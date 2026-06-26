เมีย “ติ๊ก ชิโร่” วอนขอความเห็นใจ หลังพ่อคู่กรณีเรียกค่าเสียหาย 18 ล้าน! ลั่น “ขอโอกาสให้ได้หายใจบ้าง”

ภายหลังศาลอาญามีนบุรีมีคำพิพากษาให้ “ติ๊ก ชิโร่” มนัสวิน นันทเสน จำคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา ในคดีเมาแล้วขับรถชนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ก่อนที่ต่อมา ศาลอาญามีนบุรีพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์ ตีราคาหลักประกันจำนวน 200,000 บาท พร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล และห้ามกระทำการในลักษณะเดียวกับที่ถูกฟ้องในคดีนี้ มิฉะนั้นจะถือว่าผิดสัญญาประกัน
ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวฝั่งภรรยา “ติ๊ก ชิโร่” ที่ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงประเด็นค่าเสียหาย พ้อพ่อคู่กรณีเรียกค่าเสียหายถึง 18 ล้านบาท วอนขอโอกาสให้ได้หายใจ
“ขอแจ้งให้ทราบนะคะว่า พี่ติ๊กไม่ได้หนีไปไหนและน้อมรับการตัดสินของศาล แต่ในจำนวนเงินที่ทางคุณพ่อเรียกมา 18 ล้านบาท ทางเรามีไม่เพียงพอนะคะ ขอโอกาสให้พี่ติ๊กได้หายใจบ้างนะคะ มันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะ”
นอกจากนี้ ในโพสต์ดังกล่าวยังมีการทิ้งท้ายด้วยการฝากฝังถึงที่ดินของติ๊ก ชิโร่ ที่จังหวัดนครราชสีมาที่ประกาศขายมาสักพักด้วยว่า “ฝากที่ที่โคราชพี่ติ๊กด้วยนะคะ 🙏🏻”