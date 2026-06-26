“หนิง ปัทมา” เปิดใจผ่านคำร้องทุกข์ใช้ชีวิตหวาดกลัวถูก “โย” ข่มขู่ แจ้งความจับข่มขู่รีดเงิน 6.7 แสน จัดฉากปั้นเรื่องทำลายชื่อเสียง

“หนิง ปัทมา” แจ้งความจับ “โย” อดีตแฟนและหัวหน้าวง ข่มขู่รีดเงิน 6.7 แสน จัดฉากปั้นเรื่องเป็นแฟนกันมา 4 ปี ทำลายชื่อเสียงก่อนโกอินเตอร์ และองค์กร MGI เล่าตนทุกข์ทรมานกับการใช้ชีวิตอยู่บนความหวาดกลัวจากการถูกโยข่มขู่ พร้อมขอให้ตำรวจสืบขยายผลต่อว่าใครอยู่เบื้องหลังการคืนเงินก้อนนี้ของโยและเชื่อมโยงกับประเด็นที่ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์อยู่หรือไม่
เรื่องราวเหมือนจะจบแต่ยังไม่จบ ล่าสุด “หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์" มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 ได้มอบอำนาจให้ทีมทนายความเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สน.อุดมสุข เพื่อดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดกับ “ณัฐพงศ์ เจริญรัตน์” หรือ “โย” อดีตแฟนหนุ่มและอดีตหัวหน้าวง “ปัทมาแบนด์” ในข้อหาหนัก ทั้งกรรโชกทรัพย์, รีดเอาทรัพย์, ความผิดต่อเสรีภาพ, หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา, และนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ (พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์) รวมถึงความผิดฐานละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) หลังถูกข่มขู่ คุกคาม และแบล็กเมล์มานานหลายปี
ถูกรีดเงินหลักแสน
จากรายงานบันทึกแจ้งความระบุว่า หนิง ปัทมา ได้ชักชวนโยมาทำงานเป็นหัวหน้าวงดนตรีตั้งแต่ปี 2565 และได้ลองคบหาดูใจกันในช่วงเวลาสั้นๆ ประมาณ 1 ปีเศษ ก่อนจะตัดสินใจบอกเลิกรา เพราะไม่สามารถเปลี่ยนสถานะเป็นแฟนได้ ในช่วงปลายปี 2567 เนื่องจากทัศนคติไม่ตรงกัน แต่โยกลับไม่ยอมจบสิ้น พยายามเข้ามาข่มขู่คุกคามอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้รูปถ่ายคู่ในอดีต รวมถึงภาพความลับและภาพใบหน้าเก่าก่อนทำศัลยกรรมความงาม มาเป็นเครื่องมือแบล็กเมล์ ขู่จะโพสต์ประจานให้แฟนคลับกว่า 4 ล้านคนดูถูกเหยียดหยาม จนทำให้ หนิง ปัทมา เกิดความกลัวกระทบต่อชื่อเสียงและหน้าที่การงาน จำใจต้องโอนเงินให้หลายครั้ง และครั้งล่าสุด หนิง ปัทมา ยอมหอบเงินสดไปให้อีก 300,000 บาท เพราะกลัวจะได้รับความเสียหายต่อตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 670,000 บาท
“โย” จัดฉากถ่ายภาพคู่ที่พัทยา กุเรื่องบอกคบเป็นแฟน 4 ปี ทำลายชื่อเสียงก่อนโกอินเตอร์
ชนวนเหตุสำคัญเกิดขึ้นหลังจากที่ หนิง ปัทมาปฏิเสธไม่ยอมให้เงินเพิ่มอีก 100,000 บาทตามคำขู่ ทำให้โยโกรธแค้น นำภาพถ่ายที่เกิดจากการวางอุบายจัดฉากประชิดตัวถ่ายคู่กับหนิงที่หาดจอมเทียน พัทยา ไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569 พร้อมเขียนข้อความแอบอ้างว่า เป็นแฟนกัน คบหาดูใจกันมานานถึง 4 ปี ซึ่ง หนิง ปัทมา ยืนยันเสียงแข็งว่าไม่เป็นความจริง เป็นความเท็จทั้งสิ้น หนิงไม่ได้เป็นแฟนโย
การกระทำดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์อย่างรุนแรง ในขณะที่เธอกำลังเตรียมตัวเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดเวทีระดับโลก มิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล 2026 (Miss Grand International 2026) ที่ประเทศอินเดีย ในช่วงเดือนกันยายนนี้
“หนิง ปัทมา” เปิดใจผ่านคำร้องทุกข์ใช้ชีวิตอยู่บนความหวาดกลัวจากการถูก “โย” ข่มขู่
“ที่ผ่านมาต้องทนทุกข์ทรมาน ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความหวาดกลัวจากการถูกข่มขู่คุกคามมาตลอด เงินทุกบาทที่ให้ไปไม่ได้เกิดจากความยินยอมหรือให้โดยเสน่หา แต่เพราะกลัวภาพลักษณ์ในฐานะนักร้อง นางงามและองค์กรจะเสียหาย”
หลังจากกระแสสังคมตีกลับและมีการกดดันทางกฎหมาย โย เกิดความกลัวความผิด จึงได้รีบโอนเงินกลับคืนเข้าบัญชีของหนิง ปัทมา ในวันที่ 24 และ 25 มิถุนายน รวมเป็นเงิน 650,000 บาท เพื่อหวังจะให้พ้นผิด แต่ทางด้านกฎหมายถือว่า “ความผิดฐานกรรโชกทรัพย์และรีดเอาทรัพย์ได้สำเร็จลงแล้ว” การคืนเงินภายหลังไม่สามารถลบล้างความผิดอาญาแผ่นดินได้
“หนิง ปัทมา” ขอให้ตำรวจสืบขยายผลต่อว่าใครอยู่เบื้องหลังเงินก้อนนี้ของ “โย” และเชื่อมโยงกับประเด็นที่ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์อยู่หรือไม่
หนิง ปัทมา ได้ขอให้พนักงานสอบสวน สน.อุดมสุข ดำเนินการออกหมายเรียกหรือหมายจับโยทันที พร้อมทั้งขอให้ตำรวจทำการขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและเช็กบัญชีว่ามีใครร่วมขบวนการ วางแผน หรือสนับสนุนอยู่เบื้องหลังโยหรือไม่
โดยเฉพาะที่โยได้นัดพบเจอใครก่อนโพสต์รูปภาพนี้ และหลังการโพสต์ของโยแล้วตามลำดับเวลาที่เกิดขึ้น มีใครมาโพสต์ข้อความตามข่าว จนเกิดเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันทั้งประเทศ ทำให้หนิง ปัทมา และองค์การ MGI ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง และให้ตำรวจรวบรวมเส้นทางการเงินว่าใครเป็นผู้ให้เงินจำนวน 650,000 บาทแก่โย เพื่อโอนกลับมาเข้าบัญชี หนิง ปัทมา เพื่อลากคอผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาลงโทษตามกฎหมายขั้นสูงสุดต่อไป