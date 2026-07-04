"แจ็ค ไททัส - อาย กัญญาลักษณ์" เขย่าเวทีระดับโลก ตัวแทนไทย ประกวด Supranational 2026

เปิดตัว แจ็ค ไททัส – อาย กัญญาลักษณ์ Mister & Miss Supranational Thailand ตัวแทนประเทศไทย ประกวดเวทีระดับโลก Supranational 2026 ตัวพ่อตัวแม่มาเอง งานนี้ลุ้นมงฯ สนุกแน่
คิมากร ศีตภาณุศร National Director และ บริษัท เจดับบลิว คอลเลคทีฟ จำกัด ผู้ถือลิขสิทธิ์ Mister & Miss Supranational Thailand แถลงข่าวเปิดตัว Mister & Miss Supranational 2026 เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยสู่เวทีการประกวด Supranational 2026 ระดับนานาชาติ ทำเอาฮือฮากันเลยทีเดียว เพราะ Mister Supranational Thailand 2026 คือ “แจ็ค ไททัส” นายแบบไทย-อเมริกัน ที่ผ่านเวทีเดินแบบระดับโลกมาแล้วมากมาย และล่าสุดยังคว้าตำแหน่งชนะเลิศ Mister Model International 2025 และครั้งนี้ตัดสินใจประกวดเวทีระดับโลกอีกครั้ง
ด้าน “อาย กัญญาลักษณ์ หนูแก้ว” Miss Supranational Thailand 2026 ก็เคยคว้ารองอันดับ 2 Miss Universe Thailand 2022 นางงามที่แฟนๆ เชียร์ให้ประกวดเวทีระดับโลกมากที่สุด เพราะมีใบหน้าสวยคมสไตล์อินเตอร์ และสูงถึง 179 ซม. เรียกว่างานนี้ประเทศไทยได้ตัวพ่อตัวแม่นางงามไปแข่งระดับโลก ได้ลุ้นมงฯ กันแน่
ภายในงานยังมีนางงามและบุคคลในแวดวงนางาม มาร่วมส่งกำลังใจให้กับ แจ็ค ไททัส และ อาย กัญญาลักษณ์ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น นทวัน วรรณจุฑา , ภัทราพร หวัง , ธีนฤปกร ม่วงไม้ , ปิยพงษ์ คำมีสว่าง, จูลี่-มิรินทร์ มาโน วาเลอรี่ ลิพเพอร์ท , เซอดอนคอน บาร์โลว, ปภังกร สกุลซ้ง และ ผศ.ดร.วราลี รัตนกิจสุนทร
คิมากร ศีตภาณุศร National Director ได้กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า ในฐานะแฟนนางงามคนหนึ่ง กระทั่งส่งนางงามเข้าประกวด ผ่านมาทุกยุคทุกสมัย ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้การสนับสนุน แจ็ค ไททัส เป็นคนที่มีศักยภาพมากสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติมาได้ในเวที Mister Model International 2025 และมั่นใจว่าในปีนี้แจ็คก็จะทำได้ดีเช่นกัน ส่วนอายเป็นนางงามที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมาก เป็นคนที่แฟนนางงามอยากเห็นบนเวทีอินเตอร์มากที่สุด และวันนี้อายก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปอีก ทำให้มั่นในสายสะพายไทยแลนด์ในปีนี้มาก
แจ็ค ไททัส Mister Supranational Thailand 2026 ก็ได้กล่าวถึงการเป็นตัวแทนประเทศไทยอีกครั้งว่า
“ได้เดินทางไปที่โปแลนด์มาแล้ว มีโอกาสได้ไปพบเทศมนตรีสปอนเซอร์ที่นั่น แล้วก็ไปโรงแรมที่จะไปเก็บตัว เราก็ทำการบ้าน มาอย่างดี เราได้เรียนรู้ว่าคนโปแลนด์เป็นแบบไหน ผมก็พัฒนาตัวเองให้ดียิ่งๆ ขึ้น ถึงเราจะผ่านเวทีระดับนานาชาติมาแล้วแต่ก็ยังต้องพัฒนาต่อไป จะทำทุกโอกาสในชีวิตให้ดีที่สุด ก็เห็นฟีดแบคของทางนางงาม ที่พอรู้ว่าจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด ก็มีทั้งที่ดีและไม่ดี อันไหนแก้ไขได้ แก้ไขให้ดีที่สุด แก้ไม่ได้ก็พยายามทำ เราเลือกที่จะก้าวเข้ามาในสปอร์ตไลท์แล้วก็ต้องยอมรับทุกคำติชม สำหรับความพร้อมเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ เราอาจจะเป็นคนเดียวๆ ที่ได้รางวัลเวทีระดับโลกในปีเดียวกันก็เป็นไปได้ อยากให้ทุกคนสนับสนุนผมก็สู้มากครับ”
อาย กัญญาลักษณ์ Miss Supranational Thailand 2026 ก็ได้กล่าวว่า
“อายมีความฝันอยากจะเป็นนางงาม ได้เป็นตัวแทนไปประกวดในระดับโลก วันนี้ก็ได้ทำแล้ว มันสำเร็จมันล้านความหมายที่จะพูด ขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุน การประกวดครั้งนี้ใส่ความเป็นตัวอายเต็มที่ หลายคนไม่เคยเห็นในเวที Mut แต่ครั้งนี้จะได้เห็นความเป็นตัวเองของอาย อาจไม่ใช่ไลน์เดิมที่เคยเห็น อายมีเวลาเตรียมตัว 1 เดือนก็เต็มที่ ชุดไทยทำการบ้านมาดีมาก ทุกคนจะได้เห็น เราก็โฟกัสเต็มที่ จะเอารางวัลกลับมาให้ได้ ฝากทุกคนร่วมผจญภัยกับการประกวดครั้งนี้ไปด้วยกัน สัญญาว่าจะทำให้ทุกคนมีความสุขที่สุด”
สำหรับ แจ็ค ไททัส Mister Supranational Thailand 2026 เจ้าของตำแหน่งชนะเลิศ Mister Model International 2025 เรียกว่าคว้าเวทีระดับโลกมาแล้ว ดีกรีไม่ธรรมดา เป็นนายแบบ ไทย-อเมริกัน นักร้อง นักเดินทาง และนักเคลื่อนไหวเพื่อสังคมที่มีบทบาทโดดเด่นในระดับนานาชาติ และแฟชั่น สำเร็จการศึกษาด้านผู้ช่วยแพทย์จากมหาวิทยาลัยเนวาดา ลาสเวกัส (University of Nevada, Las Vegas) ยังมีประสบการณ์เดินแบบในงานแฟชั่นระดับโลก เช่น New York Fashion Week และ LA Fashion Week รวมถึงงานแฟชั่นโชว์ในประเทศไทยและเอเชีย
นอกจากนั้นแล้วแจ็คยังทำงานด้านสังคมมาโดยตลอด โดยเป็นอาสาสมัครที่ศูนย์ The Center ในลาสเวกัส ยังมีส่วนร่วมกับ YMCA ในหลายเมือง เช่น ลอสแอนเจลิส ซานดิเอโก และบาร์รังกียา ประเทศโคลอมเบีย โดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและศักยภาพให้กับเยาวชน และความสำเร็จครั้งล่าสุด คว้าตำแหน่งชนะเลิศ Mister Model International 2025
ด้าน อาย กัญญาลักษณ์ หนูแก้ว Miss Supranational Thailand 2026 สาวสวยเลือดนักสู้ ทำงานตั้งแต่อายุ 12 ด้วยการออกไปร้องเพลงเพื่อนำเงินที่ได้มาจุนเจือครอบครัว มีความฝันอยากจะเป็นนางงามนักร้อง เป็นคนมีชื่อเสียงระดับโลก ในปี 2016 อาย กัญญาลักษณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ Elite Model Look Thailand 2016 และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวด Elite Model Look International 2016 ณ ประเทศโปรตุเกส และในปี 2018 ได้เข้าประกวดมิสแกรนด์ยะลาและเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย และในปี 2019 อาย กัญญาลักษณ์ ก็กลับมาประกวดใหม่อีกครั้งและได้เป็นมิสแกรนด์ระยอง แต่ก็ยังไปไม่ถึงฝัน ในปี 2022 อาย กัญญาลักษณ์ ได้ตัดสินใจทำตามความฝันของตัวเองอีกครั้ง ด้วยการลงประกวดเพื่อชิงมงกุฎบนเวที Miss Universe Thailand เป็นครั้งแรก รองอันดับ 2 Miss Universe Thailand 2022 และในครั้งนี้ 2026 เป็นอีกครั้งที่อาย กัญญาลักษณ์ ในฐานะตัวแทนประเทศไทย Miss Supranational Thailand จะเข้าประกวดเวทีระดับโลก Miss Supranational 2026