จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ ชวนน้องๆ ที่มีความสามารถ เข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทย ชิงถ้วยและเงินรางวัลกว่า 5 แสนบาท

จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ และ ศิลปินจีเอ็มเอ็ม มิวสิค โดย พลพล , โจอี้ ภูวศิษฐ์ , เวียง นฤมล , เพชร คฑาวุธ , อายจิงจิง , เบียร์ พร้อมพงษ์ , วง Bovini , วิทวัส วีระญาโณ (ครูเจ) ชวนน้องๆ ที่มีใจรักในเสียงเพลง เข้าร่วมประกวดร้องเพลงในโครงการ “เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย โดย สำนักงานพระคลังข้างที่” ซีซั่น 3 ปี 2569 เวทีแห่งการอนุรักษ์บทเพลงไทย ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศได้แสดงความสามารถในการร้องเพลง ทั้งเพลงลูกกรุง เพลงลูกทุ่ง และเพลงไทยร่วมสมัย ชิงถ้วยและเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท พร้อมโอกาสก้าวสู่วงการบันเทิงกับค่ายเพลงชั้นนำ
ทชภณ พลกองเส็ง (พลพล) https://www.facebook.com/share/v/1E6JCQDRcr/
ภูวศิษฐ์ อนันต์พรสิริ (โจอี้) https://www.facebook.com/share/v/198kfeiAdF/
นฤมล พลพุทธา (เวียง) https://www.facebook.com/share/v/1EBGq8vUPu/
คฑาวุธ เถื่อนประยูร (เพชร) https://www.facebook.com/share/v/1DZYGZZy1j/
ณัฐฎา กุลกรรณ์ (อายจิงจิง) https://www.facebook.com/share/v/1DYiRue2fy/
พร้อมพงษ์ วงษ์อินตา (เบียร์) https://www.facebook.com/share/v/19CatBKK2B/
วง Bovini https://www.facebook.com/share/v/1EYnPY5GTo/
วิทวัส วีระญาโณ (ครูเจ) Master Vocal Trainer Vice President - BLKGEM Music Academy https://www.facebook.com/share/v/1HvTcvxcNo/
เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี หรือกำลังศึกษาไม่เกินระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า สมัครทางออนไลน์ โดยส่งคลิปร้องเพลงความยาวไม่เกิน 1 นาที เพื่อเข้าร่วมรอบออดิชั่น
สมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2569 นี้
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook : เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย หรือโทร 090-975-5555 เวลา 08.30-16.30 น. (ในวันและเวลาทำการ)