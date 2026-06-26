“โรส” นางงาม ปะทะ “ไมค์” สปอนเซอร์ ปมแฉล่วงละเมิด หนังคนละม้วนจนมึนตึ๊บๆ “กรรชัย” ถึงกับลั่้นขอความเป็นธรรม!

หนังคนละม้วน “โรส” ผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สระยองฯ ปะทะเดือด “ไมค์” เสี่ยสปอนเซอร์ ปมร้องถูกล่วงละเมิด - แบล็กเมล์ เสี่ยยันให้ 3 พันเป็นค่าตัว ไม่ใช่ค่าสปอนเซอร์ มีข้อแม้ต้องอาบน้ำให้ เป็นประเพณี แฉกลับอีกฝ่ายขาย! แถมสูบกัญชา โรสรับสูบจริง เป็นนางงามกัญชา ได้ที่ 3 ฟาดยับไมค์อาหวังไร้คุณภาพ โรงแรมแฉวีรกรรมโรส ถึงขั้นต้องแจ้งตร. ใส่กุญแจมือส่งโรงพัก เจ้าตัวโวยลั่น ถูกตร. - โรงแรมกลั่นแกล้ง มึนตึ๊บๆ จน “หนุ่ม กรรชัย” ร้องขอความเป็นธรรม บอกเดี๋ยวโดนรีวิวทำข่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอีก
กลายเป็นประเด็นอยู่ไม่น้อย หลังจาก “โรส ทิพย์มณี แม็ค คอร์มิค” ผู้เข้าประกวด มิสยูนิเวิร์สระยอง - จันทบุรี - ตราด 2026 อ้างถูกสปอนเซอร์รายหนึ่งพยายามล่วงละเมิดและถ่ายคลิปแบล็กเมล์
รายการโหนกระแส วันที่ 26 มิ.ย.69 ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมายเลข 33 สัมภาษณ์สองฝั่ง โรส ผู้เสียหาย มาพร้อม ดิว แอดมินเพจซูมระยอง ปะทะ ไมค์-ฉุย ผู้ถูกกล่าวหา รวมทั้ง ทนายตุ๋ย พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์
เรื่องราวเป็นยังไง?
โรส : หนูได้ประกวดมิสยูนิเวิร์สตะวันออก มีการหาสปอนเซอร์ ในสายงานการทำงานของหนู ทุกรายการการประกวด ไม่ว่าศิลปะ ดนตรี กีฬาใดๆ ก็แล้วแต่ เราก็หาสปอนเซอร์ที่ต้องการโปรโมตธุรกิจตนเอง มีการซัปพอร์ตเรา แล้วเราทำงานให้เขาฟรี มันก็ไม่ฟรีหรอก เราก็มีรูป วิดีโอ และของขวัญให้สปอนเซอร์ เป็นข้อตกลงเวลาเราขอสปอนเซอร์ สปอนเซอร์จะสปอนฯ เท่าไหร่ก็ได้ เราทำงานรีวิวขอบคุณเขากลับไปในทุกการประกวด
ประกวดมากี่ปีแล้ว?
โรส : ปีนี้ 8 แล้วค่ะถ้านางงาม ไม่รวมเวทีกีฬา ศิลปะ หรืองานวิจัยค่ะ
รู้จัก “คุณไมค์” ส่งเข้าประกวดนานแค่ไหน?
โรส : รู้จักเขาได้เกือบปีแล้วค่ะ หนูรู้จักเขาตอนไปประท้วงที่สาธารณสุข นนทบุรีด้วยกัน ในหัวข้อ พรบ.กัญชา เมื่อปีที่แล้ว เข้าร่วมม็อบด้วยกันแล้วเจอกัน เป็นคนระยองบ้านเดียวกัน เคยเห็นหน้ากัน พี่มาม็อบด้วยเหรอ เราก็ผูกมิตรตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
เหตุการณ์เกิดวันไหน?
โรส : คืนวันพุธ ต่อเนื่องเข้าพฤหัสฯ พอหนูประกวดเสร็จ หนูต้องไปขอบคุณสปอนเซอร์แต่ละที่ วันนั้นเป็นการประกวดมิสยูนิเวิร์สตะวันออก ระยอง จันทบุรี ตราด พีดีเขาซื้อ 3 จังหวัดค่ะ หลังประกวดเสร็จหนูก็ดองหน้า ดองผม เพื่อที่ว่าจะได้แต่งตัวไปขอบคุณสปอนเซอร์แล้วล้างหน้าทีเดียวเลย หนูก็ไล่ขอบคุณสปอนเซอร์แต่ละที่ โดยหนูไปขอบคุณสปอนเซอร์มิสแกรนด์ระยองก่อน ที่ค้างไว้นานแล้ว ถึงจะกลับมาขอบคุณเขาที่นิคมพัฒนาเพราะหนูก็ไปตามเส้นทางที่ใกล้ไกล แล้วค่อยๆ ไล่เรียงไป เสร็จจากขอบคุณสปอนเซอร์มิสแกรนด์ปุ๊บ หนูกลับมาที่โรงแรมสตาร์เก็บของและเดินทางไปหาเขาที่ฟาร์มของเขาค่ะ
ทำไมต้องไปหาเขา?
โรส : เพราะว่าเขาเป็นสปอนเซอร์หลัก หนูอยากขอบคุณสปอนเซอร์ให้เสร็จสรรพค่ะ เพื่อที่หนูจะได้ไปแข่งต่อยมวยต่อที่โคราช
เขาส่งหนูต้องจ่ายเงินยังไงบ้าง?
โรส : แล้วแต่เขาซัปพอร์ตตามกำลังเขาเลยค่ะ ครั้งนี้เขาซัปพอร์ตทั้งหมด 3 พัน แค่ค่าชุดราตรีก็หมดแล้วค่ะ
เขาจ่าย 3 พัน ค่าส่งประกวดเนี่ยนะ?
โรส : ค่ะ ซัปพอร์ตค่า.. แบบนางงามต้องมีชุด รองเท้า แต่งหน้า อะไรอย่างนี้ค่ะ มันเป็นข้อตกลง
คุณเลยอยากไปขอบคุณเขา วันนั้นคุณได้ตำแหน่งอะไรมั้ย?
โรส : หนูได้มิสโฟโต้เจนิก เป็นขวัญใจช่างภาพระยอง จันฯ ตราดค่ะ หนูไปขอบคุณเขาที่ฟาร์มทุเรียนและกัญชา เขาเก่งนะพี่ เขาสามารถตัดต่อพันธุ์กัญชา พันธุ์ทุเรียนได้ เขาคิดค้นสายพันธุ์กัญชาของเขาขึ้นมาเองเพื่อเป็นสายพันธุ์ประจำของอำเภอนิคมพัฒนา เขาเก่งนะ
คุณไปหาเขา ไปขอบคุณ กี่โมงตอนนั้น?
โรส : ไปถึงเขาน่าจะประมาณเกือบๆ 4 ทุ่มค่ะ
ไปถึงแล้วเป็นยังไง?
โรส : ในฟาร์มเขา จะมีคอมมูนิตี้เป็นกรุ๊ปในเฟซบุ๊ก ชื่อสุวรรณฟาร์ม เคนาบิส มีสมาชิกในนั้นเกือบ 100 คน เหมือนเป็นเอฟซีสายเขียว เราก็เป็นหนึ่งในสมาชิกในนั้น โอเคฉันมาประกวดที่นี่นะทุกคน ฉันได้รางวัลมาแล้ว อยากมาเจอกันมั้ย มีตติ้งกันหน่อย ส่งไปในกลุ่มนั้น 100 กว่าคน มีคนมารอมีตติ้งกับเราประมาณ 3 คนค่ะ ที่เราไปที่ฟาร์ม ไม่ได้มีแค่เรากับเขาสองต่อสอง ไม่ใช่ค่ะ ภรรยาเขา ลูกเขารับรู้หมด เพราะเราบอกไปในกลุ่มค่ะ เราทำทุกอย่างโจ่งแจ้งชัดเจนค่ะ ว่าหนูจะมาขอบคุณพวกพี่นะคะที่สนับสนุนหนู เผื่อเขาอยากให้หนูโปรโมตอะไรในฟาร์มของเขา อย่างเช่นทุเรียน หรือใดๆ ก็แล้วแต่ จะได้ถ่ายไว้เลย เพราะหนูดองหน้ามา ยังไม่ได้ล้าง
เขาว่าไง?
โรส : ก็มานั่งแฮงก์เอาต์กัน ถ่ายรูปเล่นกันบ้างค่ะ ตอนนั้นมีคุณไมค์ สมาชิกในกลุ่มสาม รวมหนู ก็เป็น 5 คนค่ะ ภรรยาและลูกเขานอนอยู่ในบ้านค่ะ
คุณไปเพราะคุณรู้ว่าเขามีภรรยามีลูกอยู่แล้ว?
โรส : ต้องบอกว่าลูกเขาวัยไล่เลี่ยกันเลย ทำอาชีพเดียวกันกับหนู คือครู หนูเป็นติวเตอร์ เราเลยมีความสนิทกัน เอาง่ายๆ หนูนับถือเขาเป็นพ่อเพื่อนเลยดีกว่า ลูกเขาเหมือนเป็นเพื่อนหนู เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันค่ะ
จากนั้นยังไงต่อ?
โรส : เขาก็มีการคุยกันโน่นนี่นั่น เราก็แยกย้ายกันกลับค่ะ สมาชิกในกลุ่ม 3 คน เขาขอตัวกลับ ก็เหลือคุณไมค์และหนู นั่งกินเหล้าสองคน เหล้ายังไม่หมด หนูก็ง่วง มันได้เวลาแล้ว ต้องกลับเข้าไปนอน หนูก็บอกว่าโอเคพี่ หนูต้องกลับไปนอนแล้วนะ หนูไม่ไหวแล้ว หนูขอค่าห้องกับค่าแกร็บนะคะ
จะกลับบ้าน?
โรส : จะไปเปิดห้องนอน
บ้านคุณอยู่ไหน?
โรส : บ้านอยู่บ้านฉางค่ะ แต่มันดึกแล้วพี่
ไกลจากตรงนั้นมั้ย?
โรส : มันก็ไกลอยู่ 30 กิโล เป็นเวลาตี 2 ตี 3
ตรงที่คุณไปคือนิคมพัฒนา ห่างกัน 30 กิโล คุณเลยขอค่ารถหน่อย จะกลับไปนอนที่?
โรส : นอนที่โรงแรมที่หนูจะเปิด
คุณบอกเขามั้ย?
โรส : บอกค่ะ หนูบอกว่าขอค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ เพราะเขาบอกว่าถ้าหนูขึ้นมาขอบคุณเขา เดี๋ยวเขาจะให้อีก คือเขาโอนเงินมา 1 พันบาท ประกวดเสร็จไปขอบคุณเขา ให้เงินสดมาเพิ่มอีก 2 พันบาท เป็น 3 พันบาท
เกี่ยวกับประกวดมั้ย?
โรส : เกี่ยวกับประกวดสิคะ
ทนายตุ๋ย : ก่อนหน้านี้ที่น้องประกวด เขามีสนับสนุนอะไรมั้ย
โรส : มีสนับสนุนค่ะ ไม่ว่าจะเป็นยาหม่องกัญชา ที่เอารักษาทางการแพทย์ มีสนับสนุนเรื่องเงินด้วยค่ะ ไม่ว่าเราจะไปประกวดแรปฯ
คุณบอกเขาเองว่าจะไปนอนโรงแรม ขอค่าโรงแรม ขอค่าแกร็บ?
โรส : ขอค่าโรงแรมและค่าเดินทางหน่อย แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ ก็แล้วแต่เขาจะเพย์ค่ะ
คุณพูดแค่นี้เลย?
โรส : ใช่ค่ะ แล้วเขาก็จกให้ 2 พัน โดยที่หนูไม่ได้เอ่ยจำนวนเงินค่ะ หนูไม่เคยเอ่ยจำนวนเงินกับสปอนเซอร์เลยค่ะ เพราะมันเหมือนบังคับให้สปอนเซอร์จ่ายในราคาเท่านี้
จากนั้นคุณทำยังไง?
โรส : เขาหยิบเงินมา 2 พันบาท หนูก็กดแกร็บให้มารับค่ะ ขอบประกวดมีเยอะค่ะ กระเป๋าอันนึงเป็นรองเท้า กระเป๋าอันนึงเป็นเครื่องสำอาง กระเป๋านึงเป็นเสื้อผ้า มันเยอะค่ะ หนูเลยต้องเรียกแกร็บรถยนต์ที่จะแบกของใส่รถยนต์ไปเพื่อไปนอนโรงแรม
ทนายตุ๋ย : ตอนกดแกร็บน้องต้องกดว่าปลายทางไปที่ไหน ถูกมั้ย
โรส : ถูกต้องค่ะ ตอนแรกหนูจะไปนอนอีกที่นึงแต่มันเต็ม หนูก็ถามแกร็บว่ามีแถวนี้ที่ราคา 500 ใกล้ๆ มั้ย เขาเลยพาไปที่รีสอร์ตนี้ค่ะ
ตรงนี้พี่สงสัยจริงๆ ทำไมไม่ไปรอขอบคุณตอนเช้า ทำไมต้องไปตอนนั้นเลย?
โรส : เพราะหนูดองหน้ามา ก็อยากทำให้เสร็จสรรพทีเดียว พรุ่งนี้เช้าไปถ่ายงานอีกที่นึง ไปโคราชเลย มีงานต่อ
จะได้สวยไปเลย เวลาถ่ายรูปจะได้เห็นว่าฉันสวยนะ?
โรส : ใช่ เพราะขี้เกียจแต่งหน้าอีก แต่งหน้าทีนึงก็พัน สองพัน สามพันแล้ว แต่งงานนึงปุ๊บก็ให้มันจบไปเลย
คุณบอกจะไปนอนโรงแรม ขอค่าแกร็บด้วย เขาโอนให้พันนึง แล้วจ่ายเงินสด 2 พัน จากนั้นคุณเรียกรถ?
โรส : คือ 1 พันบาทที่หนูบอกเขาเนี่ย เขาโอนมาซัปพอร์ตเรื่องชุดกับแต่งหน้า ขาดเหลือในช่วงที่เราประกวด สองพันคือเรามาขอบคุณ หนูดีใจมากเลยนะ หนูก็เรียกแกร็บแล้วก็ไป เขาบอกว่าเดี๋ยวพี่จะตามไปด้วย หนูก็บอกว่าก็แล้วแต่ พี่จะตามไปทำไม เผื่อช่วย หลายครั้งที่หนูไปประกวดหรืออะไร จะแล้วแต่สปอนเซอร์นะ สปอนเซอร์บางคนเขาก็ดูแลเราจนสุดปลายทาง พาไปเปิดห้อง แบกของให้ แล้วก็กลับ หนูก็เคยเจอสปอนเซอร์ที่น่ารักหลายคนเหมือนกัน แต่ว่าอันนี้เขาอยากจะดื่มในห้องต่อ ซึ่งหนูไม่ดื่มแล้ว
เขาบอกว่าจะตามไปดื่มที่ห้องต่อเหรอ?
โรส : เขาไม่ได้พูดว่าจะตามไปดื่มที่ห้อง เหมือนตามไปส่งเรา และช่วยยกของค่ะเพราะของเราเยอะ
เขาตามเราไปยังไง?
โรส : หนูส่งจีพีเอสไป ตอนแรกไม่ได้ส่งจีพีเอสไป เพราะจะไปนอนอีกที่นึง แต่มันเต็ม
ตอนอยู่กับเขา เขาบอกน้องว่าจะตามไป?
โรส : ไม่รู้ว่าบอกมั้ย แต่เขาตามมา หนูไม่รู้ว่าเขาบอกหรือเปล่า
ถ้าไม่บอกแล้วน้องจะส่งจีพีเอสให้เขาได้ไง?
โรส : แต่เขาบอกหนูว่าเขาจะขับมอเตอร์ไซค์ไป หนูก็บอกว่าเออ ก็แล้วแต่ เขาบอกที่บ้านตอนหนูจะออกมาแล้ว
เขาขี่มอเตอร์ไซค์ตามไป?
โรส : ใช่ค่ะ เพราะโรงแรมที่หนูเปิดมันอยู่หน้าซอยบ้านเขา แต่โรงแรมนั้นเต็ม เลยต้องเปลี่ยนนอนที่อื่น แล้วส่งจีพีเอสให้เขา หนูเห็นเขาไปจอดรถอยู่หน้าโรงแรมนั้น หนูขับรถออกไปแล้ว หนูก็อ้าว พี่ไมค์ไม่รู้แน่เลยว่าเปลี่ยนโรงแรม ก็เลยส่งจีพีเอสให้เขา
หลังจากนั้นหนูขึ้นห้อง โรงแรมอยู่ชั้นไหน?
โรส : โรงแรมเหมือนรีสอร์ตเป็นหลังๆ หลังละ 500 แถวนั้นมีแต่แบบนี้ค่ะ
คุณรู้ได้ไงว่าที่นั่นมีรีสอร์ต?
โรส : แกร็บนี่แหละค่ะบอก พี่อีกคนบอกตรงนี้มีอีกที่นึงนะ ชื่อนี้ หนูก็ไม่เคยนอนที่นี่เหมือนกัน ก็ลองดู
เขาขี่ตามมาเลยมั้ย?
โรส : พอหนูไปถึงปุ๊บเขาถึงแล้ว เหมือนตามไล่ๆ กัน หนูถึงปุ๊บเขาก็จอดอยู่ข้างหน้า
ตอนเดินเข้าไปในห้องล่ะ?
โรส : พอหนูเดินลงจากรถ จ่ายค่าแกร็บอะไร พี่แกร็บก็ยกของลง พี่ไมค์ก็ยกของช่วยหนูเหมือนกัน พนักงานโรงแรมก็ยกของช่วยหนูเหมือนกัน ทุกคนช่วยยกของ เพราะของมันเยอะจริงๆ พี่ พอยกของเสร็จหนูก็จ่ายเงิน จากนั้นก็เข้าห้องกันไป พี่เขาบอกว่าอยากดื่ม หนูก็เดินออกมา ไปหาพนักงานโรงแรม ไปเอาดื่มให้เขา แล้วหนูก็เช็ดหน้า เพราะหนูทำงานเสร็จแล้ว
ตอนเขาบอกว่าจะตามไป หนูได้พูดกับเขามั้ยว่าไปทำไมพี่ ไม่ต้องไปหรอก หนูจะไปนอนแล้ว?
โรส : หนูก็ไม่ได้พูดคำนั้น เพราะมันผิดที่ไว้ใจ เหมือนโต ซิลลี่ฟูลค่ะ ไม่ต้องเพศไหนพี่ ถ้าสนิทใจ ได้ใจหนูไปแล้ว มันจะเป็นแบบนี้นี่แหละ
คุณไมค์ เป็นอย่างที่เขาพูดมั้ย?
ไมค์ : ไม่ครับ
คุณทำสวนกัญชาเหรอ?
ไมค์ : ผมทำสวนทุเรียนครับ แล้วปลูกกัญชาไว้สูบเองบ้างครับ
คุณไมค์อายุเท่าไหร่?
ไมค์ : 42 ครับ
ปกติเป็นคนส่งประกวดอยู่แล้วเหรอ?
ไมค์ : ไม่ครับ สนับสนุน น้องเขาเคยมา ผมว่าน้องเขาสวยดี ผมก็บอกว่าหนูรีวิวให้พี่นะ เขาบอกพี่จะให้เขาทำอะไรให้ รีวิวประกาศชื่อฟาร์ม สวนทุเรียน ฟาร์มกัญชา ก็บอกว่าน้องอยากทำก็ทำ ผมเคยให้น้องเขาทำเมื่อปีสองปีก่อน มาหนนึง ผมให้ไปพันนึง น้องเขาก็ทำเหมือนมาถ่ายวิดีโออยู่กับสวนทุเรียน ต้นกัญชาหน่อยนึง แล้วเขาก็พูดว่าใครอยากมาที่โน่นที่นี่ นี่คือจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่รู้จักกัน อย่างที่เขามาล่าสุด เขาบอกว่าผมเป็นสปอนเซอร์ ไม่เชิงเป็นสปอนเซอร์ เราสองคนรู้จัก มีความสัมพันธ์กันก่อนอยู่แล้ว
ความสัมพันธ์อะไร?
ไมค์ : เพื่อนที่รู้จักมักคุ้นกัน ไม่ใช่นายจ้างอย่างเดียว พี่หนูจะไปที่โน่นที่นี่ ขอค่ารถบ้างดิ ผมก็ให้เขาทีละ 500 ประมาณนี้ เขามาระยอง บอกว่ามาประกวด ขอค่าแต่งหน้าหน่อย เขาเอาคีอาร์โค้ดแปะในกลุ่มเลย เราเข้าใจอยู่แล้วว่าน้องมาหาสปอนเซอร์ คำว่าสปอนเซอร์ของผมกับโรส เรารู้กันสองคน ว่าสปอนเซอร์คืออะไร ผมจ่าย 3 พันๆ ผมได้แค่ไหน 3 พันผมจบ
คำว่า 3 พันของคุณ ธรรมดาคุณเคยสนับสนุนผู้เข้าประกวดคนอื่นๆ มั้ย?
ไมค์ : ไม่เคยครับ แล้วงานนี้ผมก็ไม่ได้ส่งเข้าประกวด น้องเขาก็ไม่ได้มาทำงานรีวิวอะไรให้ผมนะ
แล้วเขาไปขอคุณ 3 พัน ให้คุณส่งเข้าประกวด หรือคุณให้เขาเอง?
ไมค์ : ผมเข้าใจสปอนเซอร์ เอาไปพันนึงก่อน คือค่าตัวน้องไง น้องเขาขายอยู่ครับ
ทำไมถึงเข้าใจอย่างนั้น?
ไมค์ : เพราะการเข้าโรงแรมกับน้อง ไม่ใช่ครั้งแรกครับ ผมเข้ากับเขาก่อนหน้านี้แล้วหนนึง ย้อนหลังไปเดือนสองเดือน ผมจำเวลาไม่ได้แน่นอน มันเป็นโรงแรมอยู่ใกล้ๆ บ้านผม น้องเวลาเขาจะมาระยอง หรือไปไหน เขาก็จะบอกว่าพี่หนูมาระยองนะ หนูพักอยู่โรงแรมนี้ ครั้งแรกผมไปหาเขา หลังจากน้องเขารู้จักผม และทำรีวิวให้ผม สัมพันธ์เรารู้กันแล้ว เราเคยคุยกันนอกรอบแล้วว่าพี่ชอบน้อง ต้องยังไง เท่าไหร่ เขาบอกพี่เป็นสปอนเซอร์ให้หนูแล้วกัน เวลาหนูมา เผื่อพี่อยากเจอหนู
เขาพูดแบบนี้กับคุณเหรอ?
ไมค์ : ครับ
นี่คือครั้งแรกเหรอ เขาพูดตอนไหน ครั้งแรกหรือคืนวันพุธ?
ไมค์ : วันพุธที่เขากลับมาเอา 3 พันใช่มั้ยครับ อีกสองพัน ผมให้ไปแล้วพันนึง เรารู้กันว่า 3 พันเราจบ
คุณเคยเข้าโรงแรมกับน้องแล้ว มีสัมพันธ์กันแล้ว?
ไมค์ : ไม่ได้มี
คุณอย่าพูดให้งงสิ?
ไมค์ : วันที่ไปโรงแรมครั้งแรกกับโรส โรสมาระยอง มาเช่าโรงแรมอยู่ปากซอย เขาแชตมาหาผมว่า พี่ หนูมาระยองนะ อยากเจอหนูมั้ย หนูอยู่ที่โรงแรม ผมก็ไปหา วันนั้นผมไม่ได้จ่ายเงินด้วย เพราะผมไปหาแล้วไม่ได้ทำอะไร เพราะน้องเขาบอกว่าเป็นเมนส์ ผมก็ไม่อะไรนะ ไม่ได้ฝืน กลับบ้านไปปกติ ล่าสุดเขาก็แชตมาเมื่อวันที่ 23 ว่าพี่หนูจะมีประกวดที่ระยองนะ หนูขอค่าสปอนเซอร์หน่อยมั้ย พี่อยากเจอหนูมั้ย ผมก็ไม่อะไร ไม่ต้องพูดมาก กูให้ไปก่อนพันนึง เขาบอกเดี๋ยวหนูจบงาน หนูมาหาพี่ก่อนแล้วกัน พอเขาเสร็จงาน ก็ตามในแชต
เขาบอกว่าเสร็จงานแล้ว ถึงเวลาขอบคุณสปอนเซอร์ ดองหน้าถ่ายรูปด้วยนะคะ คุณถามว่านอนไหน ที่เดิมมั้ย อันนี้ที่ไหน?
ไมค์ : ที่บ้านผม ที่สวนทุเรียน
ตอนนี้กำลังไล่ไปท้ายแล้ว ท่อนกลางยังไม่มีการเล่าประเด็นคือโรสไปถึงโรงแรม ไมค์ขี่มอเตอร์ไซค์ตามไป คุณบอกตอนแรกจะนอนโรงแรมเดิมที่หน้าบ้านเขา แต่ถึงเวลามันเต็ม คุณเลยย้ายโรงแรม ส่งโลเกชั่นให้ไมค์ใหม่ หลังจากนั้นคุณเดินเข้าไปในห้อง พอเข้าไปในห้องมันเกิดอะไรขึ้น?
โรส : ก็นั่งดื่มค่ะ แต่หนูไม่ดื่ม หนูก็คลีนเมกอัพเพราะทำงานเสร็จแล้ว
ไม่ให้เขากลับไปก่อน?
โรส : ก็เขาบอกว่าจะนั่งดื่มก่อน
เป็นสปอนเซอร์ก็เลยไม่เป็นไร?
โรส : ด้วยความที่เรานับถือเขา ไว้ใจค่ะ
เคยเจอกี่ครั้ง?
โรส : เจอบ่อยค่ะ
ห้องเป็นห้องยังไง?
โรส : ห้องเดี่ยว ห้องสตูฯ เลยค่ะ พอล้างหน้าเสร็จหนูก็แปรงฟัน เขาก็ยังนั่งทำอะไรอยู่ตรงนั้น หนูล้างหน้าแปรงฟัน แต่ยังไม่ได้ถอดเสื้อผ้าอาบน้ำ พอหนูคลีนเมกอัพ ล้างหน้าแปรงฟันทำอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ หนูก็ปิดประตูที่จะอาบน้ำค่ะ
แล้วยังไงต่อ?
โรส : หนูไม่มั่นใจว่าหนูได้ล็อกหรือไม่ได้ล็อกประตู นี่คือความสะเพร่าของหนูด้วย ในบริเวณห้องน้ำมีกั้นค่ะ ตรงฝักบัวกั้นไม่ให้น้ำสาด หนูก็เข้าไปตรงนั้น แล้วจะไม่เห็นอะไรตรงประตู เพราะมีที่กั้นค่ะ แต่ก็ยังถอดไม่หมด มันเหลือกางเกงในค่ะ แต่เขาเข้ามาก่อนในจังหวะนั้น
เขาบุกเข้าไป?
โรส : ใช่ค่ะ หนูก็ตกใจ หนูเห็นตอนเขาบุกเข้ามาแล้ว หนูไม่มั่นใจว่าได้ล็อกประตูหรือไม่ได้ล็อกประตูหรือเปล่า เขาเข้ามาปุ๊บก็กรูเข้ามา ในขณะที่หนูไม่ได้ใส่แล้ว หนูก็บอกว่าพี่จะมาทำแบบนี้กับหนูไม่ได้นะคะ หนูก็เล่นละครหน่อย เพราะหนูกลัวตายอ่ะพี่ หนูก็ใจดีสู้เสืออยู่ เขาก็ค่อยๆ ถอดเสื้อผ้าแล้ว หนูก็รู้แล้ว ก็คิดในใจว่าฉันจะรอดมั้ยเนี่ย เขาเข้ามาใกล้ๆ หนูก็ผลักเขา บอกว่าพี่ทำแบบนี้ไม่ได้นะ เขาก็ยังไม่หยุด ผลักไม่ออก แรงผู้ชายดันมาหาเราแล้ว ด้วยความที่หนูกลัว ร่างกายหนูเป็นไปเอง ไปแทงเข่าเขา เอาเข่าแทงตรงเป้า คือเขาแก้ผ้านะพี่ หนูเอาเข่าแทงเป้าเขาตรงๆ เลย พี่หนุ่มรู้จักหมัดเขวี้ยงควายมั้ยคะ หมัดที่เหมือนจะล็อกคอ เกี่ยวคอดันลงพื้นค่ะ แต่ตัวเขาสูง ห้องน้ำมันแคบ ทำให้ช่วงหลังกับช่วงหัวเขาติดผนังห้องน้ำแล้วกระแทก แล้วก็ไถลลงมา หนูกลัวว่าเขาจะตายหัวแตก หนูเลยประคองเขา แล้วบอกว่าพี่เป็นอะไรหรือเปล่า
ชุดก็ยังไม่ได้ใส่?
โรส : ก็แก้ผ้าอย่างนั้นแหละพี่ หนูเห็นเขาจับหัว ก็คิดว่าจะมีเลือดมั้ย ปรากฏว่าไม่มีเลือดก็อุ่นใจ จากที่เขามีอารมณ์อย่างนั้น กลายเป็นอารมณ์อยากทำร้ายเราแล้ว
โมโห คุณทำยังไงต่อ?
โรส : กลัวสิคะ กรี๊ด ร้องไห้ ขอความช่วยเหลือเลยค่ะหลังจากนั้น เพราะหนูรู้แล้วว่ามันเกินกว่าที่เราจะเอาอยู่แล้ว มันต้องมีคนมาช่วยแล้วล่ะ ขณะที่เราอยู่กับเขา เราก็ตะโกนเรียกให้คนมาช่วย
ต้องเล่าให้เป็นข้อเท็จจริงนะ รู้จักฟารีดาใช่มั้ย?
โรส : คืออะไรคะ
ไปหาเทปเก่าๆ มาดู เล่าต่อ ยังไงต่อ?
โรส : หนูกลัวเขาทำร้าย ก็ร้องเรียกขอความช่วยเหลือให้คนมาช่วย แต่ก็ไม่มีใครมาช่วย เขาก็น่าจะตกใจที่หนูตะโกน เขานึกขึ้นได้ว่ากูจะเอาเงินคืน ที่กูสปอนฯ มึงไป ที่กูให้เงินสดมึง 2 พัน จะเอาคืน
คุณทำไง?
โรส : หนูเลยเอาผ้าเช็ดตัวมาใส่ แล้ววิ่งไปหากระเป๋าตัวเองกอดกระเป๋าตัวเองไว้ (หัวเราะ) ไม่ให้เอาเงินไป ไม่ให้ค้นของฉน เพราะถือว่าฉันทำงานแล้ว พูดตรงๆ นะ 2 พันจ่ายค่าห้องไปแล้ว 500 ค่าแกร็บอีก 300 ก็ 800 หนูจะเหลือเงิน 1,200 ยังไม่พอค่าฟินาเล่หนูเลย ค่าชุดราตรีหนู
ไมค์ : ผมถามหน่อยครับ ผมเป็นสปอนเซอร์ให้เขา แล้วเขาทำงานอะไรให้ผมบ้างครับ
โรส : ก็มีผลงานรีวิว มีหลักฐาน รีวิวต้นกัญชาบ้านเขานี่แหละค่ะ
ไมค์ : ทำเมื่อไหร่ รีวิวกัญชา
โรส : เดี๋ยวดูวันที่ให้ค่ะ
ไมค์ : วันที่ไม่สำคัญ แล้วล่าสุด 3 พัน มาหนนี้ ผมจ้างเรื่องกัญชาที่คุณรีวิวไว้มั้ย ใช่มั้ย ไม่ใช่นะ
โรส : พี่ต้องเข้าใจด้วยนะคะว่ามิสยูนิเวิร์ส ถ้าเราจะมาอะไรเรื่องกัญชา มันไม่ถูกนะคะพี่ มันก็ผิดประเด็น พี่ควรให้หนูรีวิวอย่างอื่น เช่นทุเรียน ค่ะ
ผมยืนยันกับผู้ชมอีกครั้ง จริงๆ วันนี้ผมไม่ได้จะทำเรื่องนี้นะ ผมจะทำเรื่องการทุจริตโกงข้อสอบท้องถิ่นนี่แหละ แต่พอดีเลขาฯ ปปช. ท่านแคนเซิลผมเมื่อวาน ผมก็เลยไม่รู้จะเอาอะไร แล้วมีเรื่องนี้ ผมเลยต้องทำ เดี๋ยวจะมีคนไปรีวิวอีกว่าผมทำเรื่องไม่เป็นประโยชน์กับประชาชน เพื่อความเป็นธรรมของผม ให้ความเป็นธรรมผมด้วยนะ ติดต่อน้องไปเมื่อคืนตอนไหน?
โรส : ดึกแล้วพี่
ท่านเลขาฯ ปปช. ผมยังรอท่านอยู่นะ ผมทำ แต่รอท่านว่าง ท่านบอกว่ายังไม่สะดวก รอท่านสะดวกเดี๋ยวผมก็จะรอ?
ไมค์ : ที่สวนทุเรียน จะเห็นนางนั่งอยู่กับผม สูบกัญชาด้วย นั่งกินเหล้าด้วย แล้วเดินไปหาน้องๆ อีกวงของผม
นี่คือภาพเหตุการณ์คืนนั้น คืนที่เกิดเรื่อง?
ไมค์ : ครับ นี่สวนผม ที่บ้านผม ผมให้อีกสองพัน สามพันทำอะไรได้บ้าง
คุณถามเขาเลยเหรอ?
ไมค์ : ครับ เรารู้กันอยู่แล้ว เพราะคราวก่อนน้องเขาเป็นเมนส์ ผมไม่ได้จ่ายเงิน น้องเขาผ่านมาก็ทักหาผม เขามาระยอง เหมือนครั้งนี้เขาก็มาระยอง แล้วทักหาผม ขอเงินค่าสปอนเซอร์หน่อย เผื่อพี่อยากเจอหนู ผมก็เลยจองไว้ก่อนพันนึง แล้วมาเอาอีกสองพัน พันนึงที่โอนไป เขาขอค่าสปอนเซอร์ เขามีแชต เดี๋ยวเสร็จงานแล้วจะมาหาผม ก็มานั่งกินเหล้ากับผม สูบกัญชา ผมก็ให้นั่งสูบที่นั่นแหละ พอสูบกันก็ให้อีกสองพัน เขาบอกหนูอยากอาบน้ำมากเลย ก็บอกให้อาบที่บ้านก่อน เขาบอกไม่เอา บ้านพี่ไม่มีฝักบัว เมียพี่อยู่ หนูไปอาบที่อื่นดีกว่า ก็ให้ไปสองพัน แล้วก็ไป แล้วบอกว่าเดี๋ยาอาบน้ำให้พี่ด้วยนะ
คุณพูดคำนี้?
ไมค์ : ครับ
แล้วเขาตอบว่า?
ไมค์ : เดี๋ยวไปอาบที่โรงแรม
ผมขอความเป็นธรรมด้วยนะคุณผู้ชม ผมไม่ได้จะทำเรื่องนี้นะ ยืนยันอีกครั้ง พี่หมวยเป็นพยานนะ กล้องจับพี่หมวยหน่อย ไม่ได้จะทำเรื่องนี้นะ จริงๆ ทำเรื่องข้อสอบนี่แหละ แต่ท่านเบี้ยวผม ผมไม่รู้จะทำไงจริงๆ คุณไมค์ยืนยันว่ารู้จักน้องคนนี้มาก่อน 3 พันเป็นค่าสปอนเซอร์ที่ให้ไปประกวด?
ไมค์ : ค่าตัวครับ คำว่าสปอนเซอร์ระหว่างผมกับน้องจะรู้กัน
ทำไมคุณใช้คำนี้ คุณรู้มั้ยสปอนเซอร์คืออะไร?
โรส : สปอนเซอร์คือผู้สนับสนุน ในกิจกรรมที่เราทำในการประกวดค่ะ
ไมค์ : แล้วคุณทำอะไรให้ผมครับ ในวันที่คุณมาขอล่าสุด
โรส : ทำให้หลายอย่างค่ะ
ไมค์ : ทำอะไรครับ ถ้าจะเอาคลิปกัญชาเมื่อ 5-6 เดือนที่แล้ว ไม่เกี่ยวนะครับ ตอนนั้นผมให้พันนึง มันจบไปแล้ว
โรส : คืนที่สังสรรค์กันก็มีการถ่ายค่ะ
ไมค์ : ถ่ายอะไรครับ
โรส : ถ่ายคลิปรีวิวขนม
ไมค์ : ขนมใครครับ ถ้าขนมผม ผมไม่ว่าเลย
โรส : ขนมสปอนเซอร์จากกองประกวดค่ะ
ไมค์ : แล้วทำไมไม่ทำงานผมล่ะ ผมให้ทำอะไร
โรส : เพราะว่าหนูถามพี่แล้ว พี่บอกว่าให้มานั่งสังสรรค์กันก็พอค่ะ แล้วพี่ก็ถ่ายรูปในโทรศัพท์ส่วนตัวของพี่ค่ะ
ไมค์ : แล้วมีผลประโยชน์อะไรกับผมบ้าง คุณถ่ายแค่นี้
โรส : ไม่ทราบค่ะ คุณเมเนทเมนต์ในฐานะเจ้าของธุรกิจค่ะ
ไมค์ : เราไม่ได้ตกลงกันแบบนี้เหรอ พี่หนูมาประกวดในระยอง ขอค่าแต่งหน้าหน่อย อยากเจอหนูมั้ย
โรส : หนูไม่ได้พูดคำนั้นในแชตเลยนะคะ ไม่มีแชตด้วย
ไมค์ : เป็นหนูโทรเข้ามานะ
โรส : หนูไม่เคยโทรนะ
ไมค์ : มีอยู่ในแชต
โรส : หมายถึงตอนหนูขอเงิน 1 พัน หนูไม่ได้โทรนะ
ไมค์ : ผมนี่แหละโทรเข้าไป แล้วถามว่าน้องอยู่ที่ไหน
โรส : แล้วพี่บอกว่าหนูโทรได้อย่างไร พี่ตะกุกตะกักทำไม
ไมค์ : ฟังก่อน อย่าเพิ่งถาม
โรส : พี่จะเสียงดังใส่หนูทำไมคะ ใช้น้ำเสียงแบบปกติเนี่ย
ใจเย็น อย่าไปข่มขู่เขา ไม่เอาๆ ?
ทนายตุ๋ย : คุณฟังเขาพูดก่อนแล้วค่อยโต้แย้ง
ไมค์ : ก็พี่หนุ่มให้ผมพูด ผมก็พูด
ใจเย็นๆ เอาเป็นว่าคุณไปในห้องนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้น?
ไมค์ : น้องเขาอยากกินเบียร์เพิ่ม ให้ผมไปซื้อที่เซเว่น
โรส : หนูไม่ได้อยากทานเบียร์เพิ่มนะคะ หนูอยากทานบีทาเก้นค่ะ ขวด 25 บาทในเซเว่น ซึ่งเซเว่นมีขาย ร้านมินิมาร์ทไม่ค่อยมีขาย
แล้วไงต่อ?
ไมค์ : น้องเขาก็เปิดห้อง ผมก็เข้าไปนั่ง ก็ถามว่ากินเบียร์ต่อมั้ย พี่ไปเซเว่นให้หนูหน่อย ผมก็บอกว่าที่นี่เขามีขายมั้ง แล้วน้องเขาอยากสูบกัญชา เขามีกัญชามา แต่ไม่มีอุปกรณ์ เพราะไม่ใช่ที่บ้านผม เขามีขวดโออิชิมา แล้วมีตัวแก้วสำหรับเสียบ เอาไว้สูบกัญชาได้ ผมก็เตรียมให้น้อง น้องเขาก็เช็ดหน้าเช็ดตาเขา เริ่มถอดองค์ทรงเครื่องอะไรของเขา ก็นั่นแหละ ผมทำให้น้องเขา เปิดเบียร์จิบไป น้องเขาถอดอะไรเสร็จแล้ว นุ่งกระโจมอก เขาจะอาบน้ำ เขาเข้าไปอาบน้ำ ซึ่งผมตกลงกันไว้ว่าเดี๋ยวผมอาบน้ำด้วย ตกลงตั้งแต่ที่บ้านแล้ว มันเป็นประเพณีครับ เวลาเราเปิดห้องไปกับใครสักคนในโรงแรม ก็อาบน้ำกันก่อน
ประเพณีของคุณเหรอ?
ไมค์ : เพื่อความสะอาดครับ ของคนที่เขาขายให้ผม เราต้องอาบน้ำกันก่อนครับ
ทนายตุ๋ย : คุณอย่าเพิ่งพูดขนาดนั้น เดี๋ยวจะกลายเป็นดูหมิ่นเขา
ไมค์ : ก็จริงๆ เรื่องราวเป็นแบบนี้ เขาไม่ได้ล็อกอะไรครับ ผมกินเบียร์แล้วทำกัญชาให้เขา เขาไปนั่งเช็ดอะไรปลายเตียง ผมนั่งแล้วยังเล่นกับเขา พอเขาลงไปยังให้เขาถ่ายรูปให้หน่อย มีรูปด้วยครับ หลังน้องเขาหยุดจะเอากล้องวางไปห้องน้ำ เขาก็ไม่ได้ล็อกประตูอะไร
คุณเอามิสโฟโต้เจนิกมาตั้งถ่ายแบบนี้เลยเหรอ คุณไม่ให้เกียรติสายสะพายเขาเลยนะ?
ทนายตุ๋ย : คุณใส่เองหรือใครใส่ให้
ไมค์ : เขาใส่ให้ครับ บอกถ่ายให้พี่หน่อย
โรส : เขาใส่เองค่ะ หนูแค่จัดให้มันตรงค่ะ
ทนายตุ๋ย : ก็สมัครใจทำด้วยกัน
โรส : ก็ในฐานะสปอนเซอร์ที่สนับสนุนมา หนูก็ให้ถ่าย นี่คือรางวัลฉันนะ
ทนายตุ๋ย : เราเล่นด้วย สนุก
โรส : ใช่ เป็นการสนุกกับสปอนเซอร์เฉยๆ
ตอนนี้คิดกันคนละอย่าง ทางนี้ยืนยันว่า 3 พันคือค่าสปอนเซอร์ สนับสนุนเขาให้ประกวด เดี๋ยวจะไปช่วยรีวิวให้ แต่มุมไมค์มองว่าสปอนเซอร์ 3 พันคือค่าตัว ในวันนั้น คุณเองไปหาเขาที่บ้านเพื่อขอบคุณ ทางนี้บอกว่าคุณมาเหมือนกับตามข้อตกลง ที่ตกลงกัน 3 พัน คุณไปเอาเงิน ทางนี้โอนให้ก่อน 1 พัน เขาบอกเป็นค่ามัดจำ อีกสองพันมารับเงินสด แต่ทางนี้บอกไม่ใช่ ที่เขาไปเพราะอยากไปขอบคุณเฉยๆ ไหนๆ ไปแล้วก็นั่งสังสรรค์หน่อย ไปนั่งกัน 5 คน คุณดูดกัญชามั้ย?
โรส : หนูเป็นนางงามกัญชาค่ะ เป็นมิสกัญชาของประเทศไทยอันดับ 3
เป็นนางงามกัญชา เลยต้องดูดกัญชาด้วย?
ไมค์ : เลยต้องมาขอผมดูด
คุณดูดมั้ยวันนั้น ถามแค่นี้เลย?
โรส : สูบค่ะ สูบตลอดค่ะ นางงามกัญชาเพิ่งมีปีนี้ปีแรกค่ะ ได้รางวัลอันดับ 3 ได้มาหมื่นนึง ชื่นใจมาก
ทนายตุ๋ย : เลยต้องสูบกัญชาด้วย
โรส : จริงๆ สูบมาตั้งนานแล้วค่ะ เพราะว่าเราใช้ในทางการแพทย์ด้วย เรื่องการนอนการหลับ เรื่องการทำงานด้วย หลายๆ อย่าง
ยอมรับนะ ใครจะด่าอะไรผมด่าได้เลย เอาแขกอะไรมาออก ทางนี้บอกว่าพอพูดคุยกันเสร็จเขาจะนอนแล้ว ขอค่าโรงแรม ไม่กลับบ้านเพราะบ้านอยู่บ้านฉาง?
ไมค์ : สิบกว่าโล ไม่ถึง 20
แต่ทางนี้บอกว่า 30 กิโล?
ไมค์ : ไปโรงแรมปากซอยก่อนที่ไปครั้งก่อน แต่โรงแรมมันเต็ม
โรส : จากบ้านหนูมัน 30 กิโลค่ะ
คุณไปโรงแรมแรกก่อนที่เคยไปด้วยกัน เต็ม คุณเลยไปอีกโรงแรม แล้วส่งโลเกชั่นให้เขา ตรงนี้ส่งทำไม?
โรส : หนูเห็นเขามารออยู่โรงแรมที่เต็ม หนูไม่รู้ว่าเขารอจะไปด้วยกันหรือเปล่า
จริงๆ ให้เขากลับไปก็ได้นะ?
โรส : จริงๆ ก็ได้นะ แต่หนูเห็นเขาอยากจะมา คิดว่าน้ำใจสปอนเซอร์ มาส่งเรา มาช่วยเราแบกของ หนูคิดแค่นี้เลย ไม่ได้คิดอะไรมากกว่านี้ เหมือนที่สปอนเซอร์คนอื่นๆ ทำ
มีด้วยเหรอ สปอนเซอร์แบกของเข้าห้อง?
โรส : มันก็มีนะคะ เวลาหนูไปต่างจังหวัด ถิ่นทุรกันดาร ไปตามอีสาน ที่อยู่ในทุ่งนา เขาก็จะมีคนพาไป ไปถึงที่นะ เพราะมันเปลี่ยว ไม่มีรถ เรียกแกร็บก็ไม่ได้ บางที่ก็อำนวยความสะดวกตรงนั้นให้เราเหมือนกัน แต่เขาก็กลับนะ ไม่ได้มาอยู่กับเราเหมือนคุณพี่คนนี้นะ
น้องพูดแบบนี้ สปอนเซอร์นางงามจะด่าน้องนะ กลายเป็นว่าสปอนเซอร์นางงาม จ่ายค่าสนับสนุนนางงามเสร็จปุ๊บ สามารถยกของเข้าห้องนางงามได้?
โรส : มันไม่ขนาดนั้นค่ะ ขึ้นอยู่กับว่าเขาอยากทำหรือไม่อยากทำ หนูไม่ได้ไปขอร้องหรือบังคับเลย
แล้วนี่หนูให้สปอนเซอร์ตามไปได้ยังไง?
โรส : ก็หนูเห็นเขาจอดรถอยู่หน้าโรงแรมที่เต็ม
หวังดี?
โรส : ใช่ค่ะ แค่หวังดี
ทำไมไม่ส่งไปว่าพี่กลับไปเหอะ หนูจะนอนแล้ว?
โรส : หนูส่งไปว่าหนูไม่ได้อยู่โรงแรมนี้นะ หนูไปเปิดอีกที่ เพราะมันเต็ม พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวตามไป หนูก็ถามว่าตามมาทำไม เขาบอกว่ามาช่วยยกของ หนูก็เลยงั้นก็ได้ แล้วแต่น้ำใจพี่
ทนายตุ๋ย : ที่โรงแรมก็มีคนช่วยยกนะครับ
โรส : มีคนช่วยยกค่ะ
ทำไมไม่ให้เขากลับ?
โรส : ตัวหนูไม่ได้คิดอะไร ด้วยความเราไม่ได้คิดอะไรเยอะ ดึกแล้วเราอยากไปนอน เขามีน้ำใจช่วยก็เป็นเรื่องที่ดี เราไม่ได้คิดเรื่องแบบนั้นพี่
ทนายตุ๋ย : โรสคิดมั้ยว่าการที่เราส่งโลเกชั่นให้เขา เขาคิดเป็นอย่างอื่น
โรส : มันเป็นความคิดของเขาแล้วล่ะ แต่หนูคิดแบบนี้ หนูไม่ได้คิดกับเขาเรื่องชู้สาว หนูเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับลูกเขา ทำอาชีพเดียวกัน รู้จักเมียเขา รู้จักลูกเขา หนูทำแบบนั้นไม่ได้
ทนายตุ๋ย : แต่กรณีหนูเห็นเขาอยู่หน้าโรงแรม ที่หน้าบ้านเขา
พี่ตุ๋ยพูดนี่ไม่ได้เข้าข้างใครนะ?
โรส : มันไม่เหมาะสม ถูกต้องค่ะ โอเคหนูสะเพร่าเรื่องนี้ ทำไมเราไม่รักษาเนื้อรักษาตัว เราให้ผู้ชายเข้ามายามดึกๆ ยามวิกาลทำไม มันไม่ใช่เรื่องปลอดภัยอะไรเลย หนูสะเพร่าเองที่หนูไว้ใจ
ทนายตุ๋ย : ถ้าพี่เป็นทนายต้องรับเรื่อง พี่ก็จำเป็นต้องถาม ว่าทำไมเราคิดแบบนั้น แต่ไม่ได้ดูถูกเรานะ แค่ทำไมไม่บอกให้พี่ไมค์กลับไปเถอะ หนูจะพักผ่อน เพราะเราก็มาคนเดียว ส่งโลเกชั่นเชื่อว่าผู้ชายหลายคนอาจคิดแบบที่คุณไมค์คิด
โรส : หนูเชื่อว่าอาหวังทุกคนที่คิดไม่ดีกับหนู เขาจะคิดแบบนี้
สปอนเซอร์ของหนู คืออะไรบ้าง?
โรส : โดยหลักนะพี่แล้วแต่เลยเขาจะให้เท่าไหร่ สิ่งที่หนูจะให้เขาคือหนึ่งรูปจำนวนไม่อั้น สองวิดีโอ แล้วแต่เลย ไม่อั้น ระยะเวลาของวิดีโอ แต่วิดีโอเดียวนะ สามมีของขวัญขอบคุณสปอนเซอร์ ไม่ว่าคุณสปอนฯ มาเท่าไหร่ หนูถือว่ารับเป็นน้ำใจของคุณ
เคยเห็นแต่สปอนเซอร์ต้องมีสายสะพาย?
โรส : มีเหมือนกันค่ะ
คุณพูดแบบนี้จะทำให้วงการนางงามเขาดูไม่ดีนะ?
โรส : หนูก็จะมาให้อุทาหรณ์ด้วย เพราะนางงามบางคนเขาไม่ได้มีพี่เลี้ยง ไม่มีผู้จัดการ อย่างเช่นหนู ทำให้หนูต้องทำทุกอย่างเอง หาเงินเอง หาสปอนเซอร์เอง ฝึกฝนเอง ทำคอนเทนต์เอง ทำเองทุกอย่างเลยค่ะ
ทนายตุ๋ย : สิ่งที่โรสบอกว่าสปอนเซอร์ ต้องมีการพูดคุยกันในเชิงธุรกิจ ว่าตกลงจะทำอะไรบ้าง ทางพี่ไมค์เขาบอกว่าไม่ได้จ้างเรา เรามีการตกลงเงื่อนไขการทำรีวิวในฐานะเขาเป็นสปอนเซอร์กับเขายังไง
โรส : มีค่ะ
ไมค์ : ไม่มี ผมแค่ถามว่าสามพันอาบน้ำให้พี่ด้วยได้มั้ย
โรส : (หัวเราะ) เขาพูดคำนี้ หนูบอกว่าไม่ได้ค่ะ สามพันแค่สปอนเซอร์ค่ะ
ไมค์ : เราพูดกันที่ไหน
โรส : บ้านพี่หรือเปล่า ฟาร์มเขากับบ้านเขาอยู่ติดกัน
ไมค์ : คิดให้ดีๆ นะ
ทนายตุ๋ย : เขาพูดคำว่าสามพันอาบน้ำด้วยจริงมั้ย
โรส : หนูคิดว่าเขาพูดคำนี้จริงแหละที่บ้านเขาที่ฟาร์มเขา ตอนนั้นหนูก็เมาค่ะ หนูดื่ม
ไมค์ : รับเงินพี่หรือยังตอนนั้น
โรส : ยังค่ะ ยังไม่ได้รับเงินเขาเลย
ไมค์ : สามพันอาบน้ำให้พี่ด้วยได้มั้ย ผมจับมือแล้วพูด มีลูบครับ ลองหาดู
โรส : มีค่ะ แต่หนูก็ปัดออก ทุกครั้งที่พี่เขาโดนตัวหนู หนูสะบัดออกนะ
นี่ไม่สะบัดนะ?
โรส : หนูจับเขาเหรอ หนูไม่ได้จับเขานะ หนูมั่นใจได้ มันมีเขียงกับบ้องกัญชาอยู่ตรงนั้นด้วย
ไมค์ : น้องเอามาสูบ
โรส : ก็ฟาร์มพี่ป่ะ
ไมค์ : ใช่ครับ บ้านผม
โรส : ก็แค่นั้นเอง ฟาร์มพี่ พี่เอาของมารับแขก หนูก็เทค (หัวเราะ)
ทนาตุ๋ย : เราบอกเราโดนทำร้าย ถ้าเรื่องราวพวกนี้เข้าไปสู่กระบวนการ ความน่าเชื่อถืออาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด ถ้าเราแจ้งความร้องทุกข์คุณไมค์ ถ้าคุณไมค์ต่อสู้ว่าเรื่องราวมีแบบนี้ ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ศาลท่านจะวินิจฉัยกับสิ่งที่เกิดขึ้น โรสต้องเข้าใจก่อนนะ ความจริงเป็นอย่างอื่นไม่ได้อยู่แล้วนะ
โรส : ใช่ค่ะ ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายอยู่แล้ว
ของคุณยังไงต่อ?
ไมค์ : จากที่บ้านจบไป เข้าโรงแรมเลยดีกว่า น้องเขาเข้าห้องน้ำ เขาไม่ได้ปิดประตูนะ เพราะจะอาบน้ำให้ผม ผมก็ตามเข้าไปในห้องน้ำ น้องก็อาบน้ำ พี่ยืนดูเฉยๆ นะ ผมก็ไม่เป็นไร ผมดูสัดส่วนแล้วเข้าไป เขาบอกไม่ได้ ถ้าพี่จะอะไรกับหนู ต้องหมื่นนึง อาบน้ำเฉยๆ 3 พัน
คุณทำไง?
โรส : คุณรู้ใช่มั้ยถ้ามันไม่ใช่ความจริง มันคือหมิ่นประมาทเลยนะ แล้วคุณต้องเสียมากกว่าหมื่นนึงที่คุณเมคนะ
ไมค์ : ได้ครับ คอยฟังครับ เขาผลักผมออก ผมก็บอกว่าเฮ้ย โรส ไม่ได้นะ พี่ก็ให้เงิน ขอก็ให้เรื่อย ทำไมมาเรียกตั้งหมื่นนึง เขาบอกถ้าไม่ให้หมื่นนึงจะร้อง ผมก็เออ ไม่เป็นไร งั้นกูไม่เอา กูเอาเงินกูคืน ผมก็สะบัดเดินออกมา
เขาบอกคุณโดนกระทุ้งไปที่ไข่นะ?
ไมค์ : ไม่นะครับ
เขาทำร้ายร่างกายคุณมั้ย?
ไมค์ : ไม่ได้ทำครับ
ทางนี้บอกทำร้ายร่างกายคุณ?
ไมค์ : พอเขาจะเอาหมื่นนึง ผมก็บอกงั้นไม่เอา เอาเงินกูคืนมา สองพัน น้องก็วิ่งแซงผมไปคว้ากระเป๋าแล้ววิ่งร้องกรี๊ดๆ พี่อย่าทำหนูๆ เปิดประตูเข้ามาเลย มีวิดีโออยู่ครับ ผมก็ตกใจ น้องเขาร้องแบบนี้ ไม่ไหวแล้ว หาว่ากูข่มขืน ไม่ได้เลย ผมก็เลยหยิบโทรศัพท์มาถ่ายไว้เลย น้องเขาบอกว่ามึงออกไปเลย ก็มึงตกลงกับกูไว้ไม่ใช่แบบนี้ที่บ้าน
เลือดออกคืออะไร?
ไมค์ : ผมบอกว่าเอาเงินมาคืน กระเป๋าน้องอยู่ที่เตียง ผมเดินออกมาตรงประตูยังไม่ถึงเตียง น้องเขาวิ่งพรวดไปคว้ากระเป๋าเขาก่อนแล้วเขาก็ลื่นล้มลงไป
โรส : หนูไม่ได้ลื่นนะคะ หนูสู้กับพี่ แล้วล้มลงไป
ไมค์ : น้องบอกสู้กันในห้องน้ำไม่ใช่เหรอ
โรส : พี่มาแย่งกระเป๋าหนู หนูก็ฟึ่บๆ ไปเลย พี่พยายามจะเอาเงินหนู พี่พูดอยู่ พี่จะเอาเงินคืน
ไมค์ : พี่ไม่เอาก็ได้ ผมก็สะบัดหน้าออกมาจะไปห้องน้ำ เอาเงินพี่คืนมา น้องก็วิ่งไปคว้ากระเป๋าแล้วลื่นล้มโดนหิน
โรส : หนูอุ้มกระเป๋า แล้วพี่ดันๆ แย่งกระเป๋าหนูอยู่ ก็ล้มลงไป ตัวพี่ก็ใหญ่
ไมค์ : น้องลองดูในกล้องที่น้องแชร์ดูสิว่าพี่ไปดันน้องหรือเปล่า
โรส : ในกล้องที่หนูแชร์อะไร ไม่มีรูป ไม่มีคลิปตรงนั้น เพราะพี่เอามาถ่ายตอนหนูห้ามเลือดตัวเองอยู่นะ
ไมค์ : ผมแย่งกระเป๋าตรงไหน
โรส : คุณแย่งก่อนคุณถ่ายคลิป คุณถ่ายคลิปหลังหนูเลือดออกแล้วลงไปแล้ว
ไมค์ : ผมพูดมั่ง ผมเดินไปที่ประตูห้องน้ำ ซึ่งมันอยู่ปลายตีน เป็นมุมที่ผมถือโทรศัพท์นั่นแหละ แล้วคุณแซงผมไปเพื่อคว้ากระเป๋า
โรส : หนูก็ต้องรักษาทรัพย์สินหนู หนูนุ่งกระโจมอกออกมาแล้ว
ไมค์ : ผมไม่ได้แย่งคุณครับ คุณคว้ากระเป๋าแล้วเอาไปกอด
โรส : คุณมาแย่งคามือหนูทำไม หนูก็กอดไว้แล้ว
ทนายตุ๋ย : หนูแจ้งความวันรุ่งขึ้น ทำไมหนูไม่ไปแจ้งความเลย หลังเขาออกไปแล้ว ทำไมถึงไปเช้า
โรส : หนูไปเย็บแผลค่ะ เลือดจะออกหมดตัวอยู่แล้ว
ทนายตุ๋ย : ไม่เป็นไร เราแจ้งความเลย เดี๋ยวตร.พาไปทำแผล หลักของเราต้องรักษาสิทธิ์ของเรา เรื่องความตกใจ หาคนช่วยเหลือ
โรส : รพ.อยู่ห่างจากโรงแรมหนู 1 กิโล ส่วนสถานีตร.ห่าง 9 กิโล หนูเลยเลือกไปรพ. รักษาชีวิตตัวเองก่อน
ทนายตุ๋ย : ไม่ได้พูดเรื่องไกลหรือใกล้ แต่ถ้าเราถูกกระทำ เป็นเรื่องปกติที่เราต้องแจ้งความก่อนหรือร้องขอความช่วยเหลือ พี่แค่สงสัย ก็เลยถาม
โรส : หนูจะบอกว่าในวินาทีนั้น บางทีมันไม่ได้เป็นไปตามความถูกต้องอย่างตรงเลยก็ได้ เพราะหนูอยู่คนเดียว หนูเป็นผู้หญิงตัวคนเดียว โรงแรมก็ไม่ได้ช่วยหนู หนูต้องรักษาชีวิตหนูก่อนค่ะพี่ ต้องเย็บแผล ห้ามเลือดก่อน
ทนายตุ๋ย : ได้โทรคุยกับเพื่อน ส่งไลน์ เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังมั้ย
โรส : มีค่ะ ตอนนั้นหนูปรึกษาเพื่อนต่างชาติอยู่อเมริกา คุยด้วยเสียงค่ะแต่หนูยังไม่ได้พูดทั้งหมด หนูยังตกใจหนูยังพูดไม่รู้เรื่องหรอกค่ะ สติหนูหลุดไปแล้วตอนนั้น หนูเอาชีวิตรอดกลับมาได้ด้วยตัวของหนูเอง มันเก่งขนาดไหนแล้ว
ทนายตุ๋ย : เพื่อนต่างชาติอยู่ในประเทศไทยใช่มั้ย
โรส : เพื่อนต่างชาติอยู่อเมริกาค่ะ
ทนายตุ๋ย : เราโทรจากมือถือออกไปเลย ถูกมั้ย
โรส : ก็แค่โทรไอจีค่ะ ไม่ได้เสียเงิน เราโทรไปหาเพื่อนเราที่โคราชอีก แต่เราไม่ได้บอกทั้งหมด เราตกใจ
คุณบอกว่าฝั่งนี้โดนลวนลาม จะล่วงละเมิด แต่คุณเอาตัวรอดได้โดยคุณทำร้ายเขา คุณเลยออกมาได้ เขาเลยหนีออกไป ถูกมั้ย?
โรส : ค่ะ
ส่วนทางนี้บอกว่าไม่ใช่ คุณไม่ได้ทำร้ายร่างกายเขาเลย แต่เขาออกไปเอง เพราะคุณจะเอาเขาหมื่นนึง แต่เขาไม่ยอม มีการยื้อยุดฉุดกระชากกัน หลังจากนั้นตะโกนร้องเสียงดังให้คนมาช่วย คุณไมค์เลยถ่ายคลิปเป็นหลักฐาน?
โรส : ใช่ค่ะ หนูยังเจ็บอยู่เลย ตอนเขาแย่งกระเป๋าก็มีรอยแผล
ทนายตุ๋ย : มีพนักงานเข้ามาดู แล้ววิ่งตามไมค์มั้ย
โรส : ไม่มีค่ะ หนูก็เพิ่งเคยเจอแบบนี้เหมือนกัน
ยังไงต่อ?
ไมค์ : ผมก็ออกมา ผมก็ไม่ได้เอาเงินน้องมานะ ก็ตัดใจไป พนักงานโรงแรมก็อยู่ของเขา เขาก็เห็นผม ผมขี่รถออกไปปกติ
โรส : ทำไมพี่ไม่ตัดใจ ตั้งแต่หนูบอกว่าเซย์โน ไม่ได้ล่ะ
ไมค์ : เซย์โนตอนไหน
โรส : หนูบอกว่าไม่ได้นะพี่ พี่ทำแบบนี้กับหนูไม่ได้นะ ห้องน้ำหนูก็พูด ที่บ้านพี่หนูก็พูดว่าไม่ได้นะ
ไมค์ : ถ้าไม่ได้ กูจะออกไปตามมะเขืออะไรล่ะ
โรส : แล้วพี่จะมึนตามหนูไปทำไมล่ะ ทำไมถึงควบคุมตัวเองไม่ได้
ตอนนี้หนูต้องการอะไร?
โรส : หนูไม่ได้ต้องการอะไรพี่ เขาให้หนูมาออกรายการ หนูก็มาออก หนูแค่ต้องการให้พี่อย่าไปทำอะไรแบบนี้กับใครอีกนะ
ไมค์ : พี่ต้องบอกกับน้อง
โรส : โอ้ย พี่คะหนูคงไม่ไปรังแกเพศชายหรอกค่ะ
แจ้งความหรือยัง?
โรส : เรียบร้อย
คุณไมค์ไปแจ้งความหรือยัง?
ไมค์ : ยังไม่ได้แจ้งความ
แต่คุณไปรับทราบข้อกล่าวหา?
ไมค์ : ก็มีตร.เขาโทรหาผมตั้งแต่กลางคืนว่าทำอะไรอยู่ ผมบอกนอนอยู่ เขาถามได้ไปที่โรงแรมมั้ย ผมก็บอกว่าผมไป เขาบอกว่าเขาอยากรู้ความจริงว่าเป็นไง เขาบอกเป็นกู้ภัย ช่วงประมาณตี 2 เขาให้ผมเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง ผมก็เล่าๆ เขาก็โอเคครับ แล้วก็วาง เขาแค่อยากรู้ความจริง ในสายผมก็บอกว่าถ้ายังไงมาหาผมที่บ้านได้นะ เขาบอกคงไม่ได้ไปหรอกครับ ผมก็ตื่นเช้าทำชีวิตปกติ ไม่ได้คิดอะไร แค่คุยกับกู้ภัย ไม่ได้พบตร. ตร.ติดต่อมาตอนบ่ายแล้ว ผมก็ไปครับ ตอนบ่ายเขาไม่ได้เชิญตัวผมไปนะ จนกระทั่งเย็น ผมกินข้าว มืดแล้ว
ล่าสุดคนส่งข้อความในยูทูปกับติ๊กต๊อกว่าคุณมีห้องแชตลับด้วยเหรอ?
โรส : หนูไม่มีค่ะ ไม่มีแอ็กล็อกเลย มีแค่ทวิตเตอร์ค่ะ ทวิตเตอร์ใครก็เล่นค่ะ
เขาบอกคุณชอบถ่ายรูปเซ็กซี่ลงในนั้น?
โรส : หนูก็ถ่ายลงทุกแพลตฟอร์มนะ รูปเซ็กซี่ มีหมดทุกเพลตฟอร์ม เปิดเป็นสาธารณะค่ะ หนูบอกแล้วว่าทุกอย่างออกสู่โซเชียล หนูกลั่นกรองแล้วว่าออกได้ ในทวิตเตอร์หนูลงแบบว่าไม่เห็นหน้าตัวเองค่ะ
แฟนรายการโหนกระแสมันขุดจริงนะ?
โรส : แอปฯ อะไรคะ หนูไม่เคยทำแอปฯ ล็อกอะไรเลย
โอเพ่นแชต?
โรส : อ๋อ โอเพ่นแชต คือแฟนด้อมไงคะ
มันคืออะไร?
โรส : ให้ตายสิ คนเข้าใจกันผิดขนาดนี้เลยเหรอ
บอกแล้วโหนกระแสคนดูแล้วขุด เขาส่งมาเต็มเลยเนี่ย?
โรส : ขุดแล้วต้องถูกต้องด้วยนะคะ พี่ฟังหนูนะ แฟนด้อมในไลน์ ไม่ต้องนางงามหรอก นักล่าเงินรางวัล นักประกวด นางงาม นักร้อง อินฟลูฯ ใดๆ ก็แล้วแต่ ทุกคนจะทำแฟนด้อมในไลน์ เพื่อเป็นฐานแฟนคลับค่ะ ใครๆ เขาก็ทำกัน
แต่ถ่ายเซ็กซี่ๆ ใช่มั้ย?
โรส : เซ็กซี่หนูไม่เคยลงในแฟนด้อมนะคะ หนูลงในแพลตฟอร์มปกติ นู้ดก็ไม่ได้เห็นกีกี้ อาจเห็นเรือนร่างเรา มีทุกแพลตฟอร์ม หนูไม่ได้ปิดบัง แล้วพี่คะ ที่เขาบอกว่าหนูนุ่งกระโจมอก ไม่จริงนะคะ หนูแก้ผ้าอยู่ในห้องน้ำตอนจะอาบน้ำ แต่อันนี้หนูอยู่ห้องเพื่อน หนูก็ลงเฟซบุ๊ก ไอจี ลงทุกแพลตฟอร์ม
หมุนได้มั้ย?
ไมค์ : โห
โรส : หมุนได้เลยค่ะ ยอมให้เปิดพี่ หนูภูมิใจตัวเองที่หนูผอมลงมาได้จาก 70 กิโล
ไมค์ : มีรูปตุ๊กกะตุ่นด้วยนะ ตัวการ์ตูนอะไรไม่รู้ แถวๆ แก้มตรงนั้น
โรส : หนูสักก้น ไม่ใช่ตุ๊กกะตุ่น อันนี้อยู่ในเฟซบุ๊ก ไอจี ทุกอย่าง
อุ้ยตาย อย่าเปิดเลย ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่?
โรส : มันก็ปกติ
อย่าเลย เดี๋ยวกินข้าวไม่ลง?
โรส : แบ่งให้คนอื่นดูด้วย
ทนายตุ๋ย : ตร.ติดต่อไมค์ไปแล้ว ไมค์ไปให้ปากคำหรือยัง
ไมค์ : ไปให้ปากคำแล้วครับ ผมถามตร.ว่าสอบผมในฐานะอะไร เขาบอกสอบในฐานะพยาน
ทนายตุ๋ย : สอบข้อเท็จจริงก่อนเพื่อตร.เขาจะได้สรุปสำนวนดูว่าที่ทางโรสเขาไปร้องทุกข์กล่าวโทษมีข้อเท็จจริงมีพยานหลักฐานพอฟังได้ที่จะแจ้งข้อกล่าวหาไมค์หรือเปล่า ถ้าตร.เชื่อจากพยานหลักฐานที่โรสไปร้องทุกข์กล่าวโทษ ก็จะมีสองข้อหาหลักๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ คือข่มขืนกระทำชำเรา นี่คือขั้นตอนนะ กับกักขังหน่วงเหนี่ยวหรือเปล่า นี่อีกส่วนนึง คุณไปเล่าข้อเท็จจริงให้ตร.ฟัง เดี๋ยวตร.จะดูว่าคุณมีหลักฐานอะไร คุณส่งคลิปให้ตร.หรือยัง
ไมค์ : ส่งแล้วครับ ตร.ถามว่าผมได้ปล่อยคลิปหรือเปล่า ผมบอกว่าไม่ได้ปล่อยครับ
ทนายตุ๋ย : เดี๋ยวตร.สรุปสำนวน เป็นเรื่องกระบวนการที่ตร.จะชั่งน้ำหนักดูว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาไมค์ได้หรือเปล่า ถ้าตร.แจ้งข้อกล่าวหาคุณก็ไปต่อสู้คดีจากสิ่งที่คุณเล่ามา
โรส : หนูอยากถามพี่ไมค์เรื่องนึง พี่ตามหนูมาทำไม
ไมค์ : ผมตามโลเกชั่นไปครับ มีคนส่งโลเกชั่นให้ผม
โรส : ทำไมพี่ถึงให้หนูส่งไป
ไมค์ : คุณส่งให้ผมทำไมดีกว่า
โรส : เอ้า ก็พี่บอกให้ส่งมา ว่าไปที่ไหน ทำไมพี่เลือกที่จะตามหนูมา ทั้งที่พี่นอนอยู่ที่บ้านกับลูกกับเมียก็ได้ ทั้งที่มีคนช่วยหูยกของเข้าห้อง พี่ตามหนูมาทำไม
เมื่อกี้หนูไม่ได้พูดแบบนี้นะ?
โรส : ตอนแรกหนูพูดในความคิดของหนู ตอนนี้หนูอยากรู้ความคิดเขา
ตอนแรกหนูพูด หนูบอกว่าเขาไปผิดที่ หนูเลยมีการส่งโลเกชั่นให้เขาเพื่อให้ตามมาอีกที่ เพราะสงสารเขาว่าเขาไปยืนรอทำไม?
โรส : อันนี้เป็นคำถามตอนหนูเอาของขึ้นรถแกร็บ แล้วออกจากฟาร์มพี่ ทำไมพี่ถึงตามหนูมา ในตอนที่หนูขึ้นแกร็บหนูไปในครั้งแรก ตอนไปโรงแรมที่มันเต็ม ทำไม
ไมค์ : ก็เราคุยกันตั้งแต่ที่บ้านแล้วไงว่า 3 พันอาบน้ำด้วยได้มั้ย
โรส : หนูก็บอกพี่ไปแล้วว่ามันไม่ได้ หนูทำอย่างนั้นไม่ได้ พี่จะยัดเยียดให้หนูทำอย่างนั้นๆ อย่างเดียวเลย มันไม่ได้พี่ หนูไม่ได้ทำอย่างนั้น หนูไม่ได้เป็นอย่างนั้น
ไมค์ : ก็น้องบอกว่าไม่ได้ไง
โรส : แล้วพี่ยังดื้อดึงทำไม
ไมค์ : น้องบอกว่าบ้านพี่ไม่มีฝักบัว ลูกกับเมียพี่ก็นอนอยู่
โรส : มันไม่เกี่ยวกัน มันไม่เหมาะสมที่หนูจะนอนบ้านพี่
ไมค์ : หนูบอกจะอาบน้ำ
โรส : ก็ถูก แต่ประเด็นคือไม่เหมาะสมค่ะพี่ ถ้าหนูไปกินนอนอยู่ที่บ้านที่มีลูกและภรรยาอยู่มันไม่เหมาะสมพี่
ไมค์ : ก็เลยต้องไปที่โรงแรมไง มันถึงเหมาะสม
โรส : หนูหมายถึงตัวหนูไปนอนที่โรงแรมตัวคนเดียว มันถึงเหมาะสม แต่อยากรู้ความคิด ว่าทำไมพี่ถึงอยากจะตามมาทั้งที่หนูเซย์โนว่าไม่ได้ ทำไมยังดื้อดึง อยากจะได้หนูอีก
ไมค์ : ก็สามพันอาบน้ำให้ด้วย
โรส : พี่อยากให้หนูอาบน้ำให้ใช่มั้ย
ไมค์ : ก็ต้องไปโรงแรมไง แล้วหนูอาบให้พี่หรือเปล่าละ
โรส : ก็หนูบอกว่าหนูไม่อาบ
ไมค์ : ก็อาบให้พี่อยู่ไมใช่เหรอ
โรส : ทำไมพี่อาบน้ำเองไม่ได้เหรอ
คุณจะดำเนินคดีเขายังไง?
โรส : ตอนนี้หนูต้องดูแลตัวเองก่อน ก่อนไปสู้คนอื่นได้ต้องดูแลตัวเองให้เข้มแข็งและแข็งแรงก่อนแล้วหนูจะไปดำเนินคดีเขาต่อ ตามกฎหมาย
ไปแจ้งความทำไม?
โรส : แจ้งความไว้เผื่อเป็นหลักฐาน เผื่อเราไม่ได้ทำอะไรต่อ แจ้งดำเนินคดีค่ะ
ทนายตุ๋ย : ถ้าแจ้งความไว้เป็นหลักฐานเหมือนเราแค่ลงบันทึกประจำวันไว้ว่าเกิดเรื่องราวอะไรขึ้น แต่ถ้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ อันนั้นคือการดำเนินคดี ขั้นต้นเชื่อว่าน่าจะเป็นการแจ้งความดำเนินคดี เพราะตร.เรียกไมค์ไปแล้ว พอดีพี่หนุ่มถามแล้วโรสตอบไม่ตรง สรุปเท่ากับดำเนินคดี หลังจากนี้โรสอาจต้องไปให้ปากคำเพิ่ม ส่งหลักฐานเพิ่มถ้าตร.เขาเรียก รอให้ตร.สรุปสำนวนว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาไมค์มั้ย ถ้าเขาแจ้งข้อกล่าวหา ขั้นตอนนั้นถ้าตร.จะเจรจาหรือให้ไปไกล่เกลี่ย ก็ไปดูขั้นตอนนั้นอีกทีนึง ส่วนไมค์ก็ไปแก้ข้อกล่าวหา จากที่ตร.ตั้งข้อกล่าวหา แค่นั้น
ล่าสุดมีคนส่งเข้ามา บอกว่าอยากเข้าสาย อยากให้สังคมได้รู้จักอีกมุมของผู้หญิงคนนี้ ครั้งนึงเคยมีพฤติกรรม?
โรส : อ๋อ ยัยปลา เข้าสายเลยค่ะ ครั้งนึงหนูเคยไปสาดน้ำใส่เขาค่ะ เมื่อหลายปีก่อน ที่คอนเสิร์ตเพลงร็อกที่ระยองค่ะ แฟนเก่าเราและแฟนเก่าเขา เหมือนรู้จักและเป็นเพื่อนกัน เวลาไปตามงานเราได้เจอกันและคุยกัน แล้ววันนั้นมันเป็นความผิดของหนูเองนี่แหละค่ะ หนูท็อกซิกเอง หนูกับแฟนทะเลาะกัน แฟนหนูเลยยั่วประสาทโดยการไปคุยกับเขา ไปอ่อยเขาให้หนูหึง หนูเลยสาดน้ำใส่ค่ะ
ทนายตุ๋ย : ตอนนั้นเมามั้ย
โรส : เมาค่ะ ดื่มค่ะ
ทนายตุ๋ย : เมาอะไรครับ
โรส : หนูเมาเหล้าค่ะ(หัวเราะ) เมาเหล้าเมาเบียร์ ในงานเขาไม่ให้มีการสูบ
เข้าสายพนักงานโรงแรมดีกว่า อะไรก็ตามแต่ ใครควบคุมตัวเองไม่ได้โดนนะ ตอนนี้มันนอกเรื่องไปเยอะ ประเด็นหลักคือเขาละเมิดคุณหรือเปล่า หรือคุณยินยอมให้เขาไปเอง ทางนี้ยืนยันว่าเขาตกลงกับคุณแล้วเรื่องราคา?
โรส : หนูยินยอมให้เขาไปโรงแรมจริง แต่ไม่ได้ยินยอมให้เขาทำอะไรหนู
คำถามคือคุณยินยอมให้เขาไปโรงแรมทำไม ในเมื่อคุณก็รู้ว่าเขามีลูกมีเมียอยู่แล้ว คุณให้เขามาหาที่โรงแรม มันได้เหรอ?
โรส : ย้อนกลับไปหนูคิดว่ามันคือน้ำใจสปอนเซอร์ค่ะ หนูผิดที่ไว้ใจค่ะ
คุณพูดแบบนี้สปอนเซอร์เสียหายหมดนะ?
โรส : ขึ้นอยู่กับว่าการทำตัวสปอนเซอร์ที่ทำกับเราเป็นยังไง
ทนายตุ๋ย : คุณให้เขาเข้าไปในห้องนี่
คุณพยายามพูดว่าสปอนเซอร์หลายๆ คนก็เป็นแบบนี้?
โรส : ไม่ๆ บางคนค่ะที่เขามีน้ำใจกับเราตรงนี้ เขาจะตามไปเอาของไปให้ที่โรงแรม
แต่กรณีนี้คุณให้เขาไปในห้องเลย ทำไมให้เขาไปในห้อง?
โรส : แกร็บก็เข้ามาในห้องค่ะ พนักงานโรงแรมก็เข้ามาในห้องค่ะ
ทนายตุ๋ย : น้องตอบแบบนั้นมันผิดวิสัย แกร็บเขาเข้ามาให้บริการแล้วก็ออกไป
โรส : หนูคิดว่าสปอนเซอร์มีน้ำใจให้บริการหนู หนูไม่ได้คิดอะไรมากกว่านั้นเลย ถ้าหนูคิดอะไรมากกว่านั้น หนูคงสมยอมเขาไปแล้วค่ะ
ตอบแบบนี้กำปั้นทุบดิน ไม่ได้เข้าข้างเขานะ แต่คุยในฐานะตั้งข้อสังเกต มันต้องมีเหตุ ไม่ได้บอกว่าน้องโกหกนะ มันก็แปลก?
โรส : แปลกตรงไหนคะ
ทนายตุ๋ย : ถ้าอยู่ในศาลเขาก็มีการซักพยานแบบนี้แหละ ถ้าสิ่งที่โรสตอบดูกำปั้นทุบดิน ตอบกว้างๆ มันก็ฟังไม่ขึ้น
ในฐานะพี่เป็นผู้ชาย อยู่ดีๆ ผู้หญิงส่งข้อความมาให้บอกว่าพักอยู่ที่นี่ พี่บอกจะตามไปนะ น้องบอกว่าตามไปได้ แล้วส่งโลเกชั่นมาให้ พี่คิดแล้วนะว่าเปิดทาง ทอดสะพานกูไปแล้ว?
โรส : ผู้ชายคิดงี้จริงเหรอ
พอเข้าไปในห้องหนูเข้าไปแก้ผ้าอาบน้ำ ไม่ปิดประตู ทั้งที่ผู้ชายนั่งอยู่ ผู้ชายเอาสายสะพายมาใส่ หนูก็ไปจัดให้เขา ผู้ชายมันก็คิดดิ ไปถามเลยว่ามีใครไม่คิดแบบพี่บ้าง จะบอกว่าคิดเหมือนน้องโรสนี่แหละ เขาแค่ไปนั่งเป็นสปอนเซอร์?
โรส : เราอาจให้ความใกล้ชิดกับผู้ชายมากเกินไปเนอะ เราทำงานกับผู้ชายเยอะด้วย การทำเพลงทำอะไร มันก็ต้องอยู่ในห้องกันอยู่แล้ว
ทนายตุ๋ย : เรื่องไว้ใจผู้ชายเข้าใจได้ แต่อย่างที่บอกถ้าเราจะดำเนินคดีกับใคร เราจะกล่าวหาใคร ข้อเท็จจริงเรื่องราวทั้งหมดต้องฟังได้แบบนั้น ต้องฟังขึ้น ถ้าฟังไม่ขึ้นก็ไม่มีน้ำหนัก เท่านั้นเอง
โรส : อยากถามพี่ว่าเราไม่มีการอาบน้ำด้วยกันนะพี่ แล้วเงินหนึ่งหมื่นบาทคืออะไรหนูงงมาก หนูไม่เคยพูดคำว่าหนึ่งหมื่นบาทเลยนะ
ไมค์ : น้องพูดกับพี่ ตอนเราอาบน้ำด้วยกัน ทุกที่ที่ไปเที่ยว ก็อาบน้ำ
โรส : หน้าอย่างพี่ หนูไม่คิดหมื่นนึงหรอก หนูคิดสองแสนอัพ
อยู่ในสายกับ “มิลค์” พนักงานโรงแรมมันเป็นยังไง?
มิลค์ : หนูเป็นพนักงานกะเช้า ได้ทราบข่าวจากพี่กะดึกว่ามีเรื่องทะเลาะกัน ที่เขาบอกพนักงานไม่ช่วยเหลือ ไม่จริงเลยนะคะ เพราะพนักงานเป็นคนโทรตามกู้ภัยให้ค่ะ หลังจากนั้นพอเช้ามาน้องก็มานั่งไลฟ์สดโรงแรมเสียๆ หายๆ พอถึงเวลาเที่ยงต้องเช็กเอาท์แล้วค่ะ พนักงานก็ได้ไปถามเขาว่าจะเอายังไง จะต่อห้องมั้ย หรือจะเช็กเอาต์เลย เขาก็แสดงอาการไม่พอใจค่ะ
เขาคือใคร?
มิลค์ : น้องโรสค่ะ เขาก็แสดงอาการไม่พอใจ อยากร้องเรียนโรงแรมว่าไม่มีความปลอดภัย เห็นสถานการณ์ไม่ดี ทางพนักงานเลยแจ้งตร.มาให้ เพราะว่าได้สอบถามน้องเขาแล้ว ว่าทำไมไม่แจ้งตร. น้องเขาบอกว่าจะไม่ให้พักผ่อนเลยเหรอ อยากพักผ่อนก่อน
โรส : ห๊ะ
มิลค์ : ไม่ต้องห๊ะค่ะ (หัวเราะ) เรื่องจริงค่ะ อยู่กันหลายคน ทางเราแจ้งตร.ให้ ตอนแรกตร.มาคนเดียว น้องเขาก็ไม่ยอม โวยวายใส่ตร.เหมือนกัน ประมาณว่าจะมาทำแบบนี้กับเขาไม่ได้ เขาไม่ได้ผิดอะไรค่ะ เขาบอกเขาจะไปร้องเรียนพี่ตร. จนพี่ตร.ทนไม่ไหว โทรเรียกกำลังเสริมมาอีก 5 คนค่ะ พอมา 5 คนเขาก็เชิญน้องโรสขึ้นรถไป พอตร.จะขึ้นประกบเขาก็โวยวาย แล้วโดดลงจากรถ หนูมีคลิปนะคะ พี่ตร. 5 คนเลยพากันใส่กุญแจมือ เขาโวยวายใหญ่เลยค่ะ เขาคุยไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
โรส : สติหลุดเนอะ ตกใจ
มิลค์ : ค่ะ สติหลุดจริงๆ ค่ะวันนั้น จากนั้นตร.ก็ควบคุมตัวไปค่ะ
ได้ถามกะอื่นมั้ย เขาเข้าไปแบบไหน?
มิลค์ : ผู้หญิงมากับรถคันนึง แล้วผู้ชายก็ตามมาในเวลาใกล้เคียงกัน เขาก็มาซื้อเบียร์ไปนั่งกินกันค่ะ
ใครซื้อ?
โรส : (ยกมือ)
มิลค์ : ผู้หญิงเป็นคนซื้อค่ะ
คุณไม่ต้องเสนอหน้าอย่างนั้นหรอก ให้เขาพูดเอง กล้องไม่ต้องจับภาพน้องเขา เขาดูทีวีตลอด แล้วจะแสดงอาการ เชิญคัรบ?
มิลค์ : ผู้หญิงเป็นคนซื้อ แล้วผู้ชายเป็นคนจ่ายค่ะ แล้วก็หายไปในห้องด้วยกันประมาณ 1 ชม. จากนั้นพี่กะดึกได้ยินเสียงโวยวายเล็กน้อย เขาก็คิดว่าเป็นเรื่องผัวเมียธรรมดา คิดว่ามีปากเสียงกันธรรมดา จากนั้นไม่นาน พอพี่ผู้ชายขี่รถออกไป พนักงานกลางคืนเป็นผู้หญิง 2 คนก็เข้าไปดู และให้การช่วยเหลือค่ะ ที่บอกว่าพนักงานไม่สนใจ ไม่จริงค่ะ
คุณคิดว่าเขามีเหตุในกรณีล่วงละเมิดกันจริงมั้ย ทำให้ฝ่ายชายโดนทำร้าย?
มิลค์ : ไม่จริงค่ะ เขาเป็นคนพูดเองว่าเขาเหยียบแก้วเอง ไม่มีทำร้ายร่างกายค่ะ เขาบอกเป็นขวดหินนำโชคอะไรของเขา เขาเหยียบแตกเอง ไม่มีการทำร้ายร่างกายค่ะ
ทนายตุ๋ย : พนักงานกะกลางคืนเล่าให้ฟัง แล้วจากภาพคลิปใช่มั้ย
โรส : จากภาพคลิปเป็นอย่างที่เห็น แต่เรื่องไม่ได้เป็นอย่างที่เป็น
ทนายตุ๋ย : แต่โรสไม่ได้เล่าให้ฟังตามลำดับแบบนี้ไง
โรส : ถูกต้องค่ะ เพราะมันยังไม่ถึง
ไม่ถึงยังไง มันเล่าไปจบหมดแล้ว?
โรส : ไม่ค่ะ ตอนนี้เรากำลังคุยเรื่องพี่คนนี้ ซึ่งเรื่องโรงแรมหนูกำลังจะไปต่อ แล้วก็จะไปต่อเรื่องตร.ล็อกข้อมือหนูด้วยค่ะ ทำเกินกว่าเหตุ
ทนายตุ๋ย : การกล่าวหาใครหรือดำเนินคดีกับใคร ต้องมีหลักฐานน่าเชื่อถือ มีน้ำหนัก มีพยาน แต่สิ่งที่โรสกำลังจะพูด มันจะผูกมัดตัวเองให้ระมัดระวัง เพราะมันจะออกสื่อสาธารณะ
โรส : หนูได้โทรหาตร.นะคะ ในเคสของหนูที่โดนกำลังจะพยายามข่มขืน หนูโทรหาตร.สน.นิคมพัฒนา สน.เดียวกัน ซึ่งตัวโรงแรมโทรอีกเหมือนกัน แต่โทรในเคสว่าหนูสร้างความวุ่นวายในโรงแรม
มิลค์ : ไม่ใช่นะคะ เรื่องเกิดเที่ยงคืนกว่า แต่น้องเลือกไม่แจ้งตร. จนเช้ามาถึงเที่ยง
ทนายตุ๋ย : พี่ถึงถามว่าทำไมโรสไม่ไปแจ้งความก่อน
โรส : เพราะหนูต้องไปเย็บแผลก่อนค่ะ หนูไม่มีแรงขนาดนั้นหรอกพี่ หนูไปเย็บแผลค่ะที่รพ.นิคมซอย 8
ไม่ไปต่อโรงพัก?
โรส : หนูไม่ไหว หนูประกวดมา แล้วยังไม่ได้นอนเลย หนูแค่อยากนอนสักตื่นนึง
ทนายตุ๋ย : โรสเล่าสลับไปสลับมา พอโรสนึกถึงเรื่องอะไรได้ โรสก็เล่าเรื่องนั้น มันดูเหมือนแก้ตัว
โรส : เพราะคลิปมันเพิ่งขึ้นมา หนูก็เล่าตรงนี้
ทนายตุ๋ย : ถ้าเรื่องโดนกระทำ โดยธรรมชาติของเรา เราจะเล่าเรื่องได้ตามธรรมชาติ แต่พอมีคลิปขึ้นมา หนูก็เพิ่งนึกขึ้นได้ มันเลยดูข้ามไปข้ามมา
โรส : เพราะหนูอยากจะเล็งที่ตรงนี้ก่อน เรื่องของผู้ชาย ถ้าหนูเอาทุกอย่างมายำรวมกัน หนูจะไม่ได้สักเรื่องเลย หนูเลยต้องการเนื้อๆ เรื่องนี้ก่อน แล้วเรื่องนี้หนูถึงจะไปต่อ
ทนายตุ๋ย : โรสสามารถแจ้งความไมค์ได้ เพียงแต่ข้อเท็จจริงเอาไปประกอบคดีได้ มันจะได้มีน้ำหนัก แต่พอโรสเป็นแบบนี้ นึกขี้นได้ทีนึงก็โต้แย้งทีนึง มันฟังไปฟังมาแล้วดูเหมือนไม่ใช่เรื่องจริง ทำให้พอเราจะไปกล่าวหาใคร น้ำหนักในการรับฟังน้อย เท่านั้นเอง แล้วสิ่งที่โรสนำเสนอไปแบบนี้ มันจะไม่ดีกับตัวเรา ถ้าเราพูดไม่ตรงกับความจริง การที่เราโต้แย้งก็ต้องฟังได้ด้วย แบบมีเหตุมีผล ถ้าโรสโต้แย้งแบบศรีธนญชัย มันจะยังไง
โรส : หนูยังเล่าไม่จบเลยค่ะ
ทนายตุ๋ย : โรสน่าไม่ต้องเล่าแล้วล่ะ ไปเล่าให้พนักงานสอบสวนฟังดีกว่า เพราะถ้าเล่าไปเยอะๆ ผมไม่รู้ว่าน้องจะยังไง
โรส : หนูอยากบอกว่าทางโรงแรมและตร. มีการกลั่นแกล้งหนู เพราะเคสตร. เขามาทีหลัง เคสนี้มาก่อน ตอนหนูโดนขึ้นรถไปแล้ว เคสหนูมาพอดี หนูพยายามบอกว่าหนูเป็นคนโทรแจ้งเอง หนูโดนข่มขืน แต่ตร.คุยกันแล้วเอาหนูไปส่งโรงพัก เขาก็ปลดกุญแจมือหนูออก แล้วขอโทษหนูที่ทำอย่างนั้นกับหนู
คุณมิลค์ ตร.มาเพราะใครเป็นคนแจ้ง?
มิลค์ : น้องเขาหมดเวลาห้องพักแล้วค่ะ น้องเขาก็ไม่ยอมออกจากที่พัก ถามว่าจะอยู่ต่อมั้ย ต้องเสียเงินเพิ่มเขาก็ไม่ยอมจ่าย ทีนี้น้องเขาพูดไม่รู้เรื่องค่ะ หนูเลยโทรแจ้งตร. พอตร.มาชุดแรก ก็พูดกับเขาไม่รู้เรื่องอีกค่ะ เขาบอกว่าจะเอาเรื่องตร. ตร.เลยโทรตามกำลังเสริมมา ตร.ที่มาก็สน.นิคมพัฒนาเหมือนกันค่ะ เราไม่ได้แจ้งว่าเขาโวยวายนะคะ แต่แค่แจ้งให้มาเคลียร์สถานการณ์ค่ะ
เพราะเขาไม่ยอมจ่าย?
ทนายตุ๋ย : แจ้งให้เพราะเขากำลังจะถูกข่มขืน
มิลค์ : ด้วยค่ะ
โรส : ที่หนูไม่ยอมออก เพราะหนูต้องการให้ตร.ที่โทรมาแจ้ง มาถ่ายรูปจุดเกิดเหตุว่าเลือดอยู่ตรงไหน แค่นั้นเอง หนูโทรขอเจ้าของโรงแรมแล้ว เจ้าของโรงแรมเขาก็ยินดี หนูโทรคุยกับเจ้าของเขาเลย เขาบอกโอเคครับ ยินดีครับ หนูไม่ได้นั่งอยู่ในห้องนะ หนูเอาของออกมากองนอกห้องแล้วนั่งอยู่หน้าห้องเพื่อรอตร.มา
ทนายตุ๋ย : แล้วที่มิลค์บอกว่าเราไม่ยอมต่อเวลาจริงมั้ย
โรส : หนูจะต่อเวลาทำไมคะ หนูเช็กเอาต์ออกมาแล้ว หนูแค่รอให้ตร.มาถ่ายรูปจุดเกิดเหตุ แค่นั้นเอง แล้วหนูก็จะไป เพราะหนูจะทิ้งห้องไปเฉยๆ ไม่ได้ค่ะ
มิลค์ : เวลาเช็กเอาต์คือเที่ยงค่ะ แต่น้องออกจากที่นี่เกือบบ่ายสามค่ะ
โรส : ใช่ค่ะ เพราะตร.ไม่ยอมออกมาสักที หนูนั่งอยู่นอกห้อง ไม่ได้นั่งอยู่ในห้อง
มิลค์ : แล้วน้องจะขอเงินที่พักไปเมื่อคืน คืนด้วยนะคะ 500 เพราะบอกว่าโรงแรมเราไม่มีความปลอดภัยค่ะ
ทำไมถึงบอกว่าโรงแรมเขาไม่มีความปลอดภัย?
โรส : เพราะหนูต้องคลานออกมาตรงพื้นไปหารีเซฟชั่น คลานตั้งแต่กระเบื้องไปยันดินไปยันหญ้า
มิลค์ : ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะ โอ้โห (หัวเราะ)
โรส : เพราะขาหนูเจ็บค่ะ หนูต้องเย็บ
ไมค์ : แล้วไปกรีดทำไม
โรส : หนูไม่ได้กรีด หนูจะกรีดขาตัวเองเพื่ออะไร พี่บ้าเปล่าเนี่ย
มิลค์ : หนูมีคลิปนะคะ ขนาดเขาบอกเขาเจ็บขา พี่ตร. 4-5 คน ยังเอาเขาไม่อยู่เลยค่ะ
โรส : เอ้า แล้วผิดอะไร
เขาจะบอกว่าคุณไม่มีแรง แต่ทำไมสู้ตร.ถึงออกแรงได้เต็มที่?
โรส : ตร.ไม่ได้ออกแรงเยอะอะไรขนาดนั้น
แต่คุณบอกตอนคุณไปหารีเซฟชั่น คุณต้องคลานๆ?
โรส : ตอนที่คลานยังไม่เย็บแผลเลย เลือดยังไหลอยู่เล้ย
มิลค์ : ขนาดพี่กู้ภัยมา ขอดูแผลเขายังไม่ให้ดูเลยค่ะ เขาบอกว่าเขาสามารถปฐมพยาบาลเองได้ค่ะ
โรส : ก็หนูทำเองได้จริงๆ คุณมาตอนหนูเลือดหยุดไหลแล้ว
อ้าว ทำเองได้อีกแล้ว?
ทนายตุ๋ย : นี่ไงถึงบอกว่าโรสพูดกลับไปกลับมา
โรส : หนูไม่ได้พูดกลับไปกลับมานะพี่ แต่การทำงานของหน่วยงานที่หนูเจอมา เขาทำงานกันไม่ได้เลย เช่น หน่วยกู้ภัยมา 1 ชม. หนูห้ามเลือดตัวเองไปหมดเรียบร้อยแล้ว เพราะเลือดหยุดไหลไปแล้ว หนูเอาผ้าเช็ดตัวมามัดแล้วขันชะเนาะ แล้วก็กดประมาณ 15 นาทีให้เลือดหยุดไหล
ทนายตุ๋ย : กรณีเขามาช้า โรสจะกล่าวหาว่าเขาไม่มาดูแลไม่ได้นะ มันมีหลายระบบ
โรส : มันเป็นแบบนี้พี่ หนูบอกให้เขาโทรหาโรงแรมนิคมพัฒนา ให้เขามารับ เพียงแค่ 1 กิโลเท่านั้น แต่ไม่ เขาแก้ปัญหากันไม่เป็น เขาโทรไปหาโน่น รพ.ระยองที่ห่างไปอีก 30 กิโล ในเมือง แล้วหนูก็ต้องรอนานไง
ทนายตุ๋ย : มันเป็นขั้นตอนที่กู้ภัยเขาจะบริหารจัดการ
โรส : มันไม่ใช่พี่ มันเป็นขั้นตอนบริหารของคนในโรงแรม ที่จะทำยังไงก็ได้ให้มันรวดเร็ว ปลอดภัยที่สุดสำหรับตัวผู้บริโภค อุปโภค หนูอยู่โรงแรม มอเตอร์ไซค์เขาก็มี โรงแรมห่างรพ.แค่ 1 กิโล เขาแว้นไปส่งหนูก็ได้ แต่เขาเลือกโทรหากู้ภัย แต่กู้ภัยอยู่ระยอง ถ้าเขาจัดการความคิดของเขาได้ เขาโทรหานิคมพัฒนา 1 กิโล มาเลย ไม่ต้องรอ 1 ชม. หนูพยายามบอกเขาแล้ว แต่เขาไม่ฟังหนูเลย
ทนายตุ๋ย : เขาโทรหากู้ภัยเป็นเรื่องปกติ เพราะเราบาดเจ็บ นี่คือขั้นตอน ช้าเร็วเป็นความรู้สึกเรา แต่อย่างน้อยเขาพยายามดูแลเราในเรื่องของการบาดเจ็บ
โรส : หนูต้องบอกเขาว่าทำโน่นทำนั่นทำนี่
ทนายตุ๋ย : โรสอาจรู้สึกว่าช้าไป เพราะเราโดนกระทำ
โรส : หนูอบรมตรงนี้มาพี่ โรงเรียนนานาชาติเขาจะสอนเรื่องการอบรมตรงนี้มาเลย อบรมเรื่องการช่วยเหลือ หน่วยซีลก็ฝึกมา
อย่าไปเอ่ยชื่อโรงเรียนเขานะ เดี๋ยวคนไม่ไปเรียน?
โรส : คนอาจคิดว่ามันแพงเนอะ
ทนายตุ๋ย : โรสกล้าตอบโต้ ให้ระมัดระวัง มันไม่ดีต่อตัวเรา ถ้าเรารู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมเราไปร้องหน่วยงานได้เลย
โรส : เดี๋ยวไปร้องหน่วยงานทีหลังค่ะ ตอนนี้จะเอาเรื่องนี้ก่อน ตอนนี้หนูคิดหลายอย่าง มีเรื่องโรงแรม เรื่องตร. เรื่องเขา วันนี้หนูจะเอาเรื่องเขาก่อน เพราะถ้าเอา 3 เรื่องมายำกัน จะไม่ได้อะไรเลย
ทนายตุ๋ย : นี่คือเรื่องราวต่อเนื่อง ทุกอย่างจะอยู่ในสำนวนคดีนั่นแหละ
โรส : จริงๆ แล้วเรื่องตร.อยู่อันดับ 3 สุดท้ายเลย
ทนายตุ๋ย : ไม่ใช่ๆ
โรส : ใช่นะคะ เพราะหนูอยู่ในเหตุการณ์
ทนายตุ๋ย : เราจะไปร้องเรียนเขาอันดับ 3
โรส : ไม่ใช่ค่ะ เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ว่า หนูกับเขาก่อน สองมีเรื่องกับโรงแรม สามตร.มาล็อกตัวหนูไป หนูไปสถานีตำรวจ นี่คือลำดับเหตุการณ์ ไม่ใช่เรื่องร้องเรียน แค่เล่าให้พี่ฟังว่ามันคือลำดับเหตุการณ์
ทนายตุ๋ย : ใช่ไง เป็นเรื่องเดียวกัน
ตร.ตอบแล้วนะว่าหนูคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเลย เหมือนตอนคุยกันหนูไม่ค่อยมีสติ?
โรส : โห พี่ คนเจอแบบนั้นมา ใครจะมีสติดี
เขายืนยันว่าเขาทำตามยุทธวิธีมา?
โรส : หนูเอาตัวรอดมาก็เก่งแล้วนะ
หนูฟังพี่ก่อนนะ สิ่งที่พี่ตุ๋ยกำลังอธิบายให้หนูฟัง เขากำลังบอกว่าเหตุทั้งหมดมันคือเหตุเดียวกัน เพราะมันเชื่อมโยงกันมา แต่หนูเอง กำลังเล่าตรงนี้อยู่ พอนึกตรงนี้ก็หยิบตรงนี้มาพูด เหตุการณ์ไม่เรียงแต่เรากำลังพยายามเรียงเหตุการณ์ให้หนูอยู่?
ทนายตุ๋ย : เรากล่าวหาดำเนินคดีเขา ว่าเขาข่มขืนทำร้ายร่างกายเรา
โรส : หนูไม่ได้แจ้งข่มขืน แจ้งว่าพยายามกระทำชำเราข่มขืนนะคะ
ทนายตุ๋ย : นั่นแหละ
โรส : มันไม่เหมือนกันนะคะ พี่ต้องพูดให้เคลียร์ ไม่งั้นคนดูจะเข้าใจหนูผิดนะคะ หนูก็รู้กฎหมาย
ทนายตุ๋ย : พี่แค่พูดว่าเป็นพฤติการณ์อย่างนี้ แต่ทำไม่สำเร็จ ไม่ต้องเถียงกฎหมายกับพี่
โรส : หนูไม่เถียงผู้เชี่ยวชาญอย่างพี่
ทนายตุ๋ย : เดี๋ยวเป็นเรื่องของตร. ไม่เป็นไร เดี๋ยวไปว่ากันในกระบวนการ
ขณะเดียวกัน คนเป็นพยานได้ดีที่สุดคือตัวมิลค์ เขายืนยันว่าหลังมีประเด็นกันแล้ว หนูไม่ไปแจ้งความ?
โรส : หนูโทรแจ้งความค่ะ แต่โรงแรมโทรชนกัน
หนูรอจนบ่ายสาม แล้วไม่ยอมออก เขาขอให้หนูออก แล้วเขาบอกหนูไม่จ่ายเงินเขา จะเอาเงินคืน?
โรส : ถ้าเราออกจากห้องเช็กเอาต์ตามเวลาเขา แต่เราอยู่ตรงรีเซฟชั่น เราจำเป็นต้องจ่ายเงินเขาเพิ่มมั้ยคะ นั่นแหละค่ะ เหตุผลเดียวกัน หนูคุยกับเจ้าของแล้ว เจ้าของยอม แต่พนักงานไม่ยอม หนูต้องฟังใคร ต้องฟังพนักงานเหรอคะ
มิลค์ : ไม่จริงค่ะ ตามกฎโรงแรม ต้องออกก่อนเที่ยงวันค่ะ เที่ยงตรงค่ะ เวลาไปตามเขา เขาบอกอาบน้ำแป๊บนึง เก็บของแป๊บนึง อยู่อย่างนี้ จนยืดเยื้อไปถึงบ่ายสาม พอถึงบ่ายสาม เขายังจะขอเงินคืนอีก
โรส : เสร็จน่าจะเกือบบ่าย หนูก็โทรเรียกตร. หลังจัดการตัวเองเสร็จก่อน ก่อนหน้านั้นที่จะเก็บของ ที่ห้องบอกว่าพนักงานไม่สุภาพ โทรแจ้งเบอร์นี้ หนูเลยโทรแจ้งเบอร์เจ้าของ ซึ่งเจ้าของบอกเลยว่าคืนเงินเขาไป แล้วให้เขาไปซะ
มิลค์ : ไม่จริงค่ะ ตามกฎแล้วไม่มีการคืนเงินค่ะ เพราะลูกค้าได้พักไปแล้ว
โรส : เราโทรหาเจ้าของเลยค่ะ
มิลค์ : คุยกับเจ้าของแล้วเหมือนกันค่ะ คุณถามเจ้าของว่าจะเชื่อลูกค้าหรือเชื่อพนักงานที่เอาหน้า คุณจะไปร้องเรีนพนักงาน แล้วคุณจะไปร้องเรียนตร.ต่อ คุณคุยไม่รู้เรื่องค่ะ เราถึงโทรตามตร.ให้มาคุยกับคุณค่ะ คุณไม่ได้แจ้งตร.ก่อนหน้านี้ค่ะ
หนูอย่าร้องเรียนพี่นะลูกนะ?
โรส : ไม่ค่ะ
ไมค์ : พี่เองระวังจะโดน
โรส : อย่าคิดไม่ดีกับหนูนะ คิดดีทำดีพูดดี ทำถึงทำถูก
ไมค์ : บอกตัวเองเถอะครับ
มิลค์ : คิดว่าสังคมก็คงจะตัดสินได้ค่ะว่าเขาเป็นยังไง ไม่ต้องพูดอะไรเยอะ
คำพูดนี้มากกว่าการเป็นพนักงานโรงแรมเลยนะ พี่ชื่นชม?
มิลค์ : ค่ะ เราก็ทำตามหน้าที่ของเราที่ดีที่สุดค่ะ
โรส : พี่ต้องเห็นไลฟ์สดตอนเขาหัวเราะเยาะหนู ตอนหนูเจ็บ ตอนตร.มาอะไรหนู มันมีภาพอยู่ค่ะ
ทนายตุ๋ย : ยิ่งโรสพูดยิ่งแก้ตัวมันกลายเป็นแก้ตัวไปเรื่อยๆ
โรส : รายการนี้ต่อให้เกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวยังไงก็มีต่อในภายภาคหน้า ความจริงก็คือความจริง ต่อให้จะถูกบิดเบือนยังไง ความจริงก็คือความจริง
ทนายตุ๋ย : ถ้าพูดไปเรื่อยๆ มันเหมือนแก้ตัวไปเรื่อยๆ มันจะทำให้โรสดูไม่ดีไง
โรส : หนูไม่ได้แก้ตัวนะคะ หนูเอาความจริงมาพูดเรื่อยๆ
ทนายตุ๋ย : คนอื่นเขาจะรู้สึกอย่างนั้น พี่ไม่ได้หมายถึงหนูแก้ตัว
โรส : ใครจะคิดไรต้องปล่อยเขาไปพี่
ทนายตุ๋ย : แต่ไมค์พูด มิลค์พูด โรสยังไม่ปล่อยเขาเลย โรสบอกให้คนอื่นปล่อย
โรส : โอเคค่ะ ปล่อยก็ได้ค่ะ
ไมค์ : ผมไม่เคยเจออะไรที่พูดยาก ด้านสุดๆ
โรส : หนูเป็นผู้หญิงคนเดียวในโต๊ะนี้ นอกนั้นเป็นผู้ชายหมดเลย
แล้ว?
โรส : ไม่รู้สิ หนูมาอยู่ตรงนี้เพื่อต่อสู้ยืนหยัดกับสิ่งที่หนูโดนกระทำ พวกคุณซักถามหนูมาเพื่อเอาข้อมูลที่เท็จจริง หนูยินดีตอบไปตามข้อมูล เรียงลำดับตามเหตุการณ์
ทนายตุ๋ย : แต่มันสลับไปสลับมา
โรส : ถึงสลับไปสลับมา แต่มันก็คือความจริงพี่ พี่ถามหนู 1 คำ หนูตอบไปปึ้ง พี่ก็ยิงคำถามมา หนูก็ตอบคำถามไป ถ้าพี่อยากให้หนูเล่ารวดเดียวจบ พี่ก็ปล่อยให้หนูเล่ารวดเดียวจบเลย
ทนายตุ๋ย : แต่รายการมันเล่าแบบนั้นไม่ได้
โรส : มันเลยออกมาเป็นแบบนี้แหละค่ะ ทุกๆ ท่าน
ทนายตุ๋ย : ไปเล่าที่ตร.กับในชั้นศาลดีกว่า จะได้ละเอียด แล้วโรสค่อยเอามาไลฟ์สดในเรื่องจริงที่โรสอยากพูด
แต่พี่ไม่ได้รุมหนูนะ?
โรส : หนูไม่ได้บอกว่าพี่รุม แค่อยากบอกว่าหนูเป็นผู้หญิงคนเดียวบนโต๊ะนี้ แล้วหนูออกมาปกป้องสิทธิของผู้หญิง
ไมค์ : คุณมองผู้ชายทั้งโต๊ะเป็นยังไงครับ
โรส : หนูไม่ได้มองคนอื่น หนูมองคุณแค่คนเดียวค่ะ
ไมค์ : มองเป็นไงคะ
โรส : คุณจะเอาจริงๆ เหรอ คุณคืออาหวังไร้คุณภาพค่ะ จนก็จน 3 พันคิดจะแอ้มฉันเหรอ หน้าอย่างคุณฉันคิด 2 แสนค่ะ จะบอกให้
ไมค์ : ก็เลยจะเอาอีกหมื่นนึง
โรส : บ้าเหรอ หมื่นนึงฉันก็ไม่เอา ฉันทำไม่ได้ฉันก็บอกไปแล้วฉันรู้จักเมียคุณ ฉันเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับลูกคุณ ทำอาชีพเดียวกัน ฉันทำไม่ลง
ไมค์ : ถามลูกผมมั้ย ว่าเป็นเพื่อนเพื่อนมั้ย ลูกผมอายุ 20 คุณอายุเท่าไหร่
โรส : ฉันบอกว่าเพื่อนรุ่นอายุเดียวกัน ทำอาชีพเหมือนกัน
ไมค์ : คุณอายุเท่าไหร่
โรส : โอ้มายกอด
ไมค์ : แล้วจะฟ้องคนโน้นคนนี้เขา
โรส : หนูยังไม่ได้พูดว่าหนูจะฟ้องใครเลย มโนคิดเองว่าหนูจะทำ
ไมค์ : แต่หลังจากวันนี้ไปหนูจะโดนฟ้องแล้ว เพราะผมเสียหายมากเลย
โรส : ก็แล้วแต่ ขอให้ชนะนะคะสู้ๆ ค่ะ
ไมค์ : ก็ไม่เป็นไร เจอกันที่ศาลแล้วกัน
มิลค์จะไปเป็นพยานยืนยันให้ตาไมค์มั้ย?
มิลค์ : ได้ค่ะ ไปสอบปากคำมาแล้วค่ะเมื่อวาน
ดิวอยากพูดอะไรมั้ย?
ดิว : ไม่ครับ
เมื่อคืนคุณไปช่วยยังไง?
ดิว : เมื่อคืนเขาขอความช่วยเหลือไป ทางตร.ก็ส่งน้องไปรพ. น้องก็นั่งรถกลับ
เอาไปอีกรอบนะ ยังไงต่อ?
ดิว : ส่งน้องเขากลับบ้าน ถึงบ้านประมาณตีสองครับ
เมื่อคืนใช่มั้ย?
ดิว : ครับ
เขาเล่าแบบนี้มั้ย?
ดิว : แบบที่พี่หนุ่มเล่าให้ฟังครับ ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันครับ
คุณดิวพาใครมาให้กู?
โรส : เรื่องเพิ่งเกิด สติหนูก็หลุด ทุกอย่าง หนูอดนอน หนูประกวดมาสองเวที โคราช 5 วัน ตรงนี้อีก 4 วัน เป็น 9 วัน แล้วมานี่อีก หนูน่าจะอดนอน 10 วันแล้วตอนนี้ ไม่แปลกหรอกที่หนูจะเบลอ
ทนายตุ๋ย : ขนาดเบลอฟาดเละเลยนะ
โรส : พี่ลองคิดว่าหนูไม่เบลอดูสิ
ทนายตุ๋ย : นั่นสิ กำลังคิดว่าถ้าไม่เบลอพี่จะไหวหรือเปล่า
ทางนี้จะฟ้องกลั?
ไมค์ : ฟ้องครับ เพราะผมเกม ต้องสารภาพกับเมีย
โรส : ฟ้องแล้วอย่าร้องนะ
ตอนแรกเมียไม่รู้?
ไมค์ : ไม่รู้ครับ พนักงานที่โรงแรมเขาโทรไปเพราะรู้จักเมียผม ว่าใช่แฟนพี่มั้ย เมียถามว่ามึงไปกับใคร ไปทำไม ก็บอกว่าโรสมาเมื่อคืน เขาบอกว่าโรสมามึงไม่บอกกู เขาก็รู้จัก ถ้ามาด้วย เมียก็จะมาเฝ้าตลอด เพราะน้องเขาอ่อย
โรส : เขาคิดไม่ดีกับหนูตลอด เมื่อคืนเมียพี่มาเจอหน้าหนูที่สน. พี่รู้มั้ย มากอดกันแล้วร้องไห้ รู้มั้ยเขาพูดอะไรกับหนู เขาสงสารลูก พี่ไม่สงสารลูกพี่บ้างเลยเหรอไง
ไมค์ : ฟังกูก่อนสิ
โรส : ลูกพี่ก็ผู้หญิง
ไมค์ : มึงฟังสิ
โรส : มึงใคร
ไมค์ : เมียพี่เข้าไปถามน้องตอนเย็นว่าโรสทำแบบนี้ต้องการอะไร บอกพี่ซิ แล้วโรสทำไปทำไม
โรส : หนูไม่ได้ทำอะไรเลย ทุกคนทำหนูเอง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน สื่อ คนที่หนูรัก หนูอยู่เฉยๆ เขาวิ่งเต้นให้หนูเอง
ไมค์ : หนูเรียกทุกคนเข้าไปไม่ใช่เหรอ
โรส : หนูไม่ได้เรียก
ไมค์ : ไม่ว่าจะสื่อ ตร. กู้ภัย หนูเรียกทุกคนไปหาหมดเลยไม่ใช่เหรอ อยู่เฉยๆ ตรงไหน
โรส : หนูไม่ได้เรียก โรงแรมบอกว่าเขาเรียกกู้ภัยให้ หนูเรียกเหรอ
ไมค์ : ถ้าอยู่เฉยๆ ทำไมไม่อยู่บ้านล่ะ
โรส : ก็หนูมาประกวด
ตกลงฟ้อง?
ไมค์ : ยังไงก็ต้องฟ้อง ผมเกมเมียไปแล้ว ผมเสียตรงนี้
โรส : อาหวังคุณภาพเยอะแยะนะ แต่คุณไร้คุณภาพ
จะประกวดต่อมั้ย?
โรส : ประกวดต่อสิคะ ค่ายมวยติดต่อมาแล้วเนี่ย เขาทำโปสเตอร์ให้กำลังใจฉัน เชิญฉันแล้วด้วยเนี่ย
ดิวจะช่วยเขาต่อ?
ดิว : เดี๋ยวส่งเขากลับครับ
ดูเพื่อความบันเทิงแล้วกัน ขอโทษด้วยถ้าหลายคนบอกไอ้หนุ่มเอาอะไรมาออกอีกแล้ว ไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับประชาชนเลย ขอโทษจริงๆ ผมไม่มีเคสออกจริงๆ พอดีโดนปฏิเสธมา เมื่อคืนก็วุ่นทั้งคืน?
โรส : จริงๆ แล้วหนูไม่ได้อยากจะมาออกรายการนี้เลยนะ ในความฝันที่คิดไว้คือเอเอฟ เดอะวอยซ์ ตลกหกฉาก
เขาไม่ให้มึงไปแล้วตอนนี้?
โรส : ทำไมล่ะ หนูจะแคสไป