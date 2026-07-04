“มดดำ” ยืดอกขอโทษ “ดิว อริสรา” จบดรามาเข้าใจผิดปมถูกบล็อกและเรื่องหนี้

หลังจากที่ “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” ปล่อยประเด็นว่าตนเองถูก “ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์” บล็อกช่องทางติดต่อ คาดเม้าธ์เรื่องดิวเยอะไป รวมทั้งได้แฉกรุบๆ ว่าดิวยังไม่ได้จ่ายหนี้ “เมย์ วาสนา อินทะแสง” หลังแซวเมย์ว่าหากได้เงินคืนจากดิวให้แบ่งมาซื้อโฆษณารายการตนบ้าง ซึ่งเมย์เผยว่ายังไม่มีสัญญาณใดๆ ร้อนถึงทนายฝ่ายดิว ต้องออกโรงชี้แจงแทน ว่าดิวไม่ได้ไม่จ่ายหนี้เมย์ แต่เป็นเพราะยังไม่ถึงวันดีลกัน คือวันที่ 21 ส.ค. รวมทั้งดิวไม่เคยบล็อกเพื่อนร่วมวงการคนใด
ล่าสุด “มดดำ คชาภา” ได้เผยผ่านรายการแฉ โดยระบุว่าดิวได้ส่งข้อความมาหาตนเอง ยืนยันว่าไม่เคยบล็อกมดดำเลยไม่ว่าจะช่องทางไหน ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะทำ ดิวผ่านอะไรมาเยอะแต่ดิวไม่เคยบล็อกใคร เราต้องสบายใจกันทั้งสองฝ่ายนะ เพราะดิวเป็นคนชัดเจนอยู่แล้ว ส่วนประเด็นเรื่องหนี้กับเมย์ ยืนยันว่าติดต่อคุยกันตลอด ไม่มีการผิดสัญญาและทุกอย่างยังอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด โดยจะครบตามสัญญา 1 ปี ในวันที่ 21 ส.ค. และดิวต้องจ่ายเงินคืนเมย์ 1.7 ล้านบาท
งานนี้มดดำยอมรับแบบแมนๆ ว่าทั้งหมดเป็นความผิดของตนเอง ที่พยายามจะเชิญดิวมาออกรายการแฉ แล้วหาไลน์ไม่เจอ ประกอบกับดิวมีการเปลี่ยนรูปและเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์เป็นอีโมจิ ทำให้หาไม่เจอจนเข้าใจผิดไปเองว่าถูกบล็อก ขณะที่เรื่องหนี้สิน ตนแค่โทร.ไปแซวเมย์เฉยๆ เมื่อดิวยืนยันแบบนั้น ดิวก็ไม่ได้ผิดอะไร ซึ่งมดดำได้ฝากขอโทษดิวผ่านรายการ ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด เป็นอันจบดรามา