งต้องทําให้ดี ไม่มีคําว่าไม่ได้
*เตือนตัวเองอยู่ซ้ำๆ ฉันจะผ่านไป
บอกตัวตัวเองอยู่ซ้ำๆ ฉันจะผ่านไป
**อดทนฝ่าฟัน แม้จะร้อนเท่าไร
ยากสักเพียงไหน เราจะสู้แค่ตาย
เหล็กที่ว่าแข็ง แกร่งไม่เท่าใจคน
สู้ทนบากบั่น ในวันที่ทรมาน
เรือลํานี้จะ ไม่ทิ้งนาย ไปด้วยกัน
ไอ้เพื่อนฉัน
พากันไปให้ถึงฝั่ง อีกไม่ไกลแค่เอื้อมมัน
เกิดมาเพียงหนึ่งครั้ง ต้องสู้มันอีกสักตั้ง
(ท่อนโนรา)
แล้วเก็บกระเป๋าขึ้นเดินทาง
ล่องรถไฟปักใต้ขึ้นเหนือ
ฝันยิ่งใหญ่ใจเป็นทหารเรือ
เพื่อรับใช้ชาติตามหน้าที่ชายไทย
ฝึกวินัยตั้งใจไม่ย่อท้อ
เพื่อแม่พ่อพี่น้อง รอนุ้ยก่อน สัญญานะสาวไม่รอไม่นาน
จะหลบบ้าน อย่างภาคภูมิ นะสาวเห้อ….