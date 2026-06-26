รู้จัก “โรส ทิพย์มณี” นางงามสายเขียว แจ้งเกิดจากโหนกระแส ปมแฉเสี่ยสปอนเซอร์ล่วงละเมิด

กลายเป็นประเด็นในโลกออนไลน์ทันที หลังจากที่ “โรส ทิพย์มณี แม็ค คอร์มิค” ผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส ระยอง-จันทบุรี-ตราด 2569 ได้เดินทางไปร่วมรายการ โหนกระแส เพื่อเปิดโปงพฤติกรรมของสปอนเซอร์รายหนึ่งที่พยายามล่วงละเมิด ถ่ายคลิปแบล็กเมล์ ก่อนที่เจ้าตัวจะเปิดศึกกับ “ไมค์” เสี่ยสปอนเซอร์ 3 พัน เจ้าของสวนทุเรียน จนกลายเป็นประเด็นร้อนฉ่า เหตุถูกไมค์แหกกลับไม่ไว้หน้า ซึ่งเจ้าตัวก็สู้มือ สู้กลับทุกดอก เปิดศึกฟาดปากยับ ตั้งแต่ไมค์ รวมถึงพนักงานโรงแรม และ ทนายตุ๋ย พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์ อ้างเบลออยู่ เพราะไม่นอนร่วม 10 วัน ถ้าไม่เบลอจะจัดหนักกว่านี้ ซึ่งความปากแซบและสไตล์ดุดันของเจ้าตัว ถูกวิจารณ์หนักมาก มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบ
หากมาส่องประวัติและไลฟ์สไตล์ พบว่า “โรส ซาริต้า ออลเดย์” หรือ “โรส ทิพย์มณี แม็ค คอร์มิค” สาวลูกครึ่งวัย 26-27 ปี เจ้าของสัดส่วน: 38 / 31-32 / 40 สูง 170 เซนติเมตร หนัก 70 กิโล เคยศึกษาที่โรงเรียนนารีวิทยา ราชบุรี, เซนต์โยเซฟระยอง, โรงเรียนมารีย์พิทักษ์นางรอง, Rayong English Programme School (REPS), Saint Mary's College High School ระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
นอกจากสวยแล้วยังพกพาดีกรีความสามารถมาแบบอัดแน่น ปัจจุบันทำงานเป็นนักวิจัยอิสระ และนักสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังควบตำแหน่งศิลปินและอินฟลูเอนเซอร์ เรียกว่าโปรไฟล์หลากหลายด้าน ทั้งงานวิชาการและงานศิลปะ มีความสามารถพิเศษ ทั้งร้องเพลง, เต้น, ดำน้ำ, วาดภาพ, ต่อยมวย และเล่นเปียโน
สำหรับเส้นทางบนเวทีนางงาม โรส ถือเป็นอีกหนึ่งสาวงามสายกิจกรรมที่ผ่านประสบการณ์ประกวดมาแล้วหลายเวทีในแถบภาคตะวันออก ผู้เข้าประกวด มิสยูนิเวิร์สระยอง-จันทบุรี-ตราด 2026, ตัวแทนกลุ่มจังหวัดระยอง-จันทบุรี-ตราด บนเวที Miss Universe Eastern Thailand 2026 (หมายเลข 02), เจ้าของตำแหน่ง นางงามมิตรภาพ จากเวทีนางสาวไทยชลบุรี – นางสาวไทยจันทบุรี, เวทีมิสแกรนด์ระยอง 2026 คว้า 2 รางวัลพิเศษ ได้แก่ Miss Photogenic (ขวัญใจช่างภาพ) และ Miss Perfect Smile (สาวยิ้มสวย) รวมทั้งเจ้าตัวเผยผ่านรายการโหนกระแสว่าได้ประกวดนางงามกัญชา สามารถคว้าที่ 3 มาได้ ซึ่งทำให้เจ้าตัวชื่นใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว โดนโรสเผยว่าตนเองเป็นนางงามสายเขียว ปัจจุบันก็ยังสูบอยู่