บันเทิงรอบโลก "ไทรีส กิบสัน" ซึ้งรสพระธรรม เปิดใจ ทริปอินเดียเปลี่ยนชีวิต สัมผัสความสงบอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน

ไทรีส กิบสัน นักแสดงจากแฟรนไชส์ Fast & Furious เปิดเผยว่าการเดินทางไปประเทศอินเดียเพื่อเรียนรู้การทำสมาธิและพิธีกรรมทางศาสนาเป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนชีวิต เขาเล่าว่าสามารถนั่งนิ่งได้นานเกือบ 40 นาที พร้อมสัมผัสถึงความสงบและพลังงานที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวยืนยันว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้เปลี่ยนความเชื่อของเขา โดยยังคงยึดมั่นในศาสนาคริสต์และพระเยซูเช่นเดิม พร้อมเผยว่าจะใช้เวลาในอินเดียอีกหลายวันกับคนรักและเพื่อน ซึ่งต่างมองว่าเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าต่อชีวิตอย่างมาก
ต้นสังกัด Fantagio ยืนยันว่า ชา อึนอู สมาชิกวง ASTRO ได้รับศีลล้างบาปในศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในวงดุริยางค์กองทัพเกาหลีใต้ โดยใช้ชื่อคริสต์ว่า "จอห์น" นับเป็นครั้งแรกที่เขาเปิดเผยความเชื่อทางศาสนาอย่างเป็นทางการ ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังเจ้าตัวชำระภาษีย้อนหลังราว 13,000 ล้านวอน และออกมาขอโทษแฟน ๆ ต่อกรณีบริษัทของมารดาถูกตรวจสอบด้านภาษีเมื่อต้นปี ปัจจุบันเขามีกำหนดปลดประจำการในเดือนมกราคม 2027
เด็บบี แม็กวิลเลียมส์ อดีตผู้กำกับการคัดเลือกนักแสดงแฟรนไชส์ James Bond นานกว่า 40 ปี มองว่าตัวเก็งอย่าง เจค็อบ เอลอร์ดี, คัลลัม เทอร์เนอร์ และ แฮร์ริส ดิกคินสัน ไม่เหมาะรับบทสายลับ 007 เพราะมีชื่อเสียงมากเกินไป เธอเชื่อว่าเจมส์ บอนด์ควรเป็นนักแสดงที่ผู้ชมยังไม่รู้จักมากนัก เพื่อรักษาความลึกลับของตัวละคร โดยขณะนี้ Amazon เดินหน้าหานักแสดงคนใหม่ ภายใต้การคัดเลือกของ นีนา โกลด์ ส่วนภาพยนตร์จะกำกับโดย เดอนีส์ วิลเนิฟ และเขียนบทโดย สตีเวน ไนต์
ซีรีส์แอ็กชัน Agent Kim Reactivated นำแสดงโดย โซ จีซบ เปิดตัวตอนแรกทาง SBS ด้วยเรตติ้งทั่วประเทศ 9.5% จากข้อมูลของ Nielsen Korea กลายเป็นมินิซีรีส์ที่เปิดตัวสูงที่สุดของปี 2026 เรื่องราวสร้างจากเว็บตูนชื่อดัง เล่าถึงคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่ต้องกลับมาใช้ทักษะสายลับระดับตำนาน หลังลูกสาวหายตัวไปอย่างลึกลับ ซีรีส์ได้รับคำชมทั้งฉากแอ็กชันและอารมณ์ดราม่าครอบครัว จนถูกยกให้เป็นเวอร์ชันเกาหลีของภาพยนตร์ Taken.