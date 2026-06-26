มหกรรม ADSX 2026 คึกคัก! ปักหมุดเทคโนโลยียุค AI

เปิดฉากอย่างเป็นทางการ ASIA DigiCommerce Services Xpo 2026 (ADSX 2026) ในฐานะเวทีแสดงเทคโนโลยีและบริการด้านดิจิทัลคอมเมิร์ซแห่งเอเชีย
โดยรวบรวมนวัตกรรมด้าน AI, E-Commerce, Cross-Border Commerce, Smart Logistics และ Digital Payment ตลอดจนเทคโนโลยี Smart Living, Smart Devices และหุ่นยนต์อัจฉริยะจากผู้ประกอบการชั้นนำทั่วภูมิภาค อาทิ Alibaba.com, J&T Express, EcoFlow, Bambu Lab และ AiMOGA Robotics เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจ นักลงทุน และผู้ซื้อได้เข้าถึง เทรนด์เทคโนโลยีใหม่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และต่อยอดโอกาสทางการค้าในเศรษฐกิจดิจิทัลยุค AI ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2569 ณ ฮอลล์ 8 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
บรรยากาศวันเปิดงานเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีผู้ประกอบการ นักลงทุน แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ผู้พัฒนาเทคโนโลยี ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และผู้ซื้อจากหลายประเทศในเอเชียเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง สะท้อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดดิจิทัลคอมเมิร์ซและความต้องการนำเทคโนโลยีอัจฉริยะมาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจในทุกมิติ
รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการหุ่นยนต์และเอไอ สภาหอการค้าไทย ประธานในพิธีเปิดร่วมกับ นายอาทิตย์ พัฒนพงศ์ชัย ผู้อำนวยการกองตรวจการมาตรฐาน 3 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พร้อมกล่าวปาฐกถาหัวข้อ “Thailand Beyond Next” ว่า โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ AI อย่างเต็มรูปแบบ โดย AI ไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีใหม่ แต่กำลังก้าวขึ้นเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญไม่ต่างจากไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตในอดีต พร้อมชี้ว่าประเทศไทยมีองค์ประกอบสำคัญที่จะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางภูมิภาคด้าน AI-Commerce และซัพพลายเชนอัจฉริยะ จากจุดแข็งด้านทำเลยุทธศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ระบบโลจิสติกส์ และฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง
อย่างไรก็ตาม “ความท้าทายสำคัญคือการผลักดันให้ภาคเอกชนไทยสามารถสร้างเทคโนโลยี แพลตฟอร์ม และนวัตกรรมของตนเอง เพื่อเปลี่ยนบทบาทจากผู้ใช้งานเทคโนโลยีไปสู่ผู้สร้างมูลค่าในเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งอนาคต ขณะที่ Agentic AI และหุ่นยนต์อัจฉริยะจะเป็นเทคโนโลยีสำคัญ ที่เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจและวิถีชีวิตในอนาคต” ชิต เหล่าวัฒนา กล่าว
นางสาวอาบี ลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเอ็กซ์ เอ็กซ์โป จำกัด ผู้จัดงาน กล่าวว่า ADSX 2026 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “AI in Action” เพื่อตอกย้ำบทบาทของเทคโนโลยีอัจฉริยะที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากนวัตกรรมสู่การใช้งานจริงในภาคธุรกิจ โดยรวบรวมผู้เล่นสำคัญในระบบนิเวศดิจิทัลคอมเมิร์ซ ทั้งแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ ผู้ให้บริการชำระเงิน โลจิสติกส์ เทคโนโลยีการตลาด ผู้พัฒนาโซลูชันดิจิทัล และนักลงทุนจากหลายประเทศ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ขยายตลาด และต่อยอดความร่วมมือในระดับภูมิภาค
นางสาวซินดี้ ลาง ประธานกรรมการบริหาร สมาคมอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์เซินเจิ้น กล่าวว่า การบูรณาการ AI เข้ากับข้อมูล คลาวด์คอมพิวติ้ง และเทคโนโลยีเชื่อมต่อ กำลังสร้างโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่ให้กับภาคอุตสาหกรรม การค้า และบริการทั่วโลก โดยการนำ AI ไปใช้งานจริงจะเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน สร้างนวัตกรรม และยกระดับประสบการณ์ลูกค้า พร้อมมองว่า ADSX 2026 เป็นเวทีสำคัญในการขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการลงทุนระหว่างจีน ไทย และประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย
ด้าน นางสาวเหยียนหลิง เจิ้ง เลขาธิการและรองศาสตราจารย์ สมาคมโลจิสติกส์และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานแห่งเซินเจิ้น กล่าวว่า การเติบโตของอีคอมเมิร์ซและการค้าข้ามพรมแดนกำลังผลักดันให้ภาคโลจิสติกส์เข้าสู่ยุค Intelligent Supply Chain มากขึ้น โดยเทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน ขณะที่ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ ภาครัฐ และผู้พัฒนาเทคโนโลยี จะเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างระบบการค้าและโลจิสติกส์แห่งอนาคต
ภายในงานมีผู้ให้บริการและแพลตฟอร์มด้านดิจิทัลคอมเมิร์ซชั้นนำเข้าร่วม อาทิ Alibaba.com, Kalodata, PingPong, LianLian Global, Ksher และ J&T Express รวมถึงผู้ให้บริการด้านการค้าข้ามพรมแดน ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และโลจิสติกส์สำหรับ E-Commerce แบบครบวงจร ตลอดจนโซลูชันด้าน E-Payment และบริการชำระเงินดิจิทัล จาก FastShip เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจออนไลน์และการค้าระหว่างประเทศ
ขณะที่โซนนวัตกรรมภายในงานนำเสนอเทคโนโลยี AI และ Smart Living จากแบรนด์ชั้นนำระดับนานาชาติ อาทิ EcoFlow, Bambu Lab, PanoX by Labpano และ AiMOGA Robotics พร้อมไฮไลท์สำคัญอย่าง “Shenzhen Excellence Zone” ซึ่งรวบรวมสินค้า Smart Product และนวัตกรรมจากเมืองเซินเจิ้น เมืองต้นแบบด้านเทคโนโลยีของจีน เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้เจรจาธุรกิจและ Sourcing สินค้าจากผู้ผลิตโดยตรงกว่า 200 รายการ ครอบคลุมตั้งแต่ Smart Home Appliance, Smart Wearable, Robot, Smart Product for Pet ไปจนถึงสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่สำหรับผู้บริโภคยุคดิจิทัล
อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงานคือการเข้าร่วมของ SAIC Motor ที่นำเสนอโซลูชันด้านยานยนต์และระบบขนส่งอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์และช่วยลดต้นทุนการขนส่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในความ ท้าทายสำคัญของธุรกิจอีคอมเมิร์ซและซัพพลายเชนในภูมิภาคอาเซียน โดยบริษัทมองเห็นศักยภาพของประเทศไทยจากความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมโยงระบบคมนาคม และบทบาทการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค จึงเลือกประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับการขยายความร่วมมือทางธุรกิจในอนาคต
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรม Business Matching และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ ในหัวข้อที่กำลังได้รับความสนใจ อาทิ AI Commerce, Live Commerce, Creator Economy, Intelligent Supply Chain, Smart Logistics, Digital Marketing และการประยุกต์ใช้ AI เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม การค้า และบริการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
งาน ADSX 2026 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2569 ณ ฮอลล์ 8 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยคาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระดับภูมิภาค สร้างโอกาสการลงทุนใหม่ และผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลคอมเมิร์ซ เทคโนโลยีอัจฉริยะ และเศรษฐกิจ AI ของเอเชียในอนาคต