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ทหารใหม่กองทัพเรือ รวมพลังแต่งเพลง “หล่อหลอมเหล็กในคน” พร้อมถ่ายเอ็มวีเอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทหารใหม่กองทัพเรือ ผลัดที่ 1/69 แต่งเพลง “หล่อหลอมเหล็กในคน” ถ่ายทอดความรู้สึก และสิ่งที่ได้รับจากก้าวแรกที่ก้าวเข้ามาเป็นน้องคนเล็กของศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ



ทหารใหม่กองทัพเรือ ผลัดที่ 1/69 น้องเล็กของศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ แต่งเพลงและถ่ายทำมิวสิควิดีโอเพลง “หล่อหลอมเหล็กในคน” ถ่ายทอดความรู้สึก และสิ่งที่ได้รับจากก้าวแรกที่ก้าวเข้ามาเป็นน้องคนเล็กของกองทัพเรือ กับอัตลักษณ์ของศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ที่ว่า หล่อหลอมกายใจ รับใช้ชาติ ในการสร้างเหล็กในคน

สำหรับเพลง หล่อหลอมเหล็กในคน นั้น พลฯ อรรพล คำณวนศักดิ์ : กีตาร์โซโล่
พลฯ อำนวย คุณแดง : กีตาร์โปร่ง,เรียบเรียง
พลฯ ณชพล เกษมรัตน์ : ร้องนำกลาง,เรียบเรียง
พลฯ จิตติวัฒน์ หวินสันเทียะ : กลอง
พลฯ พรพิพัฒน์ สุขทอง : ร้องนำใต้,เรียบเรียง
พลฯ ทองคำ สินสาศิษย์ : เบส

เนื้อเพลง
ครั้งหนึ่งในชีวิต ดั่งฟ้าขีดเขียนลิขิต
ใบแดงที่เปลี่ยนชีวิตคนหนึ่งคน
บางคนตามหาฝัน ทําเพื่อคนข้างหลัง
บางคนต้องผิดหวัง เพราะจําทน
เตือนตัวเองอยู่ซ้ำๆ ฉันจะผ่านไป
บอกตัวตัวเองอยู่ซ้ำๆ ฉันจะผ่านไป
จากคนที่ธรรมดา เข้ามาเป็นพลทหาร
หลายสิ่งที่ต้องรีบทําความเข้าใจ
โยนทิ้งไปความชักช้า ลืมไปเลยความเหนื่อยล้า ทุกสิ่งต้องทําให้ดี ไม่มีคําว่าไม่ได้
*เตือนตัวเองอยู่ซ้ำๆ ฉันจะผ่านไป
บอกตัวตัวเองอยู่ซ้ำๆ ฉันจะผ่านไป

**อดทนฝ่าฟัน แม้จะร้อนเท่าไร
ยากสักเพียงไหน เราจะสู้แค่ตาย
เหล็กที่ว่าแข็ง แกร่งไม่เท่าใจคน
สู้ทนบากบั่น ในวันที่ทรมาน
เรือลํานี้จะ ไม่ทิ้งนาย ไปด้วยกัน
ไอ้เพื่อนฉัน

พากันไปให้ถึงฝั่ง อีกไม่ไกลแค่เอื้อมมัน
เกิดมาเพียงหนึ่งครั้ง ต้องสู้มันอีกสักตั้ง
(ท่อนโนรา)
แล้วเก็บกระเป๋าขึ้นเดินทาง
ล่องรถไฟปักใต้ขึ้นเหนือ
ฝันยิ่งใหญ่ใจเป็นทหารเรือ
เพื่อรับใช้ชาติตามหน้าที่ชายไทย
ฝึกวินัยตั้งใจไม่ย่อท้อ
เพื่อแม่พ่อพี่น้อง รอนุ้ยก่อน สัญญานะสาวไม่รอไม่นาน
จะหลบบ้าน อย่างภาคภูมิ นะสาวเห้อ….







ทหารใหม่กองทัพเรือ รวมพลังแต่งเพลง “หล่อหลอมเหล็กในคน” พร้อมถ่ายเอ็มวีเอง
ทหารใหม่กองทัพเรือ รวมพลังแต่งเพลง “หล่อหลอมเหล็กในคน” พร้อมถ่ายเอ็มวีเอง
ทหารใหม่กองทัพเรือ รวมพลังแต่งเพลง “หล่อหลอมเหล็กในคน” พร้อมถ่ายเอ็มวีเอง
ทหารใหม่กองทัพเรือ รวมพลังแต่งเพลง “หล่อหลอมเหล็กในคน” พร้อมถ่ายเอ็มวีเอง