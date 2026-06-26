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ผลตรวจดีเอ็นเอออกแล้ว! “ติณติณ” เป็นพ่อของเด็กในท้อง “ฟารีดา” เจ้าตัวยันคำเดิมพร้อมรับผิดชอบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จากประเด็นดรามาที่นักร้องสาว “ฟารีดา เอลิซ่าเบธ” ออกมาแฉ “ติณติณ New Country” เป็นพ่อของเด็กในท้องจนตนกลายเป็นมหากาพย์ที่สังคมให้ความสนใจ และทั้งคู่ได้เดินทางไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้วยการไปตรวจ ดีเอ็นเอ เมื่อสัปดาห์ก่อน

ล่าสุด “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย”พิธีกรรายการโหนกระแส ที่เฝ้าตามติดเรื่องนี้ก็ได้โพสต์ แจ้งผลตรวจดีเอ็นเอ ติณติณเป็นพ่อของเด็กในท้องฟารีดา

“ผลการตรวจ DNA ยืนยัน เด็กในท้องของฟารีดา เป็นของติณติณนะครับ”

ด้าน ติณติณ ได้โพสต์ผลตรวจดีเอ็นเอ พร้อมข้อความว่า…

ผลตรวจ DNA ออกแล้วนะครับ Match 99.99% ยืนยันคำเดิมว่าจะแสดงความรับผิดชอบร่วมกัน ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับ”






ผลตรวจดีเอ็นเอออกแล้ว! “ติณติณ” เป็นพ่อของเด็กในท้อง “ฟารีดา” เจ้าตัวยันคำเดิมพร้อมรับผิดชอบ
ผลตรวจดีเอ็นเอออกแล้ว! “ติณติณ” เป็นพ่อของเด็กในท้อง “ฟารีดา” เจ้าตัวยันคำเดิมพร้อมรับผิดชอบ
ผลตรวจดีเอ็นเอออกแล้ว! “ติณติณ” เป็นพ่อของเด็กในท้อง “ฟารีดา” เจ้าตัวยันคำเดิมพร้อมรับผิดชอบ