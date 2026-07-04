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Supergirl เปิดตัวต่ำกว่าคาด สะเทือนแผน DC? แต่จักรวาลใหม่ยังไม่ถึงทางตัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


มิลลี อัลค็อก ยังคงเป็นนักแสดงคนสำคัญของ DC Studios และคาดว่าจะกลับมารับบทซูเปอร์เกิร์ลในโปรเจกต์อนาคต แม้ภาพยนตร์เดี่ยวจะเปิดตัวต่ำกว่าคาด
เปิดตัวน่าผิดหวัง รายได้ต่ำกว่าคาดเกือบทุกตลาด ขณะที่นักวิเคราะห์มองเป็นบทเรียนสำคัญของหนังซูเปอร์ฮีโร่ยุคใหม่

การเปิดตัวของ Supergirl กลายเป็นหนึ่งในประเด็นใหญ่ของวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูด หลังทำรายได้ทั่วโลกในสุดสัปดาห์แรกเพียง 62.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็น 37.1 ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือ และ 25.1 ล้านดอลลาร์จาก 78 ประเทศ ต่ำกว่าที่สตูดิโอและนักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ราว 80 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้อนาคตของภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกตั้งคำถามทันที

สถานการณ์ยิ่งน่าเป็นห่วงเมื่อรายได้ต่างประเทศของ Supergirl กลายเป็นการเปิดตัวที่ต่ำที่สุดเป็นอันดับ 2 ของภาพยนตร์ DC ในรอบกว่า 20 ปี เป็นรองเพียง Blue Beetle เท่านั้น สะท้อนว่าตัวละครที่ไม่ใช่ระดับแม่เหล็กของค่าย เริ่มดึงผู้ชมเข้ามาในโรงภาพยนตร์ได้ยากขึ้น

รายงานหลายสำนักระบุว่า Supergirl ใช้งบสร้างประมาณ 170 ล้านดอลลาร์ และใช้งบการตลาดอีกราว 120 ล้านดอลลาร์ ทำให้ต้นทุนรวมอยู่ที่เกือบ 290 ล้านดอลลาร์ ขณะที่การประเมินล่าสุดคาดว่าภาพยนตร์อาจปิดโปรแกรมฉายทั่วโลกเพียง 200-210 ล้านดอลลาร์ หรือราว 100 ล้านดอลลาร์ในตลาดอเมริกาเหนือ ซึ่งยังห่างไกลจากจุดคุ้มทุน

Supergirl ถือเป็นภาพยนตร์ลำดับที่ 2 ของจักรวาล DCU ภายใต้การบริหารของ เจมส์ กันน์ และ ปีเตอร์ ซาฟราน ต่อจาก Superman
นักวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมประเมินว่า Warner Bros. Pictures และ DC Studios อาจต้องรับผลขาดทุนราว 100-120 ล้านดอลลาร์ แม้บางสำนักจะมองว่า หากรายได้สุดท้ายสามารถแตะระดับ 200 ล้านดอลลาร์ขึ้นไป ความเสียหายอาจลดลงเหลือประมาณ 80-85 ล้านดอลลาร์

ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า มิลลี อัลค็อก ผู้รับบทซูเปอร์เกิร์ล ได้รับค่าตัวเพียง 400,000 ดอลลาร์ พร้อมเงื่อนไขโบนัสในกรณีที่ภาพยนตร์ประสบความสำเร็จด้านรายได้ ซึ่งจากแนวโน้มปัจจุบัน โอกาสได้รับโบนัสดังกล่าวถือว่ามีน้อยมาก

ผู้เชี่ยวชาญด้านบ็อกซ์ออฟฟิศมองว่า ตลาดภาพยนตร์ในปัจจุบันไม่ได้ปฏิเสธหนังซูเปอร์ฮีโร่ แต่ผู้ชมเลือกซื้อตั๋วเฉพาะภาพยนตร์ที่ถูกมองว่าเป็น "อีเวนต์" หรือเป็นตัวละครระดับไอคอนของวงการเท่านั้น ส่งผลให้ฮีโร่ที่มีชื่อเสียงรองลงมา ต้องเผชิญความเสี่ยงสูง หากภาพยนตร์ไม่สามารถสร้างกระแสได้ก่อนเข้าฉาย

หลายฝ่ายจึงมองว่า สตูดิโอควรลดจำนวนโปรเจกต์ขนาดใหญ่ที่ใช้งบมหาศาล และหันไปพัฒนาภาพยนตร์ทุนปานกลางหรือทุนต่ำมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ขณะเดียวกันก็ควรทุ่มทรัพยากรให้กับตัวละครที่มีฐานแฟนแข็งแกร่งจริง ๆ

แม้ Supergirl จะทำรายได้ไม่เข้าเป้า แต่ DC Studios ยืนยันเดินหน้าสร้างจักรวาล DCU ตามแผนระยะยาวที่วางไว้
DC Studios ยังเดินหน้าตามแผน

แม้ Supergirl จะเปิดตัวต่ำกว่าคาด แต่สถานการณ์ดังกล่าวยังไม่ถือเป็นบทสรุปของจักรวาล DC ยุคใหม่ เนื่องจากภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเพียงหนึ่งในโครงการภายใต้แผนระยะยาวของ DC Studios ที่อยู่ภายใต้การบริหารของ James Gunn และ Peter Safran

โครงสร้างของ DC ในปัจจุบันถูกแบ่งออกเป็นหลายหมวดภายใต้แนวคิด DCU Chapter One: Gods and Monsters โดยประกอบด้วยทั้งภาพยนตร์ ซีรีส์คนแสดง ซีรีส์แอนิเมชัน และโปรเจกต์ที่แยกจากจักรวาลหลัก

ซึ่งทั้งหมดมีเป้าหมายสร้างโลกเดียวกันและเชื่อมโยงเรื่องราวระยะยาว แตกต่างจากแนวทางในอดีตที่แต่ละโปรเจกต์มักดำเนินไปอย่างอิสระ.

หนึ่งในโปรเจกต์สำคัญลำดับถัดไปคือซีรีส์ Lanterns ที่จะเล่าเรื่องของสองกรีนแลนเทิร์น ฮาล จอร์แดน และ จอห์น สจ๊วร์ต ในรูปแบบสืบสวน
โปรเจกต์ที่ DC ยังคาดหวังมากที่สุดในระยะต่อไปคือ Man of Tomorrow ซึ่งถูกวางให้เป็นอีกหนึ่งเสาหลักของจักรวาลใหม่ และเป็นบททดสอบสำคัญว่าผู้ชมยังพร้อมสนับสนุนภาพยนตร์ DC หรือไม่

ขณะที่คู่แข่งจาก Marvel Studios ยังคงถูกจับตามองอย่างมาก โดยนักวิเคราะห์หลายสำนักคาดว่า Spider-Man: Brand New Day และ Avengers: Doomsday มีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดของปี 2026 จากความแข็งแกร่งของแบรนด์และฐานแฟนทั่วโลก

สำหรับ Warner Bros. และ DC Studios ความล้มเหลวของ Supergirl อาจเป็นสัญญาณเตือนให้ต้องทบทวนกลยุทธ์การลงทุน แต่ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่า DCU ยุคใหม่ล้มเหลว เพราะความสำเร็จของจักรวาลภาพยนตร์ในระยะยาวยังขึ้นอยู่กับผลงานของโปรเจกต์สำคัญที่กำลังจะเข้าฉายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ด้านภาพยนตร์ Man of Tomorrow ยังคงเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์หลักที่ DC Studios ฝากความหวังว่าจะช่วยขยายจักรวาลใหม่และดึงผู้ชมกลับเข้าสู่แฟรนไชส์ได้อีกครั้ง.

มิลลี อัลค็อก ยังคงเป็นนักแสดงคนสำคัญของ DC Studios และคาดว่าจะกลับมารับบทซูเปอร์เกิร์ลในโปรเจกต์อนาคต แม้ภาพยนตร์เดี่ยวจะเปิดตัวต่ำกว่าคาด
Supergirl ถือเป็นภาพยนตร์ลำดับที่ 2 ของจักรวาล DCU ภายใต้การบริหารของ เจมส์ กันน์ และ ปีเตอร์ ซาฟราน ต่อจาก Superman
แม้ Supergirl จะทำรายได้ไม่เข้าเป้า แต่ DC Studios ยืนยันเดินหน้าสร้างจักรวาล DCU ตามแผนระยะยาวที่วางไว้
หนึ่งในโปรเจกต์สำคัญลำดับถัดไปคือซีรีส์ Lanterns ที่จะเล่าเรื่องของสองกรีนแลนเทิร์น ฮาล จอร์แดน และ จอห์น สจ๊วร์ต ในรูปแบบสืบสวน
ด้านภาพยนตร์ Man of Tomorrow ยังคงเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์หลักที่ DC Studios ฝากความหวังว่าจะช่วยขยายจักรวาลใหม่และดึงผู้ชมกลับเข้าสู่แฟรนไชส์ได้อีกครั้ง.