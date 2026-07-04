“ทราย สมุทร” ขอบคุณสังคมหลังแม่ยอมถอนฟ้อง ลั่น “รักไม่ใช่คำสัญญาแต่เป็นการกระทำ”

กลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจและติดตามอย่างต่อเนื่อง สำหรับกรณีข้อพิพาทในครอบครัวของ “ทราย สมุทร” หรือ “สิรณัฐ สก๊อต” ที่ล่าสุดมีความคืบหน้าครั้งสำคัญเมื่อผู้เป็นแม่ได้ตัดสินใจถอนฟ้องคดีเพิกถอนการให้ไปเรียบร้อยแล้ว
ล่าสุด ทราย สมุทร ได้ออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกผ่านข้อความที่กลั่นมาจากความรู้สึก โดยเผยว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้น มาจากแรงกดดันจากสังคมและความช่วยเหลือของทุกคนที่ดูแลตนเหมือนครอบครัว พร้อมย้ำ รักไม่ใช่คำสัญญาแต่เป็นการกระทำ
“ทุกอย่างที่ออกมาในอาทิตย์นี้เกิดมาจากแรงกดดันจากสังคมและความช่วยเหลือจากทุกๆ คนที่ดูแลทรายเหมือนหนึ่งในครอบครัว..เหตุการณ์มหาศาลครั้งนี้ในชีวิตทรายและการที่ทรายรักและดูแลตัวเองมา 20 ปี ย้ำได้สอนทรายว่าความรักนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกจากการกระทำ.. ‘รัก’ ไม่ใช่คำสัญญาแต่เป็นการกระทำ...หวังว่าต่อจากนี้ครอบครัวและตระกูลของทรายจะช่วยทรายนำบรรทัดฐานที่ทุกๆ คนในสังคมสะท้อนไปต่อยอดให้จบอย่างสิ้นสุด..จากจุดนี้ทรายจะขอรอดูครับ
💙”