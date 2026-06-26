อัปสกิลแม่! ปั้นช่อง TikTok ให้ปัง! ไปกับ TAP Academy x Dermatix Workshop 2026 EP.1

theAsianparent Academy Season 2 ได้จัดเวิร์กชอปครั้งแรกของปีภายใต้โครงการ TAP Academy x Dermatix "Scar to Star" Project - 1st Edition 2026 โดยได้รับความสนใจอย่างคึกคักจากคุณแม่ตั้งครรภ์ คุณแม่ผ่าคลอด และเหล่าว่าที่ Momfluencer เข้าร่วมอัปเกรดทักษะกันเป็นจำนวนมาก
พิธีเปิดงานเริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับจาก คุณจุฑาทิพ โพธิ์ทิ Country Revenue Director, theAsianparent Thailand ซึ่งได้เน้นย้ำถึงวัตถุประสงค์หลักของ TAP Academy Season 2 ที่ต้องการให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการส่งต่อพลังใจ โดยกล่าวว่า "เพราะเราเชื่อว่ารอยแผลผ่าคลอดไม่ใช่ตำหนิ แต่เป็น 'รอยยิ้มของความภูมิใจ' และวันนี้เราพร้อมจะเปลี่ยนรอยแผลนั้นให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นใจ เพื่อให้คุณแม่ทุกคนก้าวสู่การเป็นดาวหรือ Star ในแบบของตัวเอง"
ในช่วงแรกของงาน น.ต.หญิง พญ.กิรณา เบญจมงคลชัย (หมอเบล) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ได้มาไขข้อสงสัยเรื่องการเตรียมตัวผ่าคลอด พร้อมเผยเคล็ดลับการดูแลแผลในช่วง "Golden Period" (1-2 สัปดาห์แรกหลังแผลปิดสนิท) ที่เป็นช่วงเวลาสำคัญ
นอกจากนี้ คุณแม่ยังได้เทคนิคการดูแลแผลแบบ สูตรลับ 3 - 2 - 1 จาก Dermatix Ultra ซึ่ง 3 คือ การทาต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน 2 คือ ทา 2 เวลา เช้า-เย็น หลังอาบน้ำ และ 1 คือ ปริมาณเพียง 1 เมล็ดถั่วเขียว ก็เพียงพอสำหรับแผลผ่าคลอด ด้วยเทคโนโลยี CPX ที่แห้งไว ไม่เหนียวเหนอะหนะ และ Vitamin C Ester ที่ช่วยให้รอยแผลจางลงอย่างอ่อนโยน
กิจกรรมไฮไลท์ของงานที่ทำเอาคุณแม่ตื่นเต้นกันทั้งงาน คือช่วงการสอนสร้างคอนเทนต์โดย “พ่อมดติ๊กต๊อก” เจ้าของช่องผู้ติดตาม 2.5 ล้านคน ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนกลยุทธ์การสร้างเนื้อหาบน TikTok จนได้รับการการันตีตำแหน่ง TIKTOK EXPERTS 2025 และเป็น 1 ใน 5 TIKTOK Mentors Thailand ที่มาแชร์กลยุทธ์ TikTok SEO, การจัดแสง, มุมกล้อง และการเขียน Caption ให้ปัง พร้อมลงมือทำ Workshop จริง ในแบบฉบับ Momfluencer
ต่อเนื่องจากการเรียนรู้ ความสนุกยังไม่จบแค่นี้! เพราะคุณแม่ที่เข้าร่วมงานได้เข้าสู่ Content Challenge แข่งขันผลิตวิดีโอ 5 คอนเทนต์ เพื่อลุ้นรับรางวัลใหญ่และค่าคอมมิชชั่นพิเศษ พร้อมการสนับสนุนจากทีมงานที่จะช่วยปั้นยอดขายให้ปังยิ่งขึ้น ซึ่งขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ผู้ชนะจากกิจกรรมนี้ ได้แก่ รางวัล Most Viewed Video มูลค่า 5,000 บาท ได้แก่ คุณแม่มาย-มุกดา กิรติกาภาริน และรางวัล Most Creative Video มูลค่า 3,000 บาท ได้แก่ คุณแม่ส้มโอ-วรีรักษ์ ติ้นสกุล
theAsianparent และ Dermatix ขอขอบคุณคุณแม่ทุกท่านที่ให้ความสนใจ มาร่วมเติบโตไปพร้อมกัน และขอเชิญชวนคุณแม่ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งถัดไปติดตามข่าวสารได้ที่เพจ theAsianparent Thailand