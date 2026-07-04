อวสานคู่จิ้น? “บิวกิ้น” เคลียร์ไม่หึง “พีพี” ไม่ได้เป็นอะไรกัน จึงไม่มีหน้าที่ไปหึง!

“บิวกิ้น” เคลียร์ใช้คำผิด ไม่หึง “พีพี” ไปร่วมงานซีนแซบกับคนอื่น ย้ำไม่ได้เป็นอะไรกัน จึงไม่ได้มีหน้าที่ไปหึงเขา อีกฝ่ายจะทำอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเขา ตอนนี้อยากเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆให้กับตัวเอง
อยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนมุมใหม่ๆ ให้กับตัวเอง สำหรับ “บิวกิ้น พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล” ที่เพิ่งสร้างมีมใหม่กับการร้องเพลง ย้าย่ายะ จนถูกแชร์ไปทั่วบ้านทั่วเมือง รวมถึงเคลียร์ประเด็นที่หลายคนจับตา หลัง “พีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร” ให้สัมภาษณ์แซวเรื่องบิวกิ้นบอกว่าไม่หึง
“คลิปคลิปร้องเพลงย้าย่ายะมันเป็น Mini Live session ที่พยายามจะทำให้แฟนๆ ที่ซื้อตั๋วไปดูโชว์ที่เกาหลีแล้วสุดท้ายโชว์ถูกยกเลิกไป อยากจัดแบบอบอุ่นๆ แต่กลัวว่ามันจะนิ่งไป พยายามหาเพลงพิเศษมาร้องให้ฟัง ที่เลือกเพลงนั้นก็เพราะกลัวมันไม่พิเศษ เพราะอันนี้มันพิเศษแน่ ร้องไม่ง่าย ต้องใช้อินเนอร์เยอะ ต้องกล้าไปครับ (โพลแม่บอก อยากเห็นเรานิ่งๆ หล่อๆ ดีกว่า?) เป็นบางเวลา คนเรามีชีวิตหลายมุม มุมซึ้ง มุมเท่ มุมเศร้า หรือมุมสนุก ก็อยากให้เห็นความหลากหลายไป ถึงวัยที่ได้เห็นมุมอื่น หลังๆ ไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้น อยากทำอะไรก็ทำ ทั้งในเรื่องของงานด้วย เป็นตัวเองครับ อะไรที่เราอินก็อยากลอง มันก็บันเทิงดี ได้ทำอะไรที่ต่างไปบ้าง
ผมทำได้ทุกอย่างครับ ขึ้นอยู่กับคนจ้าง (หัวเราะ) ล้อเล่นครับ จริงๆ แล้วแต่ฟีลและบริบทมากกว่า คอนเทนต์ไลฟ์สไตล์พวกนี้คือการเผยมุมที่คนไม่ค่อยเห็นเวลาเราทำงานทางการ เป็นการเปิดอีกมุมหนึ่งที่ดูสนุกสนานมากขึ้นครับ คอนเทนต์แทบไม่ได้คิดเลย เขาเลือกมาให้ดูว่าอันไหนน่าสนใจ ก็ทำเลย ไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้า จะมีทีมออนไลน์ที่คิดว่าน่าสนใจก็เอามาให้เราเลือกว่าอยากทำอันไหน
ผมว่ามันทำให้คนเห็นมิติของเรามากขึ้นครับ ในยุคโซเชียลมีเดียแบบนี้ การได้เห็นมุมที่จริงจังบ้าง มุมสนุกๆ บ้าง มันช่วยเสริมมิติให้กับตัวเรา เป้าหมายของผมคือการเป็นตัวของตัวเอง ถ้าเราอินและสนุกกับสิ่งที่ทำ มันก็นำเสนอความเป็นตัวเราออกมาได้ดีที่สุดครับ”
กับประเด็นที่ “พีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร” เผยถึงบิวกิ้นว่าไม่หึงที่ไปร่วมงานโชว์ซีนแซบกับหนุ่มอื่น ขนาดไปดูคอนเสิร์ตยังไม่มาเลย ซึ่งก่อนหน้านี้บิวกิ้นบอกจะไปหึงทำไม คราวนี้บิวกิ้นตอบชัดเจน ไม่หึงเพราะไม่ได้เป็นอะไรกัน
“คราวที่แล้วผมอาจจะใช้คำผิดครับ คำว่าไม่หึงคือไม่ได้เป็นอะไรกัน ไม่ได้มีหน้าที่ไปหึงเขา เขาจะทำอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเขา ผมจะไปหึงอะไร ใครแต่ละคนมีตัวตน มีความชอบ มีความต้องการของตัวเอง และมีเส้นทางการตัดสินใจชีวิตตัวเอง ตัวเขาเองตัวผมเอง เราไม่ควรไปยุ่มย่ามอะไรกับเขามาก ถ้าเขาทำแล้วมีความสุข ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีครับ
งานเขาก็มีเห็นบ้างครับ เขามีความสามารถอยู่แล้ว และเขาก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆ ผมรู้สึกภูมิใจที่เห็นเขาเดินไปข้างหน้าในเส้นทางที่เขาอยากจะทำครับ เก่งครับๆ”