เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จับมือ เป๊ปซี่® ส่งแคมเปญ “PEPSI MOVIE MANIA : เสิร์ฟความคุ้มทะลุกรวาล” ต้อนรับการมาเยือนของซูเปอร์ฮีโร่สาว “Supergirl” ด้วยแพ็คเกจสุดเอ็กซ์คลูซีฟเอาใจคอหนัง

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ผู้นำธุรกิจไลฟ์สไตล์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จับมือ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย ผ่าน “เป๊ปซี่” แบรนด์เครื่องดื่มที่เป็นที่นิยมระดับโลก ตอกย้ำความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเดินหน้าสร้างประสบการณ์ความบันเทิงที่เหนือกว่าการชมภาพยนตร์ ต้อนรับการมาถึงของภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ฟอร์มยักษ์ “Supergirl” กับแคมเปญพิเศษ “PEPSI MOVIE MANIA : เสิร์ฟความคุ้มทะลุจักรวาล” ที่ผสานความสนุก ความตื่นเต้น และความคุ้มค่าไว้ในแพ็คเกจเดียว เพื่อมอบช่วงเวลาสุดประทับใจให้กับคอหนังและแฟนซูเปอร์ฮีโร่ทั่วประเทศ
การร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้ง เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป และ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โคประเทศไทย ในการยกระดับประสบการณ์ความบันเทิงให้กับผู้บริโภค โดยนำคอนเทนต์ภาพยนตร์ระดับโลกมาสร้างสีสันและความพิเศษผ่านกิจกรรมการตลาดที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ พร้อมเชื่อมโยงประสบการณ์ระหว่างการรับชมภาพยนตร์และความสนุกภายในโรงภาพยนตร์ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
สำหรับแคมเปญ “PEPSI MOVIE MANIA : เสิร์ฟความคุ้มทะลุจักรวาล” ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ Movie Experience ให้กับลูกค้า โดยส่งมอบความคุ้มค่าแบบจัดเต็มในราคาพิเศษเพียง 699 บาท (จากมูลค่ารวมปกติ 1,550 บาท) ซึ่งภายในแพ็คเกจประกอบด้วย
•บัตรชมภาพยนตร์ “Supergirl” จำนวน 2 ที่นั่ง (ที่นั่งปกติ ระบบปกติ) มูลค่า 480 บาท
•แก้วน้ำคอลเลคชั่นลิขสิทธิ์แท้ Supergirl ขนาด 32 ออนซ์ จำนวน 1 ใบ สามารถเลือกได้ระหว่างดีไซน์ Supergirl Bust Cup หรือ Supergirl Gripper Cup มูลค่า 490 บาท
•ป๊อปคอร์น ขนาด 64 ออนซ์ จำนวน 2 กล่อง มูลค่า 380 บาท
•เครื่องดื่มน้ำอัดลม ขนาด 32 ออนซ์ จำนวน 2 แก้ว มูลค่า 200 บาท
นอกจากความคุ้มค่าแล้ว ไฮไลต์สำคัญของแคมเปญยังอยู่ที่การมอบสินค้าสะสมสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับแฟนภาพยนตร์และนักสะสม ซึ่งได้รับการออกแบบภายใต้แรงบันดาลใจจากตัวละคร Supergirl เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การชมภาพยนตร์ให้มีความพิเศษมากยิ่งขึ้น ซึ่ง เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป และ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรมการตลาดและประสบการณ์ความบันเทิงรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบความสุข ความสนุก และช่วงเวลาแห่งความประทับใจให้กับผู้บริโภค
แฟนพันธุ์แท้ซูเปอร์ฮีโร่สาวและคอหนังไม่ควรพลาด! สามารถเป็นเจ้าของแพ็คเกจสุดคุ้ม “PEPSI MOVIE MANIA : เสิร์ฟความคุ้มทะลุจักรวาล” ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2569 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด โดยมีจำนวนจำกัดเพียง 5,000 ชุดเท่านั้น ณ จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และโรงภาพยนตร์ในเครือที่ร่วมรายการ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบสาขาที่ร่วมรายการได้ที่เว็บไซต์ www.majorcineplex.com