“เมธี อมรวุฒิกุล” พ้นโทษออกจากเรือนจำ หลังติดคุก 2 ปี เมียพาตัวไปอาบน้ำมนต์ก่อนเข้าบ้าน

เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิง ที่ได้รับการอภัยโทษ ได้ออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมเรียบร้อยแล้ว สำหรับ “เมธี อมรวุฒิกุล” อดีตดารานักแสดง และนักเคลื่อนไหวทางการเมืองกับกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) วัย 55 ปี ซึ่งเมธีถูกดำเนินคดีในข้อหาเกี่ยวกับความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ จากเหตุการณ์การชุมนุมของคนเสื้อแดงเมื่อปี 2553 ถูกศาลอาญาสั่งจำคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา ก่อนที่ล่าสุดจะเข้าเกณฑ์ พ.ร.ฎ.อภัยโทษ 2569 และได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันที่ 3 ก.ค. โดยมีภรรยามารอรับกลับบ้าน ทันทีที่เจอหน้ากันทั้งสองคนโผเข้ากอดกันด้วยความคิดถึง
ขณะที่ เพจเฟซบุ๊กของเมธี ได้เปลี่ยนชื่อจาก “คุยกับณชิตเมธี” เป็น “ผมกลับมาแล้วคับ ณชิตเมธี” เผยภาพแรกของที่เมธีถ่ายคู่กับภรรยา แคปชั่นว่า “ได้ตัวคุณเมธีแล้วคะ #กลับสู่อิสรภาพ” รวมทั้งเผยว่า เมียขอพาเมธีไปอาบน้ำมนต์ก่อนพาสามีเข้าบ้าน และจะให้เมธีพัก 2 วันก่อนจะพาตัวมาทักทายแฟนๆ ในเวลาถัดไป