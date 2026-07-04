“หม่อง วูล์ฟแพค" เสียชีวิตแล้ว

หลังมีข่าวล้มป่วยด้วยอาการโรคตับแข็งระยะสุดท้ายในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ล่าสุดมีรายงานว่าทางด้านของ “หม่อง ประภาคาร วงศ์ช่างหล่อ” มือเบส วงวูล์ฟแพค (Wolfpack) ได้เสียชีวิตลงแล้ว
โดยเรื่องนี้ก็เป็นทางด้านของ "อ๋อ" นล สิงหลกะ มือกลองผู้ก่อตั้งวงที่ได้โพสต์ข้อความระบุว่า... "ลาก่อนหม่อง เดินทางไกลนะเพื่อน ขอให้ดวงวิญญาณของหม่องไปสู่สุขคติ นะหม่อง"
สำหรับ WOLFPACK เป็นวงดนตรีในแนวฮาร์ดร็อคชื่อดังยุค 90‘s เจ้าของเพลงฮิต “ไม่ (ใช่ของเรา)”, “คำ (บางคำ)” และ “เธอ (ผู้เดียว)” รวมถึงเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง 2499 อันธพาลครองเมือง ฯลฯ สังกัด เอ็มสแควร์ ในเครือมีเดียออฟมีเดีย ระหว่างปี พ.ศ.2539-2540