เควิน สเปซีย์ ชี้ข่าวฉาวทางเพศไม่ร้ายแรงอย่างที่สังคมเข้าใจ ยืนยันชนะทุกคดีที่ขึ้นสู่ศาลลูกขุน

เควิน สเปซีย์ นักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์ 2 สมัย กลับมาเปิดใจถึงข้อกล่าวหาคดีล่วงละเมิดทางเพศที่ส่งผลกระทบต่ออาชีพของเขาตั้งแต่ปี 2017 โดยยืนยันว่าความจริงไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่สาธารณชนรับรู้ พร้อมยอมรับว่าเคยเข้าไปทำความรู้จักหรือแสดงความสนใจต่อผู้ชายหลายคน แต่ยืนยันว่าเหตุการณ์ทั้งหมดไม่ได้เลวร้ายถึงขั้นที่หลายคนมอง
สำนักข่าว HuffPost รายงานว่า สเปซีย์ให้สัมภาษณ์ในพอดแคสต์ Club Random with Bill Maher เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน โดยเผยว่าปัจจุบันเขารู้สึกได้รับการยอมรับมากขึ้น และเชื่อว่าสถานการณ์กำลังค่อย ๆ เปลี่ยนไปในทิศทางที่เขาหวังไว้
อาชีพของสเปซีย์เริ่มสั่นคลอนหลัง แอนโทนี แรปป์ กล่าวหาเมื่อปี 2017 ว่า สเปซีย์พยายามล่วงละเมิดเขาตั้งแต่อายุเพียง 14 ปี ต่อมา แฮร์รี เดรย์ฟัสส์ บุตรชายของนักแสดง ริชาร์ด เดรย์ฟัสส์ ก็ออกมากล่าวหาว่าสเปซีย์ลวนลามเขา ขณะที่บิดาของเขาอยู่ในห้องเดียวกัน
ผลจากกระแสข่าวดังกล่าวทำให้สเปซีย์สูญเสียงานสำคัญหลายชิ้น เขาถูกถอดออกจากซีรีส์ House of Cards ของ Netflix และถูกแทนที่โดย คริสโตเฟอร์ พลัมเมอร์ ในภาพยนตร์ All the Money in the World ของผู้กำกับ ริดลีย์ สก็อตต์
อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา ศาลสหรัฐฯ มีคำตัดสินว่าสเปซีย์ไม่ต้องรับผิดในคดีแพ่งที่แอนโทนี แรปป์เป็นผู้ยื่นฟ้อง ขณะที่ในสหราชอาณาจักร คณะลูกขุนก็ตัดสินให้เขาไม่มีความผิดในข้อกล่าวหาล่วงละเมิดทางเพศทั้ง 9 กระทง ซึ่งมีผู้กล่าวหา 4 คน
ระหว่างการสนทนา บิล เมเฮอร์ กล่าวว่าทุกครั้งที่เกิดเรื่องอื้อฉาว เขามักพิจารณาจากจำนวนผู้กล่าวหา เพราะเชื่อในสุภาษิตที่ว่า "ไม่มีควัน หากไม่มีไฟ"
สเปซีย์ตอบว่า เขาไม่เคยปฏิเสธว่าไม่มี "ไฟ" เกิดขึ้น แต่เห็นว่าผู้คนขยายเรื่องเกินความเป็นจริง
"ผมไม่เคยบอกว่าไม่มีไฟ มันไม่ใช่ไฟป่าครั้งใหญ่ มันเป็นแค่ไฟเล็ก ๆ ในครัว ที่สามารถดับได้ด้วยถังดับเพลิง"
เขายังยอมรับระหว่างบทสัมภาษณ์ว่า ตลอดชีวิตที่ผ่านมา เขาเคยเป็นฝ่ายเข้าหาผู้ชายหลายคนจริง
นอกจากนี้ HuffPost ระบุว่า สเปซีย์เปรียบเทียบผลกระทบจากคดีอื้อฉาวกับวงการกีฬา โดยกล่าวว่า หากเขาเป็นนักกีฬา สิ่งที่เกิดขึ้นอาจทำให้ถูกพักการแข่งขันเพียงประมาณ 7 นัดเท่านั้น
นับตั้งแต่ข้อกล่าวหาแรกถูกเปิดเผยในปี 2017 เควิน สเปซีย์ต้องเผชิญทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งหลายคดีในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ส่งผลให้อาชีพในฮอลลีวูดแทบหยุดชะงัก อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบัน เขาไม่เคยถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดในคดีอาญาแม้แต่คดีเดียว
ในปี 2018 สเปซีย์ถูกตั้งข้อหาลวนลามชายวัย 18 ปีที่เมืองแนนทักเก็ต รัฐแมสซาชูเซตส์ แต่ในเวลาต่อมาอัยการมีคำสั่งยกฟ้อง หลังผู้กล่าวหาใช้สิทธิไม่ให้การในศาล และเกิดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับหลักฐานสำคัญจากโทรศัพท์มือถือของผู้กล่าวหา
ปีเดียวกัน เขายังถูกกล่าวหาในคดีที่เกิดขึ้นเมื่อปี 1992 ในนครลอสแอนเจลิส แต่สำนักงานอัยการตัดสินใจไม่ดำเนินคดี เนื่องจากข้อกล่าวหาดังกล่าวพ้นอายุความแล้ว ขณะที่คดีแพ่งของหมอนวดนิรนามในรัฐแคลิฟอร์เนียก็สิ้นสุดลง หลังผู้กล่าวหาเสียชีวิต และทายาทได้ถอนฟ้องในเวลาต่อมา
หนึ่งในคดีที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือคดีแพ่งของ แอนโทนี แรปป์ ซึ่งกล่าวหาว่าสเปซีย์ล่วงละเมิดเขาเมื่ออายุเพียง 14 ปี อย่างไรก็ตาม ในปี 2022 คณะลูกขุนมีคำตัดสินเป็นเอกฉันท์ว่าสเปซีย์ไม่ต้องรับผิดในทุกข้อกล่าวหา และภายหลังศาลยังมีคำสั่งให้แรปป์รับผิดชอบค่าดำเนินคดีบางส่วน
ส่วนคดีอาญาในสหราชอาณาจักร ซึ่งสเปซีย์ถูกตั้งข้อหารวม 9 กระทงจากผู้กล่าวหา 4 คน ถือเป็นการพิจารณาคดีที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลก ก่อนที่ในเดือนกรกฎาคม 2023 คณะลูกขุนจะมีคำตัดสินให้เขาไม่มีความผิดทุกข้อหา
สำหรับคดีแพ่งอีกชุดหนึ่งในอังกฤษ ซึ่งมีชาย 3 คนยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหาย เดิมศาลมีกำหนดพิจารณาคดีในปี 2026 แต่คู่กรณีสามารถบรรลุข้อตกลงยอมความนอกศาลได้ก่อนการไต่สวน โดยไม่มีการเปิดเผยเงื่อนไขของข้อตกลง และไม่มีคำพิพากษาชี้ว่าฝ่ายใดเป็นผู้ชนะหรือแพ้คดี