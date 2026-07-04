รายการโทรทัศน์และภาพยนตร์แนะนำบน Prime Video ประจำเดือนกรกฎาคม 2569

Recommended Series: เนื้อหาซีรีส์แนะนำ
Elle (แอล บันทึกวัยทีน)
กำหนดสตรีม: 1 กรกฎาคม
ในซีซั่นแรกของซีรีส์ Elle จะพาไปทำความรู้จักกับ Elle Woods ในช่วงเวลาก่อนที่เธอจะกลายเป็นสาวน้อยผู้อยู่ผิดที่ผิดทางในรั้วมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โดยเรื่องราวจะย้อนกลับไปในปี 1995 ขณะที่ Elle ยังเป็นนักเรียนมัธยมปลายที่ต้องเผชิญกับช่วงเวลาสุดวุ่นวายในชีวิตวัยรุ่น ทั้งมิตรภาพที่ซับซ้อน ความรักที่ยากจะเปิดเผย และแฟชั่นที่ชวนตั้งคำถาม ท่ามกลางปัญหาเหล่านั้น Elle ใช้ครอบครัวเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจ พร้อมสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับแม่ของเธอ พิสูจน์ให้เห็นว่าทั้งคู่สามารถผ่านทุกอุปสรรคไปได้ ตราบใดที่ยังมีกันและกัน และในทุกบททดสอบที่เธอต้องเผชิญ ต่างหล่อหลอมให้เธอเติบโตขึ้นจนกลายเป็น Elle Woods ที่ผู้ชมทั่วโลกรู้จักและหลงรัก
The Loyalty Game
กำหนดสตรีม: 3 กรกฎาคม
The Loyalty Game เริ่มต้นขึ้นหลังจากค่ำคืนอันแสนวุ่นวาย เมื่อ Ana (Janine Gutierrez) ตื่นขึ้นมาและพบว่าสามีของเธอไม่ได้อยู่ข้างๆ ด้วยความสงสัยในตัว Ben (Jericho Rosales) สามีผู้ลึกลับของตน Ana จึงว่าจ้างหญิงสาวคนหนึ่ง (Sofia Andres) ให้เข้าหาและยั่วยวนสามีของเธอ เพื่อทดสอบความภักดีของเขา แต่สิ่งที่เริ่มต้นจากแผนการระหว่าง Ana กับหญิงสาวที่เธอว่าจ้าง กลับแปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วสู่เกมจิตวิทยาอันตรายที่ยากจะถอนตัว เต็มไปด้วยความลับ การชักใย และการช่วงชิงอำนาจ เมื่อความภักดีกลายเป็นเรื่องของความเป็นและความตาย
Murder 101
กำหนดสตรีม: 13 กรกฎาคม
ในเมืองอันเงียบสงบแห่งหนึ่งของรัฐเทนเนสซี นักเรียนมัธยมปลายในชั้นเรียนสังคมวิทยากลุ่มหนึ่ง ตัดสินใจสืบสวนคดีปริศนาที่ค้างคามานานหลายทศวรรษ ภายใต้การนำของ Alex Campbell ครูของพวกเขา นักเรียนจากโรงเรียน Elizabethton High School จึงเริ่มสืบสวนคดีฆาตกรรม Redhead Murders ซึ่งเป็นคดีฆาตกรรมที่ยังไม่คลี่คลาย และเคยเป็นพาดหัวข่าวไปทั่วภาคใต้ของสหรัฐอเมริกา ก่อนจะค่อยๆ เลือนหายไปจากความทรงจำของผู้คน จากโปรเจกต์ในชั้นเรียน ไม่นานก็พัฒนาไปสู่การสืบสวนในโลกความเป็นจริงอันน่าทึ่ง เมื่อนักเรียนกลุ่มนี้ค้นพบข้อมูลใหม่ ที่เชื่อมโยงกับเบาะแสซึ่งถูกมองข้ามมาเป็นเวลานาน และช่วยดึงความสนใจกลับมายังเหยื่อที่เกือบจะถูกลืมไปแล้ว ระหว่างการสืบสวน พวกเขาได้พบว่าการค้นหาคำตอบ ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อคลี่คลายคดีเท่านั้น แต่เป็นการทำให้เรื่องราวของผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากคดีนี้กลับมาได้รับการรับฟังอีกครั้ง และพิสูจน์ให้เห็นว่าความมุ่งมั่นในการตามหาความจริงอาจเกิดขึ้นได้จากผู้คนที่ไม่มีใครคาดคิด
Ride or Die
กำหนดสตรีม: 15 กรกฎาคม
Ride or Die เรื่องราวของสองเพื่อนสนิท Debbie Claybourne (Octavia Spencer) และ Judith Burton (Hannah Waddingham) ที่คิดว่าพวกเธอรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับกันและกัน ยกเว้นเพียงเรื่องเดียว นั่นคือ Judith เป็นนักฆ่านานาชาติ เมื่อบุคคลลึกลับจากอดีตของ Judith ปรากฏตัวขึ้น และภารกิจเกิดความผิดพลาดอย่างร้ายแรง โลกของเธอทั้งคู่ก็พลิกผันไปอย่างสิ้นเชิง เมื่อพวกเธอจำเป็นต้องหลบหนีไปด้วยกัน ท่ามกลางการแข่งกับเวลาและการเดินทางข้ามยุโรป ทั้งสองต้องหลบหนีการไล่ล่าจากเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย นักฆ่าที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดี และเหล่าอาชญากรอันตรายที่ตามติดพวกเธอมาอย่างกระชั้นชิด
Young Farts Trailer Parts
กำหนดสตรีม: 17 กรกฎาคม
Jagger และ Dawson สองพี่น้องจากเมืองเล็กๆ คือเจ้าของ Young Farts RV Parts ธุรกิจมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ที่สร้างรายได้จากการนำของเก่าและของที่คนอื่นมองข้ามกลับมาสร้างมูลค่าใหม่ ท่ามกลางแผนการสุดเพี้ยน ความวุ่นวายไม่รู้จบ และเรื่องชุลมุนชวนหัวใจฟู สองพี่น้องคู่นี้ยังคงเดินหน้าสานต่อไอเดียสุดบ้าบิ่นครั้งแล้วครั้งเล่า ทั้งหมดนี้ก็เพื่อครอบครัวที่พวกเขารัก และอาณาจักรธุรกิจที่สร้างขึ้นร่วมกัน
Film Collection: เนื้อหาภาพยนตร์แนะนำ
Project Hail Mary (ภารกิจกู้สุริยะ)
กำหนดสตรีม: 3 กรกฎาคม
ไรแลนด์ เกรซ (ไรอัน กอสลิง) ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมต้น ฟื้นขึ้นมาบนยานอวกาศที่อยู่ห่างจากโลกหลายปีแสง โดยจำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใคร หรือมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร ขณะที่ความทรงจำค่อย ๆ กลับคืนมา เขาก็เริ่มค้นพบความจริงเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของตัวเอง นั่นคือการไขปริศนาของสารลึกลับที่กำลังทำให้ดวงอาทิตย์ค่อยๆ ดับลง เขาต้องอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และแนวคิดนอกกรอบของตัวเองเพื่อช่วยทุกชีวิตบนโลกจากการสูญพันธุ์…แต่การได้พบกับมิตรภาพที่ไม่คาดคิด อาจทำให้เขาไม่ต้องแบกรับภารกิจนี้เพียงลำพังอีกต่อไป
Boulevard
กำหนดสตรีม: 10 กรกฎาคม
เมืองใหม่ ชีวิตใหม่ และการพบเจอกับลุค เด็กหนุ่มผู้ชื่นชอบความตื่นเต้นท้าทายและถูกหลอกหลอนด้วยบาดแผลในอดีต แม้จะได้รับคำเตือนมากมาย แต่แฮสลีย์ก็ไม่อาจห้ามใจตัวเองไม่ให้เข้าใกล้เขาได้ บน “เส้นทาง” ของพวกเขา ทั้งคู่ได้ค้นพบความรักที่แสนจริงใจและอิสระ แต่เมื่ออดีตของลุคเริ่มกลับมาทำลายชีวิตของพวกเขาทั้งคู่ แฮสลีย์ต้องเผชิญกับคำถามที่เจ็บปวดที่สุด...เราจะช่วยใครสักคนได้หรือไม่ หากเขายังไม่พร้อมได้รับการช่วยเหลือ?
Open Endings
กำหนดสตรีม: 17 กรกฎาคม
Open Endings ถ่ายทอดเรื่องราวของหญิงเควียร์สี่คนในวัย 30 ที่เคยเป็นคนรักเก่าและกลับมาเป็นเพื่อนสนิทกัน พวกเธอต้องเรียนรู้ที่จะก้าวผ่านช่วงชีวิตวัยผู้ใหญ่ ทั้งเรื่องความรัก มิตรภาพ ครอบครัวที่เลือกสร้างขึ้นเอง ไปจนถึงเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นระหว่างทาง
The Devil’s Mouth
กำหนดสตรีม: 29 กรกฎาคม
The Devil’s Mouth เล่าเรื่องราวของกลุ่มนักศึกษาที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย แต่แล้วระหว่างกิจกรรมสำรวจถ้ำใต้น้ำ พวกเขากลับติดอยู่ในถ้ำที่ซับซ้อน อีกทั้งยังต้องเผชิญกับฉลามหัวบาตร หนทางเดียวที่จะเอาชีวิตรอดและหนีออกจากถ้ำได้อย่างปลอดภัย พวกเขาจำเป็นต้องละทิ้งความขัดแย้งและร่วมมือกันเพื่อหาทางออกจากถ้ำแห่งนี้ แต่ถึงอย่างนั้น พวกเขาจะเอาชีวิตรอดออกจากถ้ำแห่งนี้ได้หรือไม่?
Animation Mania: เนื้อหาอนิเมชั่นแนะนำ
The Ghost in The Shell
กำหนดสตรีม: 7 กรกฎาคม
ในช่วงปี 2029 ณ ประเทศญี่ปุ่นในอนาคตอันใกล้ โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคที่เต็มไปด้วยข้อมูลเหลือล้น มีเครือข่ายองค์กรขนาดมหาศาลครอบคลุมทั่วโลก และมีการหมุนเวียนของอิเล็กตรอนและแสงผ่านเครือข่ายนั้นอยู่ตลอดเวลา ทว่ารัฐชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ยังคงดำรงอยู่ Motoko Kusanagi ไซบอร์กที่ร่างกายถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยี เป็นผู้นำหน่วยรบชั้นแนวหน้าซึ่งมี Batou อยู่ในทีม ระหว่างการบัญชาการหน่วยของเธอ Kusanagi ก็ได้มองเห็นความจำเป็นในการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจที่สามารถเข้าจัดการภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้ล่วงหน้า ขณะเดียวกัน Daisuke Aramaki จากกระทรวงมหาดไทย ก็กำลังวางแผนจัดตั้งหน่วยในลักษณะเดียวกัน จึงได้ดึงตัว Kusanagi และทีมของเธอเข้าร่วม พวกเขาเริ่มปฏิบัติภารกิจในฐานะหน่วยความมั่นคงสาธารณะมาตรา 9 หน่วยยุทธวิธีเชิงรุกที่รู้จักกันในชื่อ “Shell Squad” ท่ามกลางการเผชิญหน้ากับอาชญากรรมไซเบอร์ที่ซับซ้อนและแผนสมคบคิดระดับนานาชาติ แฮกเกอร์ลึกลับผู้ไร้ตัวตนที่รู้จักกันในนาม “Puppet Master” ก็เริ่มปรากฏขึ้นในเส้นทางการสืบสวนของพวกเขา ทว่า ชะตากรรมใดกำลังรอ Kusanagi อยู่? และเป้าหมายที่แท้จริงของ Puppet Master คืออะไร? ยุคใหม่ของแอ็กชันไซเบอร์พังก์กำลังจะเริ่มต้นขึ้น
From Old Country Bumpkin to Master Swordsman II (ปรมาจารย์ดาบชั้นเซียนมาตบเกรียนถึงเมืองกรุง ซีซั่น 2)
กำหนดสตรีม: 8 กรกฎาคม
เรื่องราวของ Beryl Gardenant อาจารย์สอนดาบจากหมู่บ้านชนบทอันห่างไกล ที่ได้เริ่มปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่ในเมืองหลวง หลังได้รับหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษของกองอัศวินและผู้ดูแลเด็กกำพร้า แต่ชีวิตของเขาก็ยังห่างไกลจากคำว่าสงบ เมื่อได้รับหน้าที่สอนในสถาบันการศึกษาด้านเวทมนตร์แห่งหนึ่ง Beryl ต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้ที่หลีกหนีไม่ได้ ทั้งในฐานะนักดาบและในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง บางครั้งการต่อสู้เหล่านั้นเกิดขึ้นในบ้านเกิดของเขา ที่ซึ่งอุปสรรคอันยากจะก้าวข้ามตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้า ขณะที่บางครั้งเขาต้องเผชิญกับมันในดินแดนชายแดนภายใต้อาณาเขตของมาร์เกรฟ หรือในต่างแดนที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมทางการเมือง
Batman: Caped Crusader Season 2 (แบทแมน อัศวินรัตติกาล ซีซั่น 2)
กำหนดสตรีม: 31 กรกฎาคม
Batman: Caped Crusader แอนิเมชั่นซีรีส์แนวสืบสวนอาชญากรรมเข้มข้นที่ติดตามเรื่องราวของศาลเตี้ยผู้เกรียงไกรในช่วงเริ่มต้นของการต่อสู้กับอาชญากรรม หลังจากถูกหล่อหลอมจากโศกนาฏกรรมในชีวิต มหาเศรษฐีหนุ่ม Bruce Wayne กลับกลายเป็นสิ่งที่ทั้งเหนือกว่าและด้อยกว่าความเป็นมนุษย์ไปพร้อมกัน หรือที่เรียกกันว่า BATMAN คืนแล้วคืนเล่าที่เขาต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ พร้อมทำสงครามกับอาชญากรรมอย่างไม่ย่อท้อเพียงคนเดียว
ซีรีส์เรื่องนี้นำตำนานของแบทแมนมาตีความใหม่ผ่านมุมมองอันโดดเด่นของผู้อำนวยการสร้างบริหารอย่าง J.J. Abrams, Matt Reeves และ Bruce Timm โดยอ้างอิงจากตัวละครของ DC Studios ซีรีส์ Batman: Caped Crusader ผลงานการผลิตโดย Warner Bros. Animation, DC Studios, Bad Robot Productions ของ Abrams และ 6th & Idaho ของ Reeves นอกจากนี้ ยังมีทีมผู้อำนวยการสร้างฝ่ายบริหารอย่าง James Tucker, Geoffrey Thorne, Sarah Geismer, Rachel Rusch Rich และ Sam Register ร่วมอีกด้วย