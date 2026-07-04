"นุคนิค? พิมพ์ภัสร์" จับคู่จิ้น "แคท อาทิติยา" ยูริคู่แรกของวงวานละครจักรวงศ์

เรียกว่าดวงพุ่งจริงๆ สำหรับ “นุคนิค“ พิมพ์ภัสร์ อภิลพูลลาภ หลังจากประสบความสำเร็จจากละคร “เดชอสูรขันแก้วนพเก้า” ของค่ายสามเศียร ทางช่อง 7HD ก็ถูกจับจิ้นกับ “แคท อาทิติยา“ นับเป็นคู่ยูริคู่แรกของวงวานละครจักรวงศ์เลยทีเดียว
ล่าสุด นุคนิค ยังได้รับรางวัล TSM Crown Excellent Awards 2026 สาขานักแสดงผู้สร้างสรรค์ผลงานสืบสานศิลปะการแสดงละครพื้นบ้านไทยดีเด่น นับว่าเป็นรางวัลที่สองของปีนี้ เพราะก่อนหน้านี้ก็เพิ่งรับรางวัลในสาขานักแสดงดีเด่นร่วมสืบสานและส่งเสริมละครพื้นบ้านไทย เรียกว่าเป็นปีที่ประสบความสำเร็จที่สุดในเส้นทางนักแสดง
ทั้งนี้ นุคนิค ได้กล่าวเปิดใจว่า หลังจากกระแสละครดีทำให้เกิดด้อมที่กำลังจะมีการจัดงาน 1st Fansign Love At First Sight With Nooknik ในวันที่ 12 กย. 2569 นี้
“จริงๆ การมีด้อมและการมีงานแฟนไซน์ของนุคมันเกินฝันมากๆ ด้วยความที่เราเป็นนักแสดงมา 20 ปีแล้ว จริงๆ ก็โฟกัสแค่การแสดง แต่พอวันนึงได้มีกลุ่มคนที่เห็นคุณค่าของผลงานของเราจริงๆ และมอบความรักให้เรามากขนาดนี้ รู้สึกว่าตลอดเส้นทางของการเป็นนักแสดงมันฟูลฟีลเติมเต็มสิ่งที่เราตั้งใจมาตลอดเส้นทาง ยังไงฝากเป็นกำลังใจและรอติดตามภาพบรรยากาศงานกันด้วยนะคะ“