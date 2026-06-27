“เสก โลโซ” คอนเสิร์ตเกิดใหม่ ขอบคุณที่รักอดีตนักโทษ ลั่นวาจาจะไม่ติดคุกอีก ผ่านผู้หญิงหลายคนแต่จบที่ “กานต์” คนเดียว (คลิป)

“เสก โลโซ” คืนฟอร์ม คอนเสิร์ต “เกิดใหม่” แฟนคอนฯ ครั้งแรกหลังออกจากเรือนจำ ขอบคุณแฟนๆ ที่รักอดีตนักโทษอย่างตน ลั่นวาจาจะไม่ติดคุกอีก “ทวี สอดส่อง - โอม ค็อกเทล - น้องเสือ” ร่วมแจมบนเวที แซวยับลูกชายชอบ “โบกี้ ไลอ้อน” ไม่วายบอกรักเมีย ลั่นผ่านผู้หญิงมาหลายคน แต่จบที่ “กานต์” คนเดียว
กลับมาอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียว สำหรับ “เสก โลโซ” เสกสรรค์ ศุขพิมาย สำหรับแฟนคอนฯ และโชว์ครั้งแรกหลังได้รับอิสรภาพ กับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบในงาน “SEK LOSO Rebirth” ณ MCC Hall The Mall Lifestore Bangkapi ท่ามกลางแฟนเพลงที่มาให้กำลังใจเจ้าตัวเป็จำนวนมาก
งานนี้เสกได้ทำเซอร์ไพรส์ด้วยการเชิญแขกพิเศษ “พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง” หัวหน้าพรรคประชาชาติ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ขึ้นเป็น Special Guest บนเวที ซึ่งเสกเผยว่าพี่ชายคนนี้ เป็นคนที่ต่อชีวิตให้ผมได้กลับมายืนอยู่บนเวทีอย่างสง่างาม เป็
“ยินดีต้อนรับทุกคน เข้าสู่งานเกิดใหม่ของเสก โลโซ นะครับ ผมมีพี่ชายผมท่านนึงที่ช่วยเหลือเกื้อกูลผมในตอนที่ผมติดคุกอยู่นะครับ ท่านผู้นี้เป็นท่านที่ต่อชีวิตให้ผมได้กลับมายืนอยู่วันนี้บนเวทีอย่างสง่างาม ท่านผู้นี้ได้ต่อชีวิต วงโลโซ ให้ต่อสู้ต่อไปครับเพื่อนๆ ครับ ขอเสียงต้อนรับ พี่ทวี สอดส่อง ครับ พี่ชายของผมครับ”
โดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ก็ได้เผยว่า “สวัสดีครับ แฟนเสก ทุกคนครับ สวัสดีทุกคนครับ วันนี้เรามาร่วมแสดงความยินดี เสก โลโซ รีเบิร์ธ คือเกิดใหม่ เสกได้ลาพวกเราไปยังมหา'ลัยชีวิต ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ขณะนี้ในมหาวิทยาลัยของเสกยังมีคนอยู่ในมหาวิทยาลัย อีกประมาณ 3 แสนกว่าคน เสก ได้เข้าไปในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งมหา’ลัยแห่งนี้จะไม่ต้องสอบเข้า แต่เข้ายากนะ (หัวเราะ) แต่เข้ายาก คือการที่จะเข้าไปในสถานที่แห่งนี้จะต้องมีคำสั่ง หรือหมายของศาลให้ไปควบคุม แล้วการใช้ชีวิตในสถานที่แห่งนี้ก็จะใช้ชีวิต อาจจะพูดสั้นๆ สัก 3 อย่าง
อันที่ 1 คือเข้าไปฟื้นฟูจิตใจและร่างกายให้แข็งแกร่ง ประการที่ 2 เขาต้องเข้าไปเพื่อที่จะให้เป็นคนใหม่ เป็นเสกคนใหม่ แล้วสุดท้าย ก็คือกลับมามีชีวิตใหม่ วันนี้เสกได้เดินทางกลับมามีชีวิตใหม่ที่พวกเราได้รอคอย การที่เสกกลับมาวันนี้เสกกลับมาด้วยพลังแห่งความรัก ความศรัทธาของพวกเรา และเราเชื่อมั่นว่าเสกจะต้องกลับมาเป็นคนของพี่น้องทุกคนนะ กลับมาสร้างความสุข ความสันติภาพ และความงอกงามครับ ขอให้พวกเรารอต้อนรับ เสก โลโซ ครับ นี่คือชีวิตของนักสู้ตัวจริงครับกับรอยยิ้มของนักสู้ครับ” งานนี้เสก ร้องเพลง “ใจสั่งมา” เป็นการตอบแทน พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง และมอบให้แฟนๆ ทุกคน
ขอบคุณทุกคนที่รักอดีตนักโทษอย่างตน ลั่นซึ่งถึงเมียรัก ผ่านผู้หญิงมาหลายคน ทั้งดารา-นางแบบ สุดท้ายจบที่ “กานต์ วิภากร” คนเดียว
“ขอบคุณที่รักอดีตนักโทษชายอย่างผมนะครับ ลูกผู้ชายนั้นทำผิดก็ต้องกล้ารับผิด และเมื่อเราไปชดใช้แล้วนั้น เราเป็นคนบริสุทธิ์ที่สุดครับเพื่อนๆ ครับ
ทุกคนครับ ผมไปติดคุกมาปีกว่า ทุกคนยังคิดว่าพี่เสกยังได้อยู่หรือเปล่าครับ ถ้าเป็นสาวๆ ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเมียผมหึงน่าดู ไม่เป็นไรเรารักกันแบบแฟนคลับก็ได้เนอะ จำเป็นไม่ต้องเป็นแบบชู้สาวเสมอไปหรอกนะครับ ชีวิตผมนั้นผ่านผู้หญิงมาแล้วหลายคน ทั้งดารานางแบบก็มีอยู่บ้าง แต่สุดท้ายมาจบที่กานต์คนเดียว”
“น้องเสือ” โดดแจมกับพ่อเสก เขินโดนแซวยับไม่มีลูกสะใภ้สักที ชอบ “โบกี้ ไลอ้อน”
อีกหนึ่งเซอร์ไพรส์สุดพิเศษ “เสือ เสฏกานต์ ศุขพิมาย” ลูกชายของเสกได้ขึ้นมาบนเวทีเพื่อร่วมแจมกับพ่อด้วยการร้องแรปในเพลง “แม้ว่า” พร้อมกับแจกเสื้อพร้อมลายเซ็นสุดเอ็กซ์คูลซีฟจากเสกให้กับแฟนๆ ด้านเสกแซวยับ น้องเสือชอบ “โบกี้ ไลอ้อน” ทำเอาลูกชายเขินเก็บอาการไม่อยู่
เสก : “ยังไม่มีลูกสะใภ้สักที ถ้าเป็นเมียพี่เสกไม่ได้ก็เป็นเมียลูกชายผมแล้วกัน เคยมีแฟนมาหลายคนแล้วแต่ว่าไม่ตกลงปลงใจกันสักที สงสัยจะรอเลือกสาวๆ หน้าตาดีสักคน หรือว่ามีคนในใจแล้ว ชอบโบกี้ ไลอ้อน ไม่ใช่เหรอ”
เสือ: “แฟนคลับเฉยๆ ให้คุณพ่อเซ็นเสื้อให้ด้วย เสื้อนี้ผมตั้งใจให้คุณพ่อแจก FC เลย ไม่รังเกียจกันใช่ไหมผมใส่ไปแป๊บหนึ่ง”
เสก: “ใครอยากได้ยกมือขึ้นสูงๆ”
“โอม ค็อกเทล” ” ปัณฑพล ประสารราชกิจ ขึ้นแจมคอนเสิร์ต ยก “เสก โลโซ” รากฐานวงการดนตรีไทย
นอกจากนี้ เสกยังเชิญศิลปินชื่อดังอย่าง “โอม ค็อกเทล ที่มาร่วมชมคอนเสิร์ต ให้ขึ้นมาร่วมแจมบนเวที ซึ่งโอมเผย แม้จะเลิกเล่นดนตรีเป็นอาชีพไปแล้วแต่ครั้งนี้เป็นข้อยกเว้น พร้อมยกย่องเสก คือรากฐานของวงการดนตรีไทย
โอม : “เมื่อกี้ผมได้ไปเยี่ยมพี่ๆ ที่ห้องพัก ได้ยินชื่อตัวเองลอยๆ อยู่ข้างนอก แล้วผมก็ไม่รู้ว่าบริบทที่คุยกันอยู่คืออะไร”
เสก : “เป็นเรื่องที่ยากมากที่เชิญซูเปอร์สตาร์ขึ้นมาร้องเพลงร่วมกับผม เสกนั้นเป็นโลโซที่ต่ำต้อยมากเมื่อเทียบกับพี่โอม”
โอม : “ผมดีใจมากครับเมื่อวาน เมื่อวานผมไปเยี่ยมพี่เสกที่ห้องซ้อมมาครับ ผมกลับถึงบ้านพี่… บ้านผมอยู่เซ็นทรัลอีสต์วิลล์ พี่เสกซ้อมอยู่หลังเซ็นทรัลอีสต์วิลล์ ผมออกจากอีสต์วิลล์มา เหยียบเข้าไปบ้านก้าวแรกโทรศัพท์ดังถามว่าพี่โอมอยู่ไหน เขาบอกพี่เสกถามหา ผมขับรถออกจากบ้านเดี๋ยวนั้นเลยกลับไปอีสต์วิลล์ ซึ่งถ้าโทร.มาเร็วกว่านั้น 20 นาทีผมคงไม่ต้องไปไหน ดีใจมากๆ ครับ”
เสก: “ทุกคนครับนี่คือผู้นำวงที่ขายบัตรคอนเสิร์ตเต็ม 2 รอบที่ราชชมังฯ เขาไม่ธรรมดา ร้องเพลงคืนจันทร์ได้ไหมครับ”
โอม : ”ขอบอกอย่างนี้ก่อนครับ พี่ๆ ครับ นี่คือรากฐานของวงการดนตรีไทยครับ ตอนผมบอกว่าผมจะเลิกเล่นดนตรี ผมบอกว่าจะไม่ร้องเพลงเป็นอาชีพอีก แต่อันนี้พี่เสนอให้ผมร้อง ผมไม่ได้เงินสักบาท แล้วก็ไม่ได้เป็นอาชีพ คิดว่าร้องได้ครับ แต่ตอนนี้จะตื่นเต้นจนเนื้อเพลงหายไปหมดหรือเปล่า”
โดยอีกหนึ่งโมเมนต์ที่เกิดขึ้นบนเวที เสกได้ลั่นวาจาเอาไว้ว่า... “จะเป็นเรือนจำสุดท้ายของผม ผมจะไม่ไปติดคุกอีกแล้วครับ”