“ลิซ่า” กลับไทยร่วมงาน SHISEIDO อ้อนคิดถึงแฟนคลับ ขอโทษที่ให้รอนาน พร้อมเผยโปรเจกต์ยักษ์ระดับโลก (คลิป)

“ลิซ่า ลลิษา” กลับไทยร่วมงาน SHISEIDO อวดลุคสวยสะกดใจ พร้อมอัปเดตผลงานระดับโลกสุดปัง ทั้ง Met Gala, FIFA และ Golden Globes ก่อนอ้อนแฟนๆ ชาวไทย “รอหนูนานไหมคะ”
สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนคลับชาวไทยอีกครั้ง เมื่อ “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” เดินทางกลับประเทศไทยเพื่อร่วมงานอีเวนต์ SHISEIDO ULTIMUNE Studio: LISA'S BACKSTAGE ของ SHISEIDO แบรนด์ความงามระดับโลก ในฐานะ Global Brand Ambassador ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ งานนี้เจ้าตัวอวดโฉมในลุคสวยเรียบหรูดูแพง โบกมือทักทายแฟนๆ พร้อมรอยยิ้ม
ภายในงานลิซ่าได้เผยถึงผลงานในปี 2026 ซึ่งในครึ่งปีแรกเจ้าตัวจบเวิลด์ทัวร์ของ BLACKPINK และมีไปโตเกียว ญี่ปุ่น เปิดตัวกับทางแบรนด์ มี Bad angle Moment ที่ Coachella รวมถึงได้ไปร่วมงาน Met Gala และสดๆ ร้อนๆ ร่วมพิธีเปิดแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA 2026 อีกทั้งยังเป็นเคป๊อปและคนไทยคนแรกที่ได้รับเชิญให้ขึ้นทำหน้าที่ผู้ประกาศรางวัลบนเวทีระดับโลกในงานประกาศรางวัลลูกโลกทองคำ หรือ Golden Globe Awards ครั้งที่ 83 งานนี้ลิซ่าเผยว่านี่แค่ครึ่งปีแรก หลังจากนี้จะมีงานอื่นๆ ตามมาอีกเพียบ
อย่างไรก็ตาม ลิซ่า ได้ออดอ้อนแฟนคลับชาวไทยว่า “กลับมาเมืองไทยครั้งนี้คิดถึงแฟนๆ ชาวไทย รอหนูนานไหมคะ รอนานไหม ขอโทษ ขอบคุณที่มาหานะคะ”