“น้ำอิง สุทธิดา” คว้ามงกุฎ Miss Universe Phuket 2026 สวย สง่า มาครบทุกมิติ พร้อมเป็นตัวแทนเมืองไข่มุกอันดามัน ชิงชัยบนเวที Miss Universe Thailand

“กบ ธนพัฒน์ นวลสกุล” ผู้ถือสิทธิ์การประกวดมิสยูนิเวิร์สภูเก็ต 2026 ร่วมกับสมาคมไทยเพอรานากัน และสมาคมเพอรานากันภูเก็ต ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านแฟชั่น การแสดง และอาหารพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์จัดการประกวด มิสยูนิเวิร์ส ภูเก็ต 2026 รอบไฟนอล อย่างยิ่งใหญ่สมมง ภูเก็ต
โดยมี วีนา ปวีนา ซิงห์ มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2025 และ รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 รับหน้าที่พิธีกร และมีรุ่นพี่นางงามตบเท้าเข้าร่วมงานมากมายนำโดยกชเบล ศรัณย์รัชต์ เผือกพิพัฒน์ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2025 รองอันดับ 1 มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2025 ที่โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต ซิตี้ โภคีธรา
เปิดการประกวดแบบสุดจึ่ง ด้วยโชว์ นำโดย รุ่นพี่นางงาม มิสยูนิเวิร์สภูเก็ต “เดล นฤมล พิมพ์ภักดี” มิสยูนิเวิร์สภูเก็ต 2025 จากนั้นผู้ประกวดทั้ง 10 คนได้แนะนำตัวเองในชุดผ้าพื้นเมืองภูเก็ตประยุกต์ ถือเป็นการเปิดตัวอย่างสวยงามโชว์เสน่ห์ตามแบบฉบับภูเก็ต ก่อนที่พิธีกรจะประกาศให้สาว “เคียร่า ปวีร์ชญา ไกรเถลิงชัย” คว้ารางวัลแรก ชุดผ้าปาเต๊ะ 10 สาวงามได้ สะบัดผ้า สวมทูพีซสีสันสดใส อวดหุ่นโซ๊ะ เรียกเสียงเชียร์สนั่นฮอล์ ก่อนพิธีกรจะประกาศรางวัล Best in swimsuit ได้แก่ เจสซี่ ประภาวรินทร์ ลินซ
ต่อมา 10 สาวงามจากบ้ายภูเก็ตได้โชว์ตัวในรอบชุดราตรี สวยสง่า เปล่งประกาย จนทำเหล่าคณะกรรมการหนักใจ และแล้วช่วงเวลาสำคัญก็มาถึง เมื่อพิธีกรประกาศ ผู้ผ่านเข้ารอบ 5 คนสุดท้าย ก่อนจะประกาศว่า รองอันดับ 4 ได้แก่ เอมมิลี่ กิลด์ รองอันดับ 3 ได้แก่ ยุพาวรรณ เสมาใหญ่
จากนั้นคณะกรรมการได้ให้ 3 สาวงามประชันมันสมองกันด้วยการตอบคำถามรอบสุดท้าย เพื่อเฟ้นหาตัวแทนล้ายภูเก็ตขึ้นชิงมงฯ ใหญ่ต่อไป
หลังจากการตอบคำถามสุดหิน พิธีกรได้ประกาศ
รองอันดับ 2 ได้แก่ เจสซี่ ประภาวรินทร์ ลินซ รองอันดับ 1 ได้แก่ เคียร่า ปวีร์ชญา ไกรเถลิงชัย และผู้คว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สภูเก็ตได้แก่ “น้ำอิง สุทธิดา เอียดปู”
ซึ่ง น้ำอิง สุทธิดา จะเป็นตัวแทนจากบ้านภูเก็ต เข้าร่วมการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2026 ต่อไป