“ณวัฒน์” ฟาดแรงทุกดอก “เป็ก-ธัญญ่า” ผัวไปสร้าง เมียไปด่า! ยันตระกูลแกรนด์ไม่เคยกลัวใคร ไม่จบเดี๋ยวเราเอาอีก

หลังจาก “หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์” มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 ออกมาเคลียร์ดรามาที่ถูกโยงว่าเป็นสาวใหม่ของ “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” เหตุ “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล”ไปโพสต์ถามถึงความสัมพันธ์ ใต้แฟนเก่าของหนิง ปัทมา ตอนที่หนิงประกาศว่าได้ยุติความสัมพันธ์กับแฟนเก่าไปแล้ว โดยหนิงเผยว่าธัญญ่าได้ส่งข้อความมาขอโทษตนแล้ว ไม่ติดใจ ส่วนสัมพันธ์เป็กแค่พี่น้อง จากนี้ไม่ขอรับงานจากเป็กอีกแล้ว
ด้าน “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล”บอสเวทีมิสแกรนด์ โดดขึ้นเวที NING PATTHAMA FIRST FAN CON “STAGE ONE” เมื่อคืนที่ผ่านมา (3 ก.ค.) งานนี้จับไมค์ปุ๊บก็พูดถึงประเด็นนี้ทันที โดยยืนยันว่าตระกูลแกรนด์ไม่เคยกลัวใคร ถ้ามีอีกก็จะเอาอีก พร้อมลั่นแรง ผัวไปสร้าง เมียไปด่า อย่าให้เรื่องครอบครัว กลายเป็นเรื่องท็อกซิกสำหรับคนอื่น
“เขาสวย พี่เป็กเลยตามจีบ เอาไปทำเป็นมีมได้เลย บอกหนิงไม่ต้องซีเรียส พี่เป็กกับธัญญ่าพี่รู้จักเขามาตั้งแต่เด็กน้อย ครอบครัวนี้มักมีปัญหาผู้หญิงอยู่ตลอดเวลา ผัวไปสร้าง เมียไปด่า ฉะนั้นธรรมดา ทุกคนไปกูเกิ้ลเสิร์จเลย เป็ก สัณณ์ชัย เคยมีข่าวกับดาราคนไหน มันจะขึ้นปรื๊ดดด เหมือนกิจวัตรประจำวัน ตื่นเช้ามาก็แปรงฟัน อย่างนั้นเลย
ประเด็นจะจบก็ไม่จบเนอะ แต่พี่เป็นคนพูดตรงๆ ฉะนั้นอยากให้น้องธัญญ่าเข้าใจสามีตัวเองด้วย ฉะนั้นอย่าทำให้คนอื่นต้องเจ็บปวด อย่าทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อน ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ อย่าทำอะไรให้คนอื่นต้องคอยพูด แล้วต้องตอบสื่อ มันไม่ใช่ธุระ ถ้าจะรักใครชอบใคร ทำให้มันเงียบกริ๊บไปเลย
ทั้งหมดทั้งมวลไม่เกี่ยวกับหนิง เกี่ยวกับผมเอง ผมอยู่วงการ 30 ปี รู้จักหมดทุกคน บ้านคุณเป็กก็ไปมาหลายครั้ง มีรถกี่คันก็เคยเห็น บ้านอยู่ตรงไหนก็ทราบ อีกคนอยู่ตรงไหนก็รู้ ฉะนั้นเรื่องราวมีที่มาที่ไป เป็นคาแรกเตอร์ปกติของพี่เขา ของน้องเขา โอเค หวังว่าคู่นี้คงจะจบเรื่องราวแบบนี้กับคนในวงการได้แล้ว หันหน้าเข้าหาวัดไปปฏิบัตินะ
ฝากสื่อมวลชนด้วยเรื่องนี้ให้ผ่านไป ให้จบไปเถอะ หนิงแค่เดินผ่านไม่ได้ทำอะไรเลย แล้วเป็นเรื่องเป็นราว ต้องจบนะ ถ้าไม่จบเดี๋ยวเราเอาอีก ตระกูลแกรนด์ไม่เคยกลัวคนนะ บอกไว้ก่อน ถ้าเขาไม่ชน ผมชนเอง ผมกล้าอยู่แล้ว ผมยืนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง ถือว่าให้มันจบกันไป ยกโทษให้อภัยกันกระทบกระแทกกันบ้างนิดๆ หน่อยๆ เป็นธรรมชาติมนุษย์ ขับรถยังข้ามเลนได้เลย มีปัญหาได้ทุกคนแหละ เราอาจหยอดคนนี้เล่นกับคนนั้น เผื่อได้ใกล้ชิด เอาอกเอาใจจะได้เป็นพี่ชายที่แสนดี มันก็มีความสุขไปคนละแบบสองแบบ ฉะนั้นก็ดูแลครอบครัวใครครอบครัวมัน ดูแลกันให้ดีแล้วกัน อย่าให้มันมีอีกนะ
คิดว่าเคสแบบนี้น่าจะเป็นบทเรียนครั้งสุดท้ายสำหรับบางครอบครัว อย่าปล่อยให้ครอบครัวกลายเป็นท็อกซิกสำหรับคนข้างนอก เป็นคำแรงนะท็อกซิก (หัวเราะ)”