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“หนิง ปัทมา” เปิดใจผ่านคำร้องทุกข์ใช้ชีวิตหวาดกลัวถูก “โย” ข่มขู่ แจ้งความจับข่มขู่รีดเงิน 6.7 แสน จัดฉากปั้นเรื่องทำลายชื่อเสียง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“หนิง ปัทมา” แจ้งความจับ “โย” อดีตแฟนและหัวหน้าวง ข่มขู่รีดเงิน 6.7 แสน จัดฉากปั้นเรื่องเป็นแฟนกันมา 4 ปี ทำลายชื่อเสียงก่อนโกอินเตอร์ และองค์กร MGI เล่าตนทุกข์ทรมานกับการใช้ชีวิตอยู่บนความหวาดกลัวจากการถูกโยข่มขู่ พร้อมขอให้ตำรวจสืบขยายผลต่อว่าใครอยู่เบื้องหลังการคืนเงินก้อนนี้ของโยและเชื่อมโยงกับประเด็นที่ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์อยู่หรือไม่

เรื่องราวเหมือนจะจบแต่ยังไม่จบ ล่าสุด “หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์" มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 ได้มอบอำนาจให้ทีมทนายความเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สน.อุดมสุข เพื่อดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดกับ “ณัฐพงศ์ เจริญรัตน์” หรือ “โย” อดีตแฟนหนุ่มและอดีตหัวหน้าวง “ปัทมาแบนด์” ในข้อหาหนัก ทั้งกรรโชกทรัพย์, รีดเอาทรัพย์, ความผิดต่อเสรีภาพ, หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา, และนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ (พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์) รวมถึงความผิดฐานละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) หลังถูกข่มขู่ คุกคาม และแบล็กเมล์มานานหลายปี

ถูกรีดเงินหลักแสน
จากรายงานบันทึกแจ้งความระบุว่า หนิง ปัทมา ได้ชักชวนโยมาทำงานเป็นหัวหน้าวงดนตรีตั้งแต่ปี 2565 และได้ลองคบหาดูใจกันในช่วงเวลาสั้นๆ ประมาณ 1 ปีเศษ ก่อนจะตัดสินใจบอกเลิกรา เพราะไม่สามารถเปลี่ยนสถานะเป็นแฟนได้ ในช่วงปลายปี 2567 เนื่องจากทัศนคติไม่ตรงกัน แต่โยกลับไม่ยอมจบสิ้น พยายามเข้ามาข่มขู่คุกคามอย่างต่อเนื่อง

โดยใช้รูปถ่ายคู่ในอดีต รวมถึงภาพความลับและภาพใบหน้าเก่าก่อนทำศัลยกรรมความงาม มาเป็นเครื่องมือแบล็กเมล์ ขู่จะโพสต์ประจานให้แฟนคลับกว่า 4 ล้านคนดูถูกเหยียดหยาม จนทำให้ หนิง ปัทมา เกิดความกลัวกระทบต่อชื่อเสียงและหน้าที่การงาน จำใจต้องโอนเงินให้หลายครั้ง และครั้งล่าสุด หนิง ปัทมา ยอมหอบเงินสดไปให้อีก 300,000 บาท เพราะกลัวจะได้รับความเสียหายต่อตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 670,000 บาท

“โย” จัดฉากถ่ายภาพคู่ที่พัทยา กุเรื่องบอกคบเป็นแฟน 4 ปี ทำลายชื่อเสียงก่อนโกอินเตอร์
ชนวนเหตุสำคัญเกิดขึ้นหลังจากที่ หนิง ปัทมาปฏิเสธไม่ยอมให้เงินเพิ่มอีก 100,000 บาทตามคำขู่ ทำให้โยโกรธแค้น นำภาพถ่ายที่เกิดจากการวางอุบายจัดฉากประชิดตัวถ่ายคู่กับหนิงที่หาดจอมเทียน พัทยา ไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569 พร้อมเขียนข้อความแอบอ้างว่า เป็นแฟนกัน คบหาดูใจกันมานานถึง 4 ปี ซึ่ง หนิง ปัทมา ยืนยันเสียงแข็งว่าไม่เป็นความจริง เป็นความเท็จทั้งสิ้น หนิงไม่ได้เป็นแฟนโย

การกระทำดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์อย่างรุนแรง ในขณะที่เธอกำลังเตรียมตัวเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดเวทีระดับโลก มิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล 2026 (Miss Grand International 2026) ที่ประเทศอินเดีย ในช่วงเดือนกันยายนนี้

“หนิง ปัทมา” เปิดใจผ่านคำร้องทุกข์ใช้ชีวิตอยู่บนความหวาดกลัวจากการถูก “โย” ข่มขู่
“ที่ผ่านมาต้องทนทุกข์ทรมาน ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความหวาดกลัวจากการถูกข่มขู่คุกคามมาตลอด เงินทุกบาทที่ให้ไปไม่ได้เกิดจากความยินยอมหรือให้โดยเสน่หา แต่เพราะกลัวภาพลักษณ์ในฐานะนักร้อง นางงามและองค์กรจะเสียหาย”
หลังจากกระแสสังคมตีกลับและมีการกดดันทางกฎหมาย โย เกิดความกลัวความผิด จึงได้รีบโอนเงินกลับคืนเข้าบัญชีของหนิง ปัทมา ในวันที่ 24 และ 25 มิถุนายน รวมเป็นเงิน 650,000 บาท เพื่อหวังจะให้พ้นผิด แต่ทางด้านกฎหมายถือว่า “ความผิดฐานกรรโชกทรัพย์และรีดเอาทรัพย์ได้สำเร็จลงแล้ว” การคืนเงินภายหลังไม่สามารถลบล้างความผิดอาญาแผ่นดินได้

“หนิง ปัทมา” ขอให้ตำรวจสืบขยายผลต่อว่าใครอยู่เบื้องหลังเงินก้อนนี้ของ “โย” และเชื่อมโยงกับประเด็นที่ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์อยู่หรือไม่
หนิง ปัทมา ได้ขอให้พนักงานสอบสวน สน.อุดมสุข ดำเนินการออกหมายเรียกหรือหมายจับโยทันที พร้อมทั้งขอให้ตำรวจทำการขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและเช็กบัญชีว่ามีใครร่วมขบวนการ วางแผน หรือสนับสนุนอยู่เบื้องหลังโยหรือไม่

โดยเฉพาะที่โยได้นัดพบเจอใครก่อนโพสต์รูปภาพนี้ และหลังการโพสต์ของโยแล้วตามลำดับเวลาที่เกิดขึ้น มีใครมาโพสต์ข้อความตามข่าว จนเกิดเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันทั้งประเทศ ทำให้หนิง ปัทมา และองค์การ MGI ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง และให้ตำรวจรวบรวมเส้นทางการเงินว่าใครเป็นผู้ให้เงินจำนวน 650,000 บาทแก่โย เพื่อโอนกลับมาเข้าบัญชี หนิง ปัทมา เพื่อลากคอผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาลงโทษตามกฎหมายขั้นสูงสุดต่อไป








“หนิง ปัทมา” เปิดใจผ่านคำร้องทุกข์ใช้ชีวิตหวาดกลัวถูก “โย” ข่มขู่ แจ้งความจับข่มขู่รีดเงิน 6.7 แสน จัดฉากปั้นเรื่องทำลายชื่อเสียง
“หนิง ปัทมา” เปิดใจผ่านคำร้องทุกข์ใช้ชีวิตหวาดกลัวถูก “โย” ข่มขู่ แจ้งความจับข่มขู่รีดเงิน 6.7 แสน จัดฉากปั้นเรื่องทำลายชื่อเสียง
“หนิง ปัทมา” เปิดใจผ่านคำร้องทุกข์ใช้ชีวิตหวาดกลัวถูก “โย” ข่มขู่ แจ้งความจับข่มขู่รีดเงิน 6.7 แสน จัดฉากปั้นเรื่องทำลายชื่อเสียง
“หนิง ปัทมา” เปิดใจผ่านคำร้องทุกข์ใช้ชีวิตหวาดกลัวถูก “โย” ข่มขู่ แจ้งความจับข่มขู่รีดเงิน 6.7 แสน จัดฉากปั้นเรื่องทำลายชื่อเสียง