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รายการโทรทัศน์และภาพยนตร์แนะนำบน Prime Video ประจำเดือนกรกฎาคม 2569

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Recommended Series: เนื้อหาซีรีส์แนะนำ


Elle (แอล บันทึกวัยทีน)
กำหนดสตรีม: 1 กรกฎาคม

ในซีซั่นแรกของซีรีส์ Elle จะพาไปทำความรู้จักกับ Elle Woods ในช่วงเวลาก่อนที่เธอจะกลายเป็นสาวน้อยผู้อยู่ผิดที่ผิดทางในรั้วมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โดยเรื่องราวจะย้อนกลับไปในปี 1995 ขณะที่ Elle ยังเป็นนักเรียนมัธยมปลายที่ต้องเผชิญกับช่วงเวลาสุดวุ่นวายในชีวิตวัยรุ่น ทั้งมิตรภาพที่ซับซ้อน ความรักที่ยากจะเปิดเผย และแฟชั่นที่ชวนตั้งคำถาม ท่ามกลางปัญหาเหล่านั้น Elle ใช้ครอบครัวเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจ พร้อมสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับแม่ของเธอ พิสูจน์ให้เห็นว่าทั้งคู่สามารถผ่านทุกอุปสรรคไปได้ ตราบใดที่ยังมีกันและกัน และในทุกบททดสอบที่เธอต้องเผชิญ ต่างหล่อหลอมให้เธอเติบโตขึ้นจนกลายเป็น Elle Woods ที่ผู้ชมทั่วโลกรู้จักและหลงรัก


The Loyalty Game
กำหนดสตรีม: 3 กรกฎาคม

The Loyalty Game เริ่มต้นขึ้นหลังจากค่ำคืนอันแสนวุ่นวาย เมื่อ Ana (Janine Gutierrez) ตื่นขึ้นมาและพบว่าสามีของเธอไม่ได้อยู่ข้างๆ ด้วยความสงสัยในตัว Ben (Jericho Rosales) สามีผู้ลึกลับของตน Ana จึงว่าจ้างหญิงสาวคนหนึ่ง (Sofia Andres) ให้เข้าหาและยั่วยวนสามีของเธอ เพื่อทดสอบความภักดีของเขา แต่สิ่งที่เริ่มต้นจากแผนการระหว่าง Ana กับหญิงสาวที่เธอว่าจ้าง กลับแปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วสู่เกมจิตวิทยาอันตรายที่ยากจะถอนตัว เต็มไปด้วยความลับ การชักใย และการช่วงชิงอำนาจ เมื่อความภักดีกลายเป็นเรื่องของความเป็นและความตาย


Murder 101
กำหนดสตรีม: 13 กรกฎาคม

ในเมืองอันเงียบสงบแห่งหนึ่งของรัฐเทนเนสซี นักเรียนมัธยมปลายในชั้นเรียนสังคมวิทยากลุ่มหนึ่ง ตัดสินใจสืบสวนคดีปริศนาที่ค้างคามานานหลายทศวรรษ ภายใต้การนำของ Alex Campbell ครูของพวกเขา นักเรียนจากโรงเรียน Elizabethton High School จึงเริ่มสืบสวนคดีฆาตกรรม Redhead Murders ซึ่งเป็นคดีฆาตกรรมที่ยังไม่คลี่คลาย และเคยเป็นพาดหัวข่าวไปทั่วภาคใต้ของสหรัฐอเมริกา ก่อนจะค่อยๆ เลือนหายไปจากความทรงจำของผู้คน จากโปรเจกต์ในชั้นเรียน ไม่นานก็พัฒนาไปสู่การสืบสวนในโลกความเป็นจริงอันน่าทึ่ง เมื่อนักเรียนกลุ่มนี้ค้นพบข้อมูลใหม่ ที่เชื่อมโยงกับเบาะแสซึ่งถูกมองข้ามมาเป็นเวลานาน และช่วยดึงความสนใจกลับมายังเหยื่อที่เกือบจะถูกลืมไปแล้ว ระหว่างการสืบสวน พวกเขาได้พบว่าการค้นหาคำตอบ ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อคลี่คลายคดีเท่านั้น แต่เป็นการทำให้เรื่องราวของผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากคดีนี้กลับมาได้รับการรับฟังอีกครั้ง และพิสูจน์ให้เห็นว่าความมุ่งมั่นในการตามหาความจริงอาจเกิดขึ้นได้จากผู้คนที่ไม่มีใครคาดคิด


Ride or Die
กำหนดสตรีม: 15 กรกฎาคม

Ride or Die เรื่องราวของสองเพื่อนสนิท Debbie Claybourne (Octavia Spencer) และ Judith Burton (Hannah Waddingham) ที่คิดว่าพวกเธอรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับกันและกัน ยกเว้นเพียงเรื่องเดียว นั่นคือ Judith เป็นนักฆ่านานาชาติ เมื่อบุคคลลึกลับจากอดีตของ Judith ปรากฏตัวขึ้น และภารกิจเกิดความผิดพลาดอย่างร้ายแรง โลกของเธอทั้งคู่ก็พลิกผันไปอย่างสิ้นเชิง เมื่อพวกเธอจำเป็นต้องหลบหนีไปด้วยกัน ท่ามกลางการแข่งกับเวลาและการเดินทางข้ามยุโรป ทั้งสองต้องหลบหนีการไล่ล่าจากเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย นักฆ่าที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดี และเหล่าอาชญากรอันตรายที่ตามติดพวกเธอมาอย่างกระชั้นชิด


Young Farts Trailer Parts
กำหนดสตรีม: 17 กรกฎาคม

Jagger และ Dawson สองพี่น้องจากเมืองเล็กๆ คือเจ้าของ Young Farts RV Parts ธุรกิจมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ที่สร้างรายได้จากการนำของเก่าและของที่คนอื่นมองข้ามกลับมาสร้างมูลค่าใหม่ ท่ามกลางแผนการสุดเพี้ยน ความวุ่นวายไม่รู้จบ และเรื่องชุลมุนชวนหัวใจฟู สองพี่น้องคู่นี้ยังคงเดินหน้าสานต่อไอเดียสุดบ้าบิ่นครั้งแล้วครั้งเล่า ทั้งหมดนี้ก็เพื่อครอบครัวที่พวกเขารัก และอาณาจักรธุรกิจที่สร้างขึ้นร่วมกัน


Film Collection: เนื้อหาภาพยนตร์แนะนำ

Project Hail Mary (ภารกิจกู้สุริยะ)
กำหนดสตรีม: 3 กรกฎาคม

ไรแลนด์ เกรซ (ไรอัน กอสลิง) ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมต้น ฟื้นขึ้นมาบนยานอวกาศที่อยู่ห่างจากโลกหลายปีแสง โดยจำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใคร หรือมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร ขณะที่ความทรงจำค่อย ๆ กลับคืนมา เขาก็เริ่มค้นพบความจริงเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของตัวเอง นั่นคือการไขปริศนาของสารลึกลับที่กำลังทำให้ดวงอาทิตย์ค่อยๆ ดับลง เขาต้องอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และแนวคิดนอกกรอบของตัวเองเพื่อช่วยทุกชีวิตบนโลกจากการสูญพันธุ์…แต่การได้พบกับมิตรภาพที่ไม่คาดคิด อาจทำให้เขาไม่ต้องแบกรับภารกิจนี้เพียงลำพังอีกต่อไป


Boulevard
กำหนดสตรีม: 10 กรกฎาคม

เมืองใหม่ ชีวิตใหม่ และการพบเจอกับลุค เด็กหนุ่มผู้ชื่นชอบความตื่นเต้นท้าทายและถูกหลอกหลอนด้วยบาดแผลในอดีต แม้จะได้รับคำเตือนมากมาย แต่แฮสลีย์ก็ไม่อาจห้ามใจตัวเองไม่ให้เข้าใกล้เขาได้ บน “เส้นทาง” ของพวกเขา ทั้งคู่ได้ค้นพบความรักที่แสนจริงใจและอิสระ แต่เมื่ออดีตของลุคเริ่มกลับมาทำลายชีวิตของพวกเขาทั้งคู่ แฮสลีย์ต้องเผชิญกับคำถามที่เจ็บปวดที่สุด...เราจะช่วยใครสักคนได้หรือไม่ หากเขายังไม่พร้อมได้รับการช่วยเหลือ?


Open Endings
กำหนดสตรีม: 17 กรกฎาคม

Open Endings ถ่ายทอดเรื่องราวของหญิงเควียร์สี่คนในวัย 30 ที่เคยเป็นคนรักเก่าและกลับมาเป็นเพื่อนสนิทกัน พวกเธอต้องเรียนรู้ที่จะก้าวผ่านช่วงชีวิตวัยผู้ใหญ่ ทั้งเรื่องความรัก มิตรภาพ ครอบครัวที่เลือกสร้างขึ้นเอง ไปจนถึงเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นระหว่างทาง


The Devil’s Mouth
กำหนดสตรีม: 29 กรกฎาคม

The Devil’s Mouth เล่าเรื่องราวของกลุ่มนักศึกษาที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย แต่แล้วระหว่างกิจกรรมสำรวจถ้ำใต้น้ำ พวกเขากลับติดอยู่ในถ้ำที่ซับซ้อน อีกทั้งยังต้องเผชิญกับฉลามหัวบาตร หนทางเดียวที่จะเอาชีวิตรอดและหนีออกจากถ้ำได้อย่างปลอดภัย พวกเขาจำเป็นต้องละทิ้งความขัดแย้งและร่วมมือกันเพื่อหาทางออกจากถ้ำแห่งนี้ แต่ถึงอย่างนั้น พวกเขาจะเอาชีวิตรอดออกจากถ้ำแห่งนี้ได้หรือไม่?


Animation Mania: เนื้อหาอนิเมชั่นแนะนำ

The Ghost in The Shell
กำหนดสตรีม: 7 กรกฎาคม

ในช่วงปี 2029 ณ ประเทศญี่ปุ่นในอนาคตอันใกล้ โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคที่เต็มไปด้วยข้อมูลเหลือล้น มีเครือข่ายองค์กรขนาดมหาศาลครอบคลุมทั่วโลก และมีการหมุนเวียนของอิเล็กตรอนและแสงผ่านเครือข่ายนั้นอยู่ตลอดเวลา ทว่ารัฐชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ยังคงดำรงอยู่ Motoko Kusanagi ไซบอร์กที่ร่างกายถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยี เป็นผู้นำหน่วยรบชั้นแนวหน้าซึ่งมี Batou อยู่ในทีม ระหว่างการบัญชาการหน่วยของเธอ Kusanagi ก็ได้มองเห็นความจำเป็นในการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจที่สามารถเข้าจัดการภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้ล่วงหน้า ขณะเดียวกัน Daisuke Aramaki จากกระทรวงมหาดไทย ก็กำลังวางแผนจัดตั้งหน่วยในลักษณะเดียวกัน จึงได้ดึงตัว Kusanagi และทีมของเธอเข้าร่วม พวกเขาเริ่มปฏิบัติภารกิจในฐานะหน่วยความมั่นคงสาธารณะมาตรา 9 หน่วยยุทธวิธีเชิงรุกที่รู้จักกันในชื่อ “Shell Squad” ท่ามกลางการเผชิญหน้ากับอาชญากรรมไซเบอร์ที่ซับซ้อนและแผนสมคบคิดระดับนานาชาติ แฮกเกอร์ลึกลับผู้ไร้ตัวตนที่รู้จักกันในนาม “Puppet Master” ก็เริ่มปรากฏขึ้นในเส้นทางการสืบสวนของพวกเขา ทว่า ชะตากรรมใดกำลังรอ Kusanagi อยู่? และเป้าหมายที่แท้จริงของ Puppet Master คืออะไร? ยุคใหม่ของแอ็กชันไซเบอร์พังก์กำลังจะเริ่มต้นขึ้น


From Old Country Bumpkin to Master Swordsman II (ปรมาจารย์ดาบชั้นเซียนมาตบเกรียนถึงเมืองกรุง ซีซั่น 2)
กำหนดสตรีม: 8 กรกฎาคม

เรื่องราวของ Beryl Gardenant อาจารย์สอนดาบจากหมู่บ้านชนบทอันห่างไกล ที่ได้เริ่มปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่ในเมืองหลวง หลังได้รับหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษของกองอัศวินและผู้ดูแลเด็กกำพร้า แต่ชีวิตของเขาก็ยังห่างไกลจากคำว่าสงบ เมื่อได้รับหน้าที่สอนในสถาบันการศึกษาด้านเวทมนตร์แห่งหนึ่ง Beryl ต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้ที่หลีกหนีไม่ได้ ทั้งในฐานะนักดาบและในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง บางครั้งการต่อสู้เหล่านั้นเกิดขึ้นในบ้านเกิดของเขา ที่ซึ่งอุปสรรคอันยากจะก้าวข้ามตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้า ขณะที่บางครั้งเขาต้องเผชิญกับมันในดินแดนชายแดนภายใต้อาณาเขตของมาร์เกรฟ หรือในต่างแดนที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมทางการเมือง


Batman: Caped Crusader Season 2 (แบทแมน อัศวินรัตติกาล ซีซั่น 2)
กำหนดสตรีม: 31 กรกฎาคม

Batman: Caped Crusader แอนิเมชั่นซีรีส์แนวสืบสวนอาชญากรรมเข้มข้นที่ติดตามเรื่องราวของศาลเตี้ยผู้เกรียงไกรในช่วงเริ่มต้นของการต่อสู้กับอาชญากรรม หลังจากถูกหล่อหลอมจากโศกนาฏกรรมในชีวิต มหาเศรษฐีหนุ่ม Bruce Wayne กลับกลายเป็นสิ่งที่ทั้งเหนือกว่าและด้อยกว่าความเป็นมนุษย์ไปพร้อมกัน หรือที่เรียกกันว่า BATMAN คืนแล้วคืนเล่าที่เขาต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ พร้อมทำสงครามกับอาชญากรรมอย่างไม่ย่อท้อเพียงคนเดียว

ซีรีส์เรื่องนี้นำตำนานของแบทแมนมาตีความใหม่ผ่านมุมมองอันโดดเด่นของผู้อำนวยการสร้างบริหารอย่าง J.J. Abrams, Matt Reeves และ Bruce Timm โดยอ้างอิงจากตัวละครของ DC Studios ซีรีส์ Batman: Caped Crusader ผลงานการผลิตโดย Warner Bros. Animation, DC Studios, Bad Robot Productions ของ Abrams และ 6th & Idaho ของ Reeves นอกจากนี้ ยังมีทีมผู้อำนวยการสร้างฝ่ายบริหารอย่าง James Tucker, Geoffrey Thorne, Sarah Geismer, Rachel Rusch Rich และ Sam Register ร่วมอีกด้วย


รายการโทรทัศน์และภาพยนตร์แนะนำบน Prime Video ประจำเดือนกรกฎาคม 2569
รายการโทรทัศน์และภาพยนตร์แนะนำบน Prime Video ประจำเดือนกรกฎาคม 2569
รายการโทรทัศน์และภาพยนตร์แนะนำบน Prime Video ประจำเดือนกรกฎาคม 2569
รายการโทรทัศน์และภาพยนตร์แนะนำบน Prime Video ประจำเดือนกรกฎาคม 2569
รายการโทรทัศน์และภาพยนตร์แนะนำบน Prime Video ประจำเดือนกรกฎาคม 2569
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